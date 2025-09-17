США внесли первый взнос в Инвестиционный фонд восстановления, созданный в рамках соглашения о недрах, - Свириденко
Американско-украинский инвестиционный фонд восстановления начал свою операционную работу и получил первый взнос.
Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.
По словам главы правительства, первый взнос в размере 75 миллионов долларов поступил от Международной финансовой корпорации развития США (DFC). Украина удвоит этот вклад, сформировав стартовые позиции Инвестиционного фонда восстановления из совокупных $150 млн.
"Это еще один важный шаг в процессе запуска полноценной работы Фонда, и с сегодняшнего дня можем заявить: операционная работа стартовала. Первыми в фокусе - проекты в энергетике, инфраструктуре и сфере критических минералов. Наша цель - реализовать 3 проекта до конца 2026 года", - рассказала премьер-министр.
Она подчеркнула, что Фонд строится на принципе равенства.
"Украина берет на себя такие же финансовые обязательства, как и американская сторона. Это не только демонстрирует нашу ответственность, но и подчеркивает, что мы рассматриваем Фонд как общий инструмент восстановления и долгосрочного сотрудничества", - отметила глава правительства.
По словам Свириденко, это решение открывает путь к финансированию первых масштабных проектов, созданию современных производств, новых рабочих мест и технологических решений, которые будут укреплять экономику и безопасность Украины.
"Этот стартовый капитал имеет дополнительный смысл для нас: американские инвестиции могут стать надежной гарантией безопасности как для Украины, так и для американского бизнеса в нашей стране", - добавила глава Кабмина.
