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США продовжили виняток із санкцій для АЗС "Лукойл" за межами Росії, - Reuters
Адміністрація президента США Дональда Трампа продовжила до кінця жовтня дію санкційного винятку, що дозволяє роздрібним АЗС "Лукойл" працювати за межами Росії.
Про це пише агентство Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.
Продовжено санкційний виняток
Міністерство фінансів США повідомило, що санкційний виняток для близько 2 000 заправних станцій у Європі, Центральній Азії, на Близькому Сході та в Америці було продовжено до 29 жовтня.
- "Лукойл" має близько 200 брендових АЗС у Нью-Джерсі, Пенсильванії та Нью-Йорку.
- Компанія є одним із провідних роздрібних продавців моторного палива в Молдові та Болгарії і управляє близько 600 станціями в Туреччині та понад 300 у Румунії.
Мінфін США також видав ліцензію, яка дозволяє здійснювати певні операції з нафтопереробними підприємствами "Лукойлу" в Болгарії, зокрема з АТ "Лукойл Нефтохім Бургас".
Санкції проти "Лукойлу" та "Роснефти"
- Нагадаємо, що 23 жовтня Мінфін США повідомив про запровадження санкцій проти великих російських нафтових компаній - "Роснефть" та "Лукойл". Причина додаткових санкцій - відсутність серйозної готовності Росії до мирного процесу з метою припинення війни в Україні.
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