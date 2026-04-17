США на год продлили запрет на заход российских судов в американские порты

США продлили еще на год чрезвычайное положение, ограничивающее стоянку и передвижение судов, связанных с Россией, в портах США.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Федеральный реестр США.

"Политика и действия правительства Российской Федерации продолжают представлять чрезвычайную ситуацию на национальном уровне из-за нарушения или угрозы нарушения международных отношений Соединенных Штатов", - говорится в документе.

Так, Дональд Трамп продлил на год "национальное чрезвычайное положение в отношении Российской Федерации и чрезвычайные полномочия, связанные с регулированием стоянки и движения судов, связанных с Россией, в портах Соединенных Штатов".

Известно, что этот режим ввел 21 апреля 2022 года предшественник Трампа - Джо Байден. 

Также он уполномочил министра внутренней безопасности регулировать стоянку и передвижение судов, связанных с Россией.

Читайте: США защитят Европу в случае агрессии РФ, - министр обороны Эстонии Певкур

Читайте: Временное ослабление санкций принесло РФ около $2 млрд, - Бессент

Принаймі це Потужно.
Лідор би теж так зробив!! Не сумнівайтеся
17.04.2026 10:10 Ответить
ТА ТИ ШО....ОТО ГЕРОЇЗМ ВІД ТРАМПА)))))

А взагалі і смішно і ні

- РФ дає всі ресурси Китаю якого Трамп вважає противником
- РФ допомагає Ірану
- РФ робить всі ракети з прицілом на США

А Донні пісяється від щастя коли чує Путіна по телефону
17.04.2026 10:10 Ответить
Так і до заборони кацапи не густо відвідували порти США
17.04.2026 10:15 Ответить
Заборонили в США, то вони поїдуть в Ізраїль. Дивлюся там ********** скупляти крадене...
17.04.2026 10:20 Ответить
 
 