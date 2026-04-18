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Новини Санкції США проти Росії Експорт нафти РФ
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США на 30 днів скасували санкції щодо російської нафти

США на 30 днів скасували обмеження на російську нафту

Мінфін США надав ліцензію, яка дозволяє купівлю російської нафти та нафтопродуктів морем протягом 30 днів, попри попередні заяви.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів США

 "Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США надає генеральну ліцензію № 134B "Про дозвіл на поставку і продаж сирої нафти та нафтопродуктів російського походження, завантажених на судна станом на 17 квітня 2026 року", - зазначається у повідомленні.

Що передувало?

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Автор: 

нафта (6700) росія (70966) санкції (13325) Мінфін США (133)
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Топ коментарі
+41
оце ізраіль навоював, втягнули сша в війну з іраном, спровокували кризу з нафтою по всьому світу, і проблему не вирішили, а зробили тільки гірше.
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18.04.2026 07:20 Відповісти
+26
Якраз сової проблеми вони вирішили. Відкинули Іран років на 10-15 в ядерній програмі, зруйнували військові виробництва, знищили: ППО Ірану(щоб мати можливість бомбити любі цілі найближчі 5-7років).У Ізраілю всім треба повчитись, «розвести лоха».
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18.04.2026 07:35 Відповісти
+16
Праваки тупо передали США під зовнішнє управління з Кремля.
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18.04.2026 07:22 Відповісти

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