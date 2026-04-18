РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8088 посетителей онлайн
Новости Санкции США против России
1 436 16

Сенаторы США раскритиковали Трампа за ослабление санкций против РФ

сенат

Демократы в Сенате США выступили против решения администрации Трампа ослабить ограничения в отношении российской нефти.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Guardian.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В совместном заявлении ведущие сенаторы-демократы, в частности Чак Шумер, Элизабет Уоррен и Джин Шахин, осудили этот "разворот на 180 градусов" и назвали его "позорным".

"На этой неделе Путин нанес самый крупный на сегодняшний день воздушный удар по Украине, в результате которого погибло 18 человек, а реакция администрации заключается в том, чтобы снова смягчить санкции против Кремля. Какой сигнал посылает этот шаг?", - говорится в заявлении сенаторов.

Они подчеркнули, что именно хозяин Кремля получил наибольшую выгоду от войны в Иране, которую начал Трамп.

"Президент Трамп должен перестать позволять Путину играть с ним, как с дураком, и ввести дополнительные санкции против Путина, который, очевидно, не чувствует достаточного давления со стороны этого президента", – подчеркивается в заявлении.

Что предшествовало?

Автор: 

нефть (2193) путин владимир (32390) санкции (11960) Трамп Дональд (7980) Сенат США (541)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
За майже півтора року правління Трамп демократичну країну перетворив на диктатуру монархічного типу. Сенат, Конгрес, Верховний Суд, армія - всі тупо виконують накази "дєдушкі" в маразмі. Залишилось офіційно коронувати Трампа, оголосити спадковість королівської влади і призначити Трампу підтиральщиків та цілувальників його сраки...
показать весь комментарий
18.04.2026 13:36 Ответить
+4
о це, я розумію опозиція!
розкритикували в щент:
обриготали у відосиках.
обсміяли на стендапах.
показать весь комментарий
18.04.2026 13:38 Ответить
+4
Правильно писати- імпотенти із сенату США, покритикували рудого педофіла...
показать весь комментарий
18.04.2026 13:41 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сенатори - демократи США розкритикували Трампа за послаблення санкцій проти РФ

Демократи - байденці, а не республіканці Трампісти! І всього навсього розкритикували...
показать весь комментарий
18.04.2026 13:34 Ответить
показать весь комментарий
18.04.2026 13:36 Ответить
Давно з Америки чи просто у Айзенберга папугою працюєте?
показать весь комментарий
18.04.2026 13:39 Ответить
Трамподрочер тут як тут.
показать весь комментарий
18.04.2026 13:52 Ответить
Останній раз був там років з двадцять тому. Там у мене дочка від першого шлюбу і внук, може вже й не один. Повертатися туди, навіть зараз, не маю наміру ні за яких обставин - далеко, дорого, медицина недоступна Трамп і негри. Купа кримінальних чорношкірих самців з яких 53% постійно знаходяться в тюрмах, а решта отруюють життя всім людям... Якого саме "айзєнбєрга" і про що взагалі мова?
показать весь комментарий
18.04.2026 13:53 Ответить
А, тобто якби поїхали то теж за Трампа були б? Бо з чорним криміналітетом демократи в десна лупляться. Здавалося б чому там голосують за Трампа, хоч і найвидатнішим американцем його важко назвати
показать весь комментарий
18.04.2026 14:16 Ответить
Ці потриндять але робити нічого не будуть. Так само коли Байден маявся хернею з поставками зброї та забороною діпстрайків по нафті щоб бензин під вибори не подорожчав (ага, так само.)
Ціничні політичні скоти.
Ціничні політичні скоти.
показать весь комментарий
18.04.2026 13:38 Ответить
Трамподрочер тут як тут.
показать весь комментарий
18.04.2026 13:50 Ответить
показать весь комментарий
18.04.2026 13:38 Ответить
Все вирішує кангресс? У нього влади більше ніж в у Піночета і Пол Пота разом узятих. Карикатурний диктатор з мультиків. З тупих агіт-мультиків про США, які кожен день розповідають дебіли.
показать весь комментарий
18.04.2026 13:39 Ответить
показать весь комментарий
18.04.2026 13:41 Ответить
І все.

Чогось серйознішого від них очікувати не доводиться.

Тупо куколди, сноуфлейки та рожеві поні.
показать весь комментарий
18.04.2026 13:58 Ответить
Трамп - ти нах*я санкції зняв?
Трамп: "служу расії!"
показать весь комментарий
18.04.2026 14:01 Ответить
Критика без дій,це як "брачная ночь бєз нявєсти")
показать весь комментарий
18.04.2026 14:01 Ответить
бла бла
показать весь комментарий
18.04.2026 15:10 Ответить
«Який сигнал надсилає цей крок?»
Та ніякий, він чітко вказує що піндоси на стороні параші.
показать весь комментарий
18.04.2026 15:40 Ответить
 
 