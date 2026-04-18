Повідомляють про обстріл суден в Ормузькій протоці: напруга різко зростає

Ситуація в Ормузькій протоці загострюється: кілька суден повідомили, що під час проходження стратегічного маршруту опинилися під обстрілом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters та BBC.

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За інформацією Reuters, щонайменше два торговельні судна повідомили про обстріл під час спроби пройти через Ормузьку протоку в суботу, 18 квітня.

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Також зазначається, що про інцидент повідомили три джерела у сфері морської безпеки та судноплавства. Обставини події та її наслідки наразі залишаються невідомими.

Водночас, за даними BBC, один із танкерів зазнав обстрілу з боку катерів, які пов’язують із Корпусом вартових ісламської революції Ірану.

Як зазначає Британська служба з питань морської торгівлі (UKMTO), інцидент стався приблизно за 20 морських миль на північний схід від узбережжя Оману. За попередньою інформацією, танкер і його екіпаж не постраждали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Іран знову закриває Ормузьку протоку через "піратські дії" США, - ЗМІ

Що передувало?

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Іран відкрив Ормузьку протоку на період дії режиму припинення вогню в Лівані.

Водночас президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати продовжать морську блокаду попри відкриття Ормузької протоки для комерційних рейсів. Вона стосуватиметься лише Ірану. Також Трамп заявив, що Вашингтон не потребує допомоги "ні на що не придатного" НАТО.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що понад десять країн висловили готовність надати ресурси і долучитися до оборонної місії, спрямованої на відновлення свободи судноплавства в Ормузькій протоці.

Місію очолять Британія та Франція.

Згодом Трамп заявив, що морська блокада Сполучених Штатів щодо Ірану триватиме і буде діяти, "доки наша угода з Іраном не буде виконана на 100%".

Трамп очікує прогресу на перемовинах з Іраном та заявляє, що багато питань узгоджено і головне, щоб Тегеран не мав ядерної зброї.

Тим часом, Іран знову закриває Ормузьку протоку через "піратські дії" США.

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