В Иране заявили, что любое судно, приблизившееся к Ормузскому проливу, будет атаковано
В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) Ирана предупредили суда не приближаться к Ормузскому проливу после того, как Тегеран восстановил контроль над водным путем, сославшись на блокаду США как на нарушение режима прекращения огня.
Об этом сообщает NBC News, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Приближение к Ормузскому проливу будет рассматриваться как сотрудничество с врагом, и любое судно, пересекающее пролив, подвергнется обстрелу", — говорится в заявлении.
Также военные предупредили, что судам не следует покидать свои места стоянки в Персидском заливе и Оманском море.
Неоднократные нарушения доверия
Как пишет CNN, после объявления в пятницу об открытии водного пути Иран в субботу вновь ввел ограничения на проход судов, сославшись на "неоднократные нарушения доверия" со стороны США в отношении прекращения огня между двумя сторонами.
"Нарушая соглашение о прекращении огня, американский враг не снял военно-морскую блокаду с иранских судов и портов. Поэтому, начиная с этого вечера, Ормузский пролив будет закрыт, пока эта блокада не будет снята", — заявили в КВИР.
КВИР также призвал суда и их владельцев следить только за новостями из Ирана, поскольку заявления президента США "не заслуживают доверия".
Что предшествовало?
- Напомним, ранее сообщалось, что Иран открыл Ормузский пролив на период действия режима прекращения огня в Ливане.
- В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты продолжат морскую блокаду, несмотря на открытие Ормузского пролива для коммерческих рейсов. Она коснется только Ирана. Также Трамп заявил, что Вашингтону не нужна помощь "ни на что не годного" НАТО.
- Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что более десяти стран выразили готовность предоставить ресурсы и присоединиться к оборонной миссии, направленной на восстановление свободы судоходства в Ормузском проливе.
- Миссию возглавят Великобритания и Франция.
