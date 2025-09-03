Угода про надра зі США: Керівна рада спільного Інвестфонду відбудови почала роботу

Сьогодні, 3 вересня, відбулося перше засідання керівної ради Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови – ключового органу управління, до складу якого увійшли по три представники від України та США.

Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Американська сторона делегувала міністра фінансів Скотта Бессента, головного інвестиційного директора DFC Коннора Коулмена, віцепрезидента і генерального юрисконсульта DFC Роберта Стеббінса.

За словами Свириденко, рада затвердила правила роботи, сформувала комітети, а також надала повноваження на відкриття банківських рахунків Фонду та вибору адміністратора й інвестиційного радника.

"Наступний крок – визначення проєктів для перших пілотних інвестицій, у вересні це питання обговоримо з колегами з DFC під час їхнього візиту до Києва", – сказала Свириденко.

Вона нагадала, що американські інвестиції можуть бути гарантією безпеки як для України, так і для американського бізнесу в Україні.

Як повідомлялося, 1 вересня Кабінет Міністрів обрав трьох представників від України до керівної ради спільного українсько-американського Інвестиційного фонду відбудови. Ними стали міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев, заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Єгор Перелигін та державний секретар Міністерства закордонних справ Олександр Карасевич.

Що відомо про Американсько-Український інвестиційний фонд відбудови

Американсько-Український Інвестиційний фонд відбудови має забезпечити фінансування проєктів у стратегічно важливих секторах української економіки, зокрема видобутку корисних копалин, видобутку вуглеводнів та сфері інфраструктури.

Ключові параметри комерційної угоди між США та Україною:

структура партнерства. Фонд створено як безстрокове партнерство між DFC (американська сторона) та Агентством з питань державно-приватного партнерства (українська сторона). Керівна Рада складається з трьох менеджерів від кожної країни, а діяльність координується чотирма комітетами (з пошуку інвестицій, інвестиційним, адміністративним та аудиторським);

капітальні внески. Початковий капітал формують 50% роялті України від нових та "сплячих" спеціальних дозволів на видобуток вуглеводнів, а також внеску США через DFC та українського початкового внеску. Крім того, поточна військова допомога США буде зарахована на рахунок DFC як умовний внесок у капітал, і будь-яка зі сторін може зробити подальші фінансові внески на рахунок капіталу;

доходи. Увесь прибуток протягом перших 10 років буде реінвестований в українські проєкти (видобуток корисних копалин, енергетика, нафта і газ, логістика), а всі доходи, отримані від українських ліцензій та роялті, повинні бути реінвестовані до того, як вони можуть бути розподілені серед партнерів з обмеженою відповідальністю. У всіх випадках розподіл між партнерами може бути дозволений лише після 2035 року;

права DFC – DFC отримує пріоритетний, але не монопольний доступ: право першого розгляду інвестицій і офтейків та можливість залучати співінвесторів зі США, водночас проєкти можуть паралельно працювати з іншими інвесторами;

аудит прозорість забезпечує щорічний аудит ДАСУ; аудиторський комітет може залучати міжнародних експертів і перевіряти правильність зарахування внесків.

Нагадаємо, 1 травня тоді ще міністерка економіки України Юлія Свириденко та міністр фінансів США Скот Бессент підписали Угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови між урядами України та США. Вона є рамковою, детальні умови роботи фонду визначатимуться окремо.

Уже 8 травня Верховна Рада ратифікувала відповідну рамкову угоду. 23 травня Україна та США завершили необхідні процедури для створення Американсько-українського Інвестиційного фонду.

Також стало відомо, що Україна пропонує розширити інвестиційний мандат Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови на підтримку проєктів у сфері оборонної промисловості.

