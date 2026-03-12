Сенаторы-демократы США требуют расследовать ослабление санкций против РФ
Сенаторы-демократы требуют проверки после того, как администрация Дональда Трампа разрешила Индии приобрести российскую нефть, которая уже находилась в море.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Hill.
Члены меньшинства Комитета Сената по вопросам банковского дела, жилищного строительства и городских дел обратились с письмом к председателю комитета Тиму Скотту с призывом провести слушания в Конгрессе.
Законодатели предлагают организовать их до конца марта с участием министра финансов США Скотта Бессента.
Критика возможного ослабления санкций
В письме сенаторы подчеркнули, что администрация не должна одновременно вести военные операции и ослаблять санкции против России. По их мнению, такая политика может противоречить усилиям по сдерживанию Москвы.
"Администрация Трампа не может одновременно утверждать, что уделяет приоритетное внимание военным операциям США, и предлагать ослабление санкций президенту России Владимиру Путину", – отметили сенаторы.
В то же время сенаторы-демократы заявили, что решение может нарушать Закон о противодействии противникам Америки через санкции (CAATSA), который требует уведомлять Конгресс за 30 дней до изменения санкций против таких стран, как Россия.
Кроме того, законодатели напомнили о сообщении, что Россия могла предоставить Ирану информацию, которая помогла нанести удары по американским военным базам на Ближнем Востоке. В результате атак погибли семь военнослужащих США.
Что предшествовало?
- Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что администрация Белого дома рассматривает возможность отмены санкций в отношении российской нефти, чтобы устранить дефицит в мире из-за военной операции против Ирана.
- Президент США Дональд Трамп заявлял, что Соединенные Штаты временно отменяют некоторые санкции, связанные с нефтью, чтобы обеспечить стабилизацию цен на энергоносители.
- Впоследствии в Белом доме заявили, что
санкции США против российской нефти продолжают действовать, и об их отмене пока не объявлено, но Индии временно разрешили покупать нефть из РФ.
