США возобновили санкции против российской нефти, - Politico

Санкции США против российской нефти вновь вступили в силу после того, как администрация Дональда Трампа в минувшие выходные не продлила отсрочку, введенную из-за войны с Ираном.

Об этом пишет издание Politico, сообщает Цензор.НЕТ.

Санкции снова в действии

Издание напомнило, что Министерство финансов США ввело отсрочку действия санкций в отношении российской нефти в прошлом месяце, чтобы снизить цены на энергоресурсы после блокады Ираном Ормузского пролива в ответ на атаки США и Израиля. Срок действия отсрочки санкций истек 11 апреля.

В то же время в Минфине США не ответили на запрос Politico об окончании исключения из санкций, но сослались на мартовское заявление министра финансов Скотта Бессента, который назвал этот шаг "краткосрочной мерой".

Отмечается, что член комитета Сената по международным отношениям Джин Шахин, лидер меньшинства в Сенате Чак Шумер и член комитета Сената по банковскому делу Элизабет Уоррен 10 апреля оказывали давление на администрацию Трампа, чтобы она не продлевала общую лицензию Министерства финансов. Сенаторы заявляли, что отсрочка позволила России и ее союзникам заработать более $4 млрд.

Однако помощник одного из сенаторов-демократов заявил Politico, что истечение срока действия исключения из санкций "вряд ли является поводом для радости".

"Теперь эта лицензия еще больше стимулирует всех российских посредников загружать нефть, подпадающую под санкции, в ожидании очередной "непредвиденной прибыли" от лицензии или из-за того, что администрация Трампа дала понять, что готова быстро закрыть глаза на российскую нефть, чтобы смягчить последствия своей политики в отношении Ирана", — сказал он.

Что предшествовало?

Министерство финансов США объявило об исключении ряда физических и юридических лиц из санкционного списка, связанного с Россией.

Соединенные Штаты выдали 30-дневное разрешение странам на покупку российской нефти и нефтепродуктов, которые находятся под санкциями и в настоящее время находятся на танкерах в море. Министр финансов Скотт Бессент назвал этот шаг мерой по стабилизации мировых энергетических рынков, встревоженных войной с Ираном.

