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Новини Санкції США проти Росії
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США продовжили виняток із санкцій для АЗС "Лукойл" за межами Росії, - Reuters

лукойл

Адміністрація президента США Дональда Трампа продовжила до кінця жовтня дію санкційного винятку, що дозволяє роздрібним АЗС "Лукойл" працювати за межами Росії.

Про це пише агентство Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Продовжено санкційний виняток 

Міністерство фінансів США повідомило, що санкційний виняток для близько 2 000 заправних станцій у Європі, Центральній Азії, на Близькому Сході та в Америці було продовжено до 29 жовтня.

  • "Лукойл" має близько 200 брендових АЗС у Нью-Джерсі, Пенсильванії та Нью-Йорку.
  • Компанія є одним із провідних роздрібних продавців моторного палива в Молдові та Болгарії і управляє близько 600 станціями в Туреччині та понад 300 у Румунії.

Мінфін США також видав ліцензію, яка дозволяє здійснювати певні операції з нафтопереробними підприємствами "Лукойлу" в Болгарії, зокрема з АТ "Лукойл Нефтохім Бургас".

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Санкції проти "Лукойлу" та "Роснефти"

  • Нагадаємо, що 23 жовтня Мінфін США повідомив про запровадження санкцій проти великих російських нафтових компаній - "Роснефть" та "Лукойл". Причина додаткових санкцій - відсутність серйозної готовності Росії до мирного процесу з метою припинення війни в Україні.

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