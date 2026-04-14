США продлили исключение из санкций для АЗС "Лукойл" за пределами России, — Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа продлила до конца октября действие санкционного исключения, позволяющего розничным АЗС "Лукойл" работать за пределами России.

Продлено санкционное исключение 

Министерство финансов США сообщило, что санкционное исключение для около 2 000 заправочных станций в Европе, Центральной Азии, на Ближнем Востоке и в Америке было продлено до 29 октября.

  • "Лукойл" имеет около 200 брендовых АЗС в Нью-Джерси, Пенсильвании и Нью-Йорке.
  • Компания является одним из ведущих розничных продавцов моторного топлива в Молдове и Болгарии и управляет около 600 станциями в Турции и более 300 в Румынии.

Минфин США также выдал лицензию, позволяющую осуществлять определенные операции с нефтеперерабатывающими предприятиями "Лукойла" в Болгарии, в частности с АО "Лукойл Нефтохим Бургас".

Санкции против "Лукойла" и "Роснефти"

  • Напомним, что 23 октября Минфин США сообщил о введении санкций против крупных российских нефтяных компаний — "Роснефти" и "Лукойла". Причина дополнительных санкций — отсутствие серьезной готовности России к мирному процессу с целью прекращения войны в Украине.

Хто би сумнівався. Краснов працює.
14.04.2026 22:32 Ответить
Мерц саме про це і просив. І не тільки він
14.04.2026 22:44 Ответить
Трампушка заправляється на лукойл)
14.04.2026 22:35 Ответить
китай покупает ресурсы русни
ес покупаует сжиженный газ русни
индия покупает ресурсы русни
даже вон сша вась-вась да и продавят интересы русни

раз уж торгуете, то лучше бы помогли Украине подписать нормальный мир на 5-10-15 лет.
14.04.2026 22:46 Ответить
 
 