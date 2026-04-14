США відновили санкції проти російської нафти, - Politico

Санкції США проти російської нафти знову почали діяти після того, як адміністрація Дональда Трампа цими вихідними не продовжила відтермінування, запроваджене через війну проти Ірану.

Про це пише видання Politico, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Санкції знову в дії

Видання нагадало, що Міністерство фінансів США запровадило відтермінування дії санкцій щодо російської нафти минулого місяця, щоб знизити ціни на енергоресурси після блокади Іраном Ормузької протоки у відповідь на атаки США та Ізраїлю. Термін дії відтермінування щодо санкцій закінчився 11 квітня.

Водночас у Мінфіні США не відповіли на запит Politico про закінчення виключення із санкцій, але послалися на березневу заяву міністра фінансів Скотта Бессента, який назвав цей крок "короткостроковим заходом".

Зазначається, що член комітету Сенату з міжнародних відносин Джин Шахін, лідер меншості в Сенаті Чак Шумер і член комітету Сенату з банківської справи Елізабет Воррен 10 квітня тиснули на адміністрацію Трампа, щоб вона не подовжувала загальну ліцензію Міністерства фінансів. Сенатори заявляли, що відтермінування дало змогу Росії та її поплічникам заробити понад $4 млрд.

Однак помічник одного із сенаторів-демократів заявив Politico, що кінець терміну дії виключення із санкцій "навряд чи є приводом для радості".

"Тепер ця ліцензія ще більше стимулює всіх російських посередників завантажувати нафту, що підпадає під санкції, в очікуванні чергового "непередбачуваного прибутку" від ліцензії або через те, що адміністрація Трампа дала зрозуміти, що готова швидко заплющити очі на російську нафту, щоб пом’якшити наслідки своєї політики щодо Ірану", - сказав він.

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Що передувало?

Міністерство фінансів США оголосило про виключення низки фізичних та юридичних осіб із санкційного списку, пов’язаного з Росією.

Сполучені Штати видали 30-денний дозвіл країнам на купівлю російської нафти та нафтопродуктів, які перебувають під санкціями й зараз знаходяться на танкерах в морі. Міністр фінансів Скотт Бессент назвав цей крок заходом для стабілізації світових енергетичних ринків, стривожених війною з Іраном.

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