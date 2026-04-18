США на 30 дней отменили санкции на российскую нефть
Министерство финансов США выдало лицензию, разрешающую закупку российской нефти и нефтепродуктов морским транспортом в течение 30 дней, несмотря на предыдущие заявления.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Министерства финансов США
"Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США предоставляет генеральную лицензию № 134B "О разрешении на поставку и продажу сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения, погруженных на суда по состоянию на 17 апреля 2026 года", - отмечается в сообщении.
Что предшествовало?
- Министерство финансов США объявило об исключении ряда физических и юридических лиц из санкционного списка, связанного с Россией.
- Соединенные Штаты выдали 30-дневное разрешение странам на покупку российской нефти и нефтепродуктов, которые пребывают под санкциями и сейчас находятся на танкерах в море. Министр финансов Скотт Бессент назвал этот шаг мерой по стабилизации мировых энергетических рынков, встревоженных войной с Ираном.
-
Санкции США против российской нефти вновь вступили в силу после того, как администрация Дональда Трампа в эти выходные не продлила отсрочку, введенную из-за войны против Ирана.
-
Россия могла заработать около $2 млрд от продажи нефти во время временного ослабления санкций. Вашингтон не планирует продлевать соответствующие лицензии.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Беньямін Нетаньягу неодноразово закликав США до рішучих воєнних дій проти Ірану протягом десятиліть, аргументуючи це екзистенційною загрозою для Ізраїлю та світу.
Точну кількісну цифру "прохань" встановити важко, оскільки більшість таких переговорів відбувалися приватно. Проте можна виділити ключові етапи та підтверджені випадки:
Хронологія закликів до США
Період Барака Обами (2009-2017):Нетаньягу активно лобіював військову операцію для знищення ядерних об'єктів Ірану.Колишній держсекретар Джон Керрі підтвердив у квітні 2026 року, що ізраїльський прем'єр прямо просив США про участь в ударах по Тегерану в цей період.Період Джо Байдена (2021-2025):Тиск продовжувався, особливо під час переговорів щодо відновлення ядерної угоди. Нетаньягу наполягав на "реальній воєнній загрозі" як єдиному способі стримати Іран.Період Дональда Трампа (2025-2026):Після повернення Трампа до влади ситуація загострилася. У березні 2026 року стало відомо, що Трамп навіть пригальмовував певні плани Нетаньягу, попри власну жорстку риторику.Нетаньягу використовував дані про замахи іранських спецслужб на Трампа як додатковий аргумент для завдання ударів у відповідь
я тобі навів докази своїх слів, що нетаньяху десятиліттями вмовляв, примушував, шантажував президентів сша до нападу на іран.
а тепер ти надай докази до твоїх брехливих слів
Водночас поновлення санкційного винятку для Росії не надто вплинуло на світові нафтові ціни.