США на 30 дней отменили санкции на российскую нефть

Министерство финансов США выдало лицензию, разрешающую закупку российской нефти и нефтепродуктов морским транспортом в течение 30 дней, несмотря на предыдущие заявления.

об этом говорится в сообщении Министерства финансов США

"Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США предоставляет генеральную лицензию № 134B "О разрешении на поставку и продажу сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения, погруженных на суда по состоянию на 17 апреля 2026 года", - отмечается в сообщении.

Что предшествовало?

Министерство финансов США объявило об исключении ряда физических и юридических лиц из санкционного списка, связанного с Россией.

Соединенные Штаты выдали 30-дневное разрешение странам на покупку российской нефти и нефтепродуктов, которые пребывают под санкциями и сейчас находятся на танкерах в море. Министр финансов Скотт Бессент назвал этот шаг мерой по стабилизации мировых энергетических рынков, встревоженных войной с Ираном.

Санкции США против российской нефти вновь вступили в силу после того, как администрация Дональда Трампа в эти выходные не продлила отсрочку, введенную из-за войны против Ирана.

Россия могла заработать около $2 млрд от продажи нефти во время временного ослабления санкций. Вашингтон не планирует продлевать соответствующие лицензии.

