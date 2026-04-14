Новости Санкции США против России
1 646 10

США возобновили санкции против российской нефти, - Politico

Politico узнало о возобновлении нефтяных санкций США против РФ

Санкции США против российской нефти вновь вступили в силу после того, как администрация Дональда Трампа в минувшие выходные не продлила отсрочку, введенную из-за войны с Ираном.

Об этом пишет издание Politico, сообщает Цензор.НЕТ.

Санкции снова в действии 

Издание напомнило, что Министерство финансов США ввело отсрочку действия санкций в отношении российской нефти в прошлом месяце, чтобы снизить цены на энергоресурсы после блокады Ираном Ормузского пролива в ответ на атаки США и Израиля. Срок действия отсрочки санкций истек 11 апреля.

В то же время в Минфине США не ответили на запрос Politico об окончании исключения из санкций, но сослались на мартовское заявление министра финансов Скотта Бессента, который назвал этот шаг "краткосрочной мерой".

Отмечается, что член комитета Сената по международным отношениям Джин Шахин, лидер меньшинства в Сенате Чак Шумер и член комитета Сената по банковскому делу Элизабет Уоррен 10 апреля оказывали давление на администрацию Трампа, чтобы она не продлевала общую лицензию Министерства финансов. Сенаторы заявляли, что отсрочка позволила России и ее союзникам заработать более $4 млрд.

Однако помощник одного из сенаторов-демократов заявил Politico, что истечение срока действия исключения из санкций "вряд ли является поводом для радости".

"Теперь эта лицензия еще больше стимулирует всех российских посредников загружать нефть, подпадающую под санкции, в ожидании очередной "непредвиденной прибыли" от лицензии или из-за того, что администрация Трампа дала понять, что готова быстро закрыть глаза на российскую нефть, чтобы смягчить последствия своей политики в отношении Ирана", — сказал он.

Что предшествовало?

нефть санкции США
Комментарии
Так а що? Дімітрвєв шекелів не заніс ріелтору та швагєру? Упс надулі взялі і надулі…
показать весь комментарий
14.04.2026 23:04 Ответить
Агєнта Краснова - на ковьор в мАцкву.
показать весь комментарий
14.04.2026 23:07 Ответить
Ого, неочікувано😳
показать весь комментарий
14.04.2026 23:13 Ответить
Мабуть в Конгресі порохоботи пошептали
.
показать весь комментарий
14.04.2026 23:25 Ответить
де ви живете, хто вам пише ці тези, при чому тут порохоботи зелеботи і інші боти?
показать весь комментарий
14.04.2026 23:29 Ответить
Тут так прийнято. Все добре, то порохоботи, все погане, то зелеботи. Причому, під однією ж новиною одні пишуть, що результати гарні, бо щось правильно зробив Порошенко, а інші тут же пишуть, що "всьо пропало", бо щось неправильно зробив Зеленський. Навіть одна і та ж людина одночасно може це писати.
показать весь комментарий
14.04.2026 23:36 Ответить
Мабуть, ****** буде тепер двушечки з прибутків за нафту, відправляти до Трампа??? Дух Анкоріджа, смердить московським лайном!!
показать весь комментарий
14.04.2026 23:21 Ответить
Нафти у Світі достатньо. Я нині заправлявся у Польщі по 5,95 злотего за літр 95 бензину. Дешевше як рік назад.
показать весь комментарий
14.04.2026 23:21 Ответить
Так і в Україні така ж ціна зараз.
показать весь комментарий
14.04.2026 23:39 Ответить
А чому тоді на всіх біржах зростає ціна?
показать весь комментарий
15.04.2026 00:00 Ответить
 
 