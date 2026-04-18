Сенаторы США раскритиковали Трампа за ослабление санкций против РФ
Демократы в Сенате США выступили против решения администрации Трампа ослабить ограничения в отношении российской нефти.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Guardian.
В совместном заявлении ведущие сенаторы-демократы, в частности Чак Шумер, Элизабет Уоррен и Джин Шахин, осудили этот "разворот на 180 градусов" и назвали его "позорным".
"На этой неделе Путин нанес самый крупный на сегодняшний день воздушный удар по Украине, в результате которого погибло 18 человек, а реакция администрации заключается в том, чтобы снова смягчить санкции против Кремля. Какой сигнал посылает этот шаг?", - говорится в заявлении сенаторов.
Они подчеркнули, что именно хозяин Кремля получил наибольшую выгоду от войны в Иране, которую начал Трамп.
"Президент Трамп должен перестать позволять Путину играть с ним, как с дураком, и ввести дополнительные санкции против Путина, который, очевидно, не чувствует достаточного давления со стороны этого президента", – подчеркивается в заявлении.
Что предшествовало?
- Министерство финансов США объявило об исключении ряда физических и юридических лиц из санкционного списка, связанного с Россией.
- Соединенные Штаты выдали 30-дневное разрешение странам на покупку российской нефти и нефтепродуктов, которые находятся под санкциями и сейчас находятся на танкерах в море. Министр финансов Скотт Бессент назвал этот шаг мерой по стабилизации мировых энергетических рынков, встревоженных войной с Ираном.
Санкции США против российской нефти вновь вступили в силу после того, как администрация Дональда Трампа в эти выходные не продлила отсрочку, введенную из-за войны против Ирана.
Россия могла заработать около $2 млрд от продажи нефти во время временного ослабления санкций. Вашингтон не планирует продлевать соответствующие лицензии.
- 18 апреля
Минфин США выдал лицензию, разрешающую покупку российской нефти и нефтепродуктов по морю в течение 30 дней, несмотря на предыдущие заявления.
Демократи - байденці, а не республіканці Трампісти! І всього навсього розкритикували...
Ціничні політичні скоти.
розкритикували в щент:
обриготали у відосиках.
обсміяли на стендапах.
Чогось серйознішого від них очікувати не доводиться.
Тупо куколди, сноуфлейки та рожеві поні.
Трамп: "служу расії!"
Та ніякий, він чітко вказує що піндоси на стороні параші.