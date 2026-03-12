РУС
Сенаторы-демократы США требуют расследовать ослабление санкций против РФ

Демократы в Сенате США требуют расследования в отношении санкций против РФ

Сенаторы-демократы требуют проверки после того, как администрация Дональда Трампа разрешила Индии приобрести российскую нефть, которая уже находилась в море.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Hill.

Члены меньшинства Комитета Сената по вопросам банковского дела, жилищного строительства и городских дел обратились с письмом к председателю комитета Тиму Скотту с призывом провести слушания в Конгрессе.

Законодатели предлагают организовать их до конца марта с участием министра финансов США Скотта Бессента.

Критика возможного ослабления санкций

В письме сенаторы подчеркнули, что администрация не должна одновременно вести военные операции и ослаблять санкции против России. По их мнению, такая политика может противоречить усилиям по сдерживанию Москвы.

"Администрация Трампа не может одновременно утверждать, что уделяет приоритетное внимание военным операциям США, и предлагать ослабление санкций президенту России Владимиру Путину", – отметили сенаторы.

В то же время сенаторы-демократы заявили, что решение может нарушать Закон о противодействии противникам Америки через санкции (CAATSA), который требует уведомлять Конгресс за 30 дней до изменения санкций против таких стран, как Россия.

Кроме того, законодатели напомнили о сообщении, что Россия могла предоставить Ирану информацию, которая помогла нанести удары по американским военным базам на Ближнем Востоке. В результате атак погибли семь военнослужащих США.

Что предшествовало? 

Автор: 

Индия (202) нефть (461) россия (22477) санкции (1967) США (7256)
