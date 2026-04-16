Іспанія в березні закупила рекордну в історії партію газу з Росії. За місяць обсяги зросли втричі

Іспанія в березні поточного року придбала найбільшу в своїй історії партію російського газу на тлі війни на Близькому Сході.

Як пише El Pais, за даними оператора газової біржі Enagás, газові поставки з Росії в Іспанію в березні сягнули 9 807 гігават-годин, передає Укрінформ.

Як зазначається, це більше, ніж під час енергетичної кризи 2023 року, коли ціни різко злетіли. Порівняно з лютим зростання відбулося більш ніж удвічі.

Санкції Європейського Союзу формально обмежують закупівлі енергоносіїв із Росії, проте графік їх поступового запровадження дозволяє імпортувати російський газ до 2027 року.

Споживання газу

Іспанія має шість регазифікаційних заводів, що дозволяє великим міжнародним трейдерам зберігати там газ не лише для іспанського ринку, а й для перепродажу в інших напрямках.

Водночас і власне споживання в Іспанії зросло. Попит у березні збільшився на 2%, а використання газу для виробництва електроенергії – на 46,8%.

Як зазначається, це пов'язано з тим, що оператор електромережі Іспанії Red Eléctrica посилив роботу газотурбінних електростанцій для запобігання масштабним відключенням.

Заміна російського газу

При цьому Іспанія активно шукає заміну російському газу. Переговори щодо збільшення потужності газопроводу Medgaz з Алжиру, основного постачальника країни, ще тривають.

Із часу приходу Дональда Трампа на посаду президента США закупівлі американського газу Іспанією подвоїлися, частково в рамках торговельних перемовин щодо мит.

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Європейський експорт

Раніше стало відомо, що Європа за три місяці цього року збільшила імпорт скрапленого газу з флагманського російського проєкту "Ямал СПГ", оскільки світові поставки були порушені через війну на Близькому Сході і закриття Іраном Ормузької протоки. Імпорт із проєкту "Ямал СПГ" у Сибіру зріс на 17% – до 5 млн тонн у першому кварталі порівняно з аналогічним періодом 2025 року.

Доходи Росії

Як повідомлялося, нафтогазові доходи федерального бюджету Росії, що забезпечують п'яту частину надходжень до державної скарбниці РФ, у квітні 2026 року зростуть на 0,23 трлн руб. – на 38% – порівняно з березнем і становитимуть 0,85 трлн руб.

Відмова від російського газу

Нагадаємо, раніше Європейський Союз домовився про швидшу, ніж раніше планувалося, поступову відмову від російського газу, прагнучи повністю розірвати зв'язки з колишнім ключовим постачальником енергії.

Угода передбачає заборону імпорту скрапленого природного газу з РФ до кінця 2026 року та припинення постачання трубопровідного газу за довгостроковими контрактами до 30 вересня 2027 року.

Як повідомлялося, на початку жовтня посли країн Європейського Союзу домовилися продовжити реалізацію плану щодо припинення імпорту російської нафти й газу до 2028 року, попри заперечення з боку Словаччини й Угорщини.

На початку вересня єврокомісар із питань енергетики Дан Йоргенсен заявив, що після ухвалення Європейським Союзом рішення про повну відмову від російських енергоресурсів це має означати, що навіть після встановлення миру в Україні ЄС не повернеться до закупівель у Росії.

У середині червня Європейська Комісія ухвалила законодавчу пропозицію, спрямовану на поступову відмову від імпорту російського газу та нафти в країни Євросоюзу до кінця 2027 року.

На початку травня Єврокомісія презентувала "дорожню карту" REPowerEU Roadmap, яка має забезпечити досягнення повної енергетичної незалежності ЄС від Росії.