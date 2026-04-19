В Иране заявили, что любое судно, приблизившееся к Ормузскому проливу, будет атаковано

В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) Ирана предупредили суда не приближаться к Ормузскому проливу после того, как Тегеран восстановил контроль над водным путем, сославшись на блокаду США как на нарушение режима прекращения огня.

Что известно

"Приближение к Ормузскому проливу будет рассматриваться как сотрудничество с врагом, и любое судно, пересекающее пролив, подвергнется обстрелу", — говорится в заявлении.

Также военные предупредили, что судам не следует покидать свои места стоянки в Персидском заливе и Оманском море.

Неоднократные нарушения доверия

Как пишет CNN, после объявления в пятницу об открытии водного пути Иран в субботу вновь ввел ограничения на проход судов, сославшись на "неоднократные нарушения доверия" со стороны США в отношении прекращения огня между двумя сторонами.

"Нарушая соглашение о прекращении огня, американский враг не снял военно-морскую блокаду с иранских судов и портов. Поэтому, начиная с этого вечера, Ормузский пролив будет закрыт, пока эта блокада не будет снята", — заявили в КВИР.

КВИР также призвал суда и их владельцев следить только за новостями из Ирана, поскольку заявления президента США "не заслуживают доверия".

