Сенаторы-демократы США требуют расследовать ослабление санкций против РФ

Сенаторы-демократы требуют проверки после того, как администрация Дональда Трампа разрешила Индии приобрести российскую нефть, которая уже находилась в море.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Hill.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Члены меньшинства Комитета Сената по вопросам банковского дела, жилищного строительства и городских дел обратились с письмом к председателю комитета Тиму Скотту с призывом провести слушания в Конгрессе.

Законодатели предлагают организовать их до конца марта с участием министра финансов США Скотта Бессента.

Критика возможного ослабления санкций

В письме сенаторы подчеркнули, что администрация не должна одновременно вести военные операции и ослаблять санкции против России. По их мнению, такая политика может противоречить усилиям по сдерживанию Москвы.

"Администрация Трампа не может одновременно утверждать, что уделяет приоритетное внимание военным операциям США, и предлагать ослабление санкций президенту России Владимиру Путину", – отметили сенаторы.

В то же время сенаторы-демократы заявили, что решение может нарушать Закон о противодействии противникам Америки через санкции (CAATSA), который требует уведомлять Конгресс за 30 дней до изменения санкций против таких стран, как Россия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Администрация Трампа рассматривает дальнейшее смягчение санкций в отношении нефти РФ, - CNN

Кроме того, законодатели напомнили о сообщении, что Россия могла предоставить Ирану информацию, которая помогла нанести удары по американским военным базам на Ближнем Востоке. В результате атак погибли семь военнослужащих США.

Что предшествовало?

Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что администрация Белого дома рассматривает возможность отмены санкций в отношении российской нефти, чтобы устранить дефицит в мире из-за военной операции против Ирана.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что Соединенные Штаты временно отменяют некоторые санкции, связанные с нефтью, чтобы обеспечить стабилизацию цен на энергоносители.

Впоследствии в Белом доме заявили, что санкции США против российской нефти продолжают действовать, и об их отмене пока не объявлено, но Индии временно разрешили покупать нефть из РФ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский о возможном снятии санкций против России: Верим, что США не пойдут на такие уступки