Сенатори-демократи США вимагають розслідувати послаблення санкцій проти РФ

Сенатори-демократи вимагають перевірки після того, як адміністрація Дональда Трампа дозволила Індії придбати російську нафту, що вже перебувала в морі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Hill.

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Члени меншості Комітету Сенату з питань банківської справи, житлового будівництва та міських справ звернулися з листом до голови комітету Тім Скотт із закликом провести слухання в Конгресі.

Законодавці пропонують організувати їх до кінця березня за участі міністра фінансів США Скотт Бессент.

Критика можливого послаблення санкцій

У листі сенатори наголосили, що адміністрація не повинна одночасно вести військові операції та послаблювати санкції проти Росії. На їхню думку, така політика може суперечити зусиллям щодо стримування Москви.

"Адміністрація Трампа не може одночасно стверджувати, що надає пріоритет військовим операціям США, і пропонувати послаблення санкцій президенту Росії Володимиру Путіну", – зазначили сенатори.

Водночас сенатори-демократи заявили, що рішення може порушувати Закон про протидію супротивникам Америки через санкції (CAATSA), який вимагає повідомляти Конгрес за 30 днів до зміни санкцій проти таких країн, як Росія.

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Крім того, законодавці нагадали про повідомлення, що Росія могла надати Ірану інформацію, яка допомогла завдати ударів по американських військових базах на Близькому Сході. Унаслідок атак загинули семеро військовослужбовців США.

Що передувало?

Глава Мінфіну США Скотт Бессент заявив, що адміністрація Білого дому розглядає можливість скасування санкцій щодо російської нафти, аби усунути нестачу у світі через військову операцію проти Ірану.

Президент США Дональд Трамп заявляв, що Сполучені Штати тимчасово скасовують деякі санкції, пов’язані з нафтою, щоб забезпечити стабілізацію цін на енергоносії.

Згодом у Білому домі заявили, що санкції США проти російської нафти продовжують діяти, і про їхнє скасування поки що не оголошено, але Індії тимчасово дозволили купувати нафту з РФ.

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