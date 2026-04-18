США на 30 днів скасували санкції щодо російської нафти

Мінфін США надав ліцензію, яка дозволяє купівлю російської нафти та нафтопродуктів морем протягом 30 днів, попри попередні заяви.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів США

"Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США надає генеральну ліцензію № 134B "Про дозвіл на поставку і продаж сирої нафти та нафтопродуктів російського походження, завантажених на судна станом на 17 квітня 2026 року", - зазначається у повідомленні.

Що передувало?

Міністерство фінансів США оголосило про виключення низки фізичних та юридичних осіб із санкційного списку, пов’язаного з Росією.

Сполучені Штати видали 30-денний дозвіл країнам на купівлю російської нафти та нафтопродуктів, які перебувають під санкціями й зараз знаходяться на танкерах в морі. Міністр фінансів Скотт Бессент назвав цей крок заходом для стабілізації світових енергетичних ринків, стривожених війною з Іраном.

Санкції США проти російської нафти знову почали діяти після того, як адміністрація Дональда Трампа цими вихідними не продовжила відтермінування, запроваджене через війну проти Ірану.

Росія могла заробити близько $2 млрд від продажу нафти під час тимчасового послаблення санкцій. Вашингтон не планує продовжувати відповідні ліцензії.

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