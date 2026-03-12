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Новини Санкції США проти Росії Експорт нафти РФ
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Сенатори-демократи США вимагають розслідувати послаблення санкцій проти РФ

Демократи в Сенаті США вимагають розслідування щодо санкцій проти РФ

Сенатори-демократи вимагають перевірки після того, як адміністрація Дональда Трампа дозволила Індії придбати російську нафту, що вже перебувала в морі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише  The Hill.

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Члени меншості Комітету Сенату з питань банківської справи, житлового будівництва та міських справ звернулися з листом до голови комітету Тім Скотт із закликом провести слухання в Конгресі.

Законодавці пропонують організувати їх до кінця березня за участі міністра фінансів США Скотт Бессент.

Критика можливого послаблення санкцій

У листі сенатори наголосили, що адміністрація не повинна одночасно вести військові операції та послаблювати санкції проти Росії. На їхню думку, така політика може суперечити зусиллям щодо стримування Москви.

"Адміністрація Трампа не може одночасно стверджувати, що надає пріоритет військовим операціям США, і пропонувати послаблення санкцій президенту Росії Володимиру Путіну", – зазначили сенатори.

Водночас сенатори-демократи заявили, що рішення може порушувати Закон про протидію супротивникам Америки через санкції (CAATSA), який вимагає повідомляти Конгрес за 30 днів до зміни санкцій проти таких країн, як Росія.

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Крім того, законодавці нагадали про повідомлення, що Росія могла надати Ірану інформацію, яка допомогла завдати ударів по американських військових базах на Близькому Сході. Унаслідок атак загинули семеро військовослужбовців США.

Що передувало? 

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Автор: 

Індія (904) нафта (6622) росія (70468) санкції (13228) США (26770)
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12.03.2026 07:54 Відповісти
https://x.com/i/status/2031445964993499251 @ (в перекладі):
"Член палати представників Тед Лью заявляє, що в матеріалах справи Епштейна у повному обсязі міститься «достатньо доказів» того, що Дональд Трамп ґвалтував дітей.
"Все це записано на відео"."
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12.03.2026 08:03 Відповісти
У кю-Анону ( Q-anon, шизоїдна секта з теорією змови) була головна хуцпа що трампу протистоять с@т##ністи педофіли під брендом дем.пагтії.... а он воно як насправді було )))
Іронія хуцпи для Лохторату...
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12.03.2026 09:30 Відповісти
Це наші єноти.
Бий краснова по морді! Рятуй Америку !!
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12.03.2026 09:28 Відповісти
когда они узнают какое звание у трампа сейчас на лубянке,у них больше вопросов не будет
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12.03.2026 10:24 Відповісти
 
 