США на год продлили запрет на заход российских судов в американские порты
США продлили еще на год чрезвычайное положение, ограничивающее стоянку и передвижение судов, связанных с Россией, в портах США.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Федеральный реестр США.
Подробности
"Политика и действия правительства Российской Федерации продолжают представлять чрезвычайную ситуацию на национальном уровне из-за нарушения или угрозы нарушения международных отношений Соединенных Штатов", - говорится в документе.
Так, Дональд Трамп продлил на год "национальное чрезвычайное положение в отношении Российской Федерации и чрезвычайные полномочия, связанные с регулированием стоянки и движения судов, связанных с Россией, в портах Соединенных Штатов".
Известно, что этот режим ввел 21 апреля 2022 года предшественник Трампа - Джо Байден.
Также он уполномочил министра внутренней безопасности регулировать стоянку и передвижение судов, связанных с Россией.
Что предшествовало?
- Министерство финансов США объявило об исключении ряда физических и юридических лиц из санкционного списка, связанного с Россией.
- Соединенные Штаты выдали 30-дневное разрешение странам на покупку российской нефти и нефтепродуктов, которые находятся под санкциями и сейчас находятся на танкерах в море. Министр финансов Скотт Бессент назвал этот шаг мерой по стабилизации мировых энергетических рынков, встревоженных войной с Ираном.
Санкции США против российской нефти вновь вступили в силу после того, как администрация Дональда Трампа в минувшие выходные не продлила отсрочку, введенную из-за войны против Ирана.
Лідор би теж так зробив!! Не сумнівайтеся
А взагалі і смішно і ні
- РФ дає всі ресурси Китаю якого Трамп вважає противником
- РФ допомагає Ірану
- РФ робить всі ракети з прицілом на США
А Донні пісяється від щастя коли чує Путіна по телефону