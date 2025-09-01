Угода про копалини із США: Кабмін обрав представників України до спільного Інвестфонду відбудови

Кабінет Міністрів обрав трьох представників від України до керівної ради спільного українсько-американського Інвестиційного фонду відбудови.

Про це прем’єр-міністерка Юлія Свиреденко повідомила у Telegram за результатами засідання уряду у понеділок.

За її словами, Україн у керівній раді фонду представлятимуть:

міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев;

заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Єгор Перелигін;

державний секретар Міністерства закордонних справ Олександр Карасевич.

"Усі вони фахові менеджери, які мають досвід з залучення інвестицій, ведення переговорів з партнерами, стратегічного планування та експертизу у сфері надр", – написала Свириденко.

Вона додала, що перше засідання Ради керуючих Інвестфонду заплановане на 3 вересня, на ньому планують визначити принципи відбору проєктів та інші операційні процедури.

Нагадаємо, 1 травня на той час міністерка економіки України Юлія Свириденко та міністр фінансів США Скот Бессент підписали Угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови між урядами України та США.

Окрім міжурядової угоди про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду, було підписано ще два документи, які не оприлюднили: Угода про обмежене партнерство (визначає умови співпраці) та Статуту фонду, через який ця співпраця здійснюватиметься.

За даними ЗМІ, Угода про обмежене партнерство визначає, що управлятиме спільним Україно-Американським фондом Рада з рівною кількістю представників України та США, а допомагатимуть їй чотири комітети.

Але у цих комітетах розподіл представників буде на користь США:

Інвестиційний комітет, відповідає за інвестиційні рішення, – три менеджери від США, два менеджери від України;

Адміністративний комітет, відповідає за управління й адміністрування, – три менеджери від США та два менеджери від України;

Аудиторський комітет, відповідає за залучення сторонніх аудиторів, а також за наймання і нагляд за консультантом з оцінки внесків, – два менеджери від США та два менеджери від України;

Комітет з пошуку проєктів, відповідає за виявлення інвестиційних можливостей, – три менеджери від України та два менеджери від США.

На початку липня перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко заявила, що протягом найближчих 18 місяців Україна планує реалізувати щонайменше три пілотні проєкти у межах Угоди про створення Інвестиційного фонду відбудови із США.