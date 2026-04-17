США на год продлили запрет на заход российских судов в американские порты

США продлили еще на год чрезвычайное положение, ограничивающее стоянку и передвижение судов, связанных с Россией, в портах США.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Федеральный реестр США.

"Политика и действия правительства Российской Федерации продолжают представлять чрезвычайную ситуацию на национальном уровне из-за нарушения или угрозы нарушения международных отношений Соединенных Штатов", - говорится в документе.

Так, Дональд Трамп продлил на год "национальное чрезвычайное положение в отношении Российской Федерации и чрезвычайные полномочия, связанные с регулированием стоянки и движения судов, связанных с Россией, в портах Соединенных Штатов".

Известно, что этот режим ввел 21 апреля 2022 года предшественник Трампа - Джо Байден.

Также он уполномочил министра внутренней безопасности регулировать стоянку и передвижение судов, связанных с Россией.

Читайте: США защитят Европу в случае агрессии РФ, - министр обороны Эстонии Певкур

Что предшествовало?

Министерство финансов США объявило об исключении ряда физических и юридических лиц из санкционного списка, связанного с Россией.

Соединенные Штаты выдали 30-дневное разрешение странам на покупку российской нефти и нефтепродуктов, которые находятся под санкциями и сейчас находятся на танкерах в море. Министр финансов Скотт Бессент назвал этот шаг мерой по стабилизации мировых энергетических рынков, встревоженных войной с Ираном.

Санкции США против российской нефти вновь вступили в силу после того, как администрация Дональда Трампа в минувшие выходные не продлила отсрочку, введенную из-за войны против Ирана.

Читайте: Временное ослабление санкций принесло РФ около $2 млрд, - Бессент