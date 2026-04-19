Новости Закрытие Ираном Ормузского пролива
В Иране заявили, что любое судно, приблизившееся к Ормузскому проливу, будет атаковано

Иран пригрозил атаками судам у Ормузского пролива

В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) Ирана предупредили суда не приближаться к Ормузскому проливу после того, как Тегеран восстановил контроль над водным путем, сославшись на блокаду США как на нарушение режима прекращения огня.

Что известно

"Приближение к Ормузскому проливу будет рассматриваться как сотрудничество с врагом, и любое судно, пересекающее пролив, подвергнется обстрелу", — говорится в заявлении.

Также военные предупредили, что судам не следует покидать свои места стоянки в Персидском заливе и Оманском море.

Читайте также: Сообщают об обстреле судов в Ормузском проливе: напряжение резко растет

Неоднократные нарушения доверия

Как пишет CNN, после объявления в пятницу об открытии водного пути Иран в субботу вновь ввел ограничения на проход судов, сославшись на "неоднократные нарушения доверия" со стороны США в отношении прекращения огня между двумя сторонами.

"Нарушая соглашение о прекращении огня, американский враг не снял военно-морскую блокаду с иранских судов и портов. Поэтому, начиная с этого вечера, Ормузский пролив будет закрыт, пока эта блокада не будет снята", — заявили в КВИР.

КВИР также призвал суда и их владельцев следить только за новостями из Ирана, поскольку заявления президента США "не заслуживают доверия".

Читайте также: Трамп заявляет, что США заберут уран у Ирана: добровольно или силой

Что предшествовало?

  • Напомним, ранее сообщалось, что Иран открыл Ормузский пролив на период действия режима прекращения огня в Ливане.
  • В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты продолжат морскую блокаду, несмотря на открытие Ормузского пролива для коммерческих рейсов. Она коснется только Ирана. Также Трамп заявил, что Вашингтону не нужна помощь "ни на что не годного" НАТО.
  • Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что более десяти стран выразили готовность предоставить ресурсы и присоединиться к оборонной миссии, направленной на восстановление свободы судоходства в Ормузском проливе.
  • Миссию возглавят Великобритания и Франция.

Складається відчуття що вони з Донні домовились заробляти на стрибках цін на нафту
18.04.2026 23:54 Ответить
"США єдині, хто взялися вирішити проблему ЯЗ в поїхавших фанатиків.... " Ну і як - вирішили ?(( Запитуєш які ми висновки робимо ? Та прості : 1. У США президент - неадекват . 2. Розв'язана ним війна у Ірані, то не про боротьбу із виробництвом ЯЗ , а про допомогу кацапам у отриманні коштів на подальшу війну та збагачення родини американського неадеквата.
19.04.2026 00:35 Ответить
КВІР також закликав судна та їхніх власників стежити лише за оновленнями з Ірану, оскільки заяви президента США "не заслуговують на довіру".

дожили
18.04.2026 23:55 Ответить
Амери вчора розмінувати збиралися
18.04.2026 23:51 Ответить
18.04.2026 23:54 Ответить
дожили
18.04.2026 23:55 Ответить
А ось саме це вирок трампу.
18.04.2026 23:59 Ответить
ну буш младший был таким же ********, но там хотя бы был дикчейни, который говорил всем как дышать.
19.04.2026 00:01 Ответить
трампу все равно - дедушке порозиться невпервой, а вот благосостояние семьи и друзей растет.
19.04.2026 00:05 Ответить
В чому саме вирок Трампу? США єдині, хто взявлися вирішити проблему ЯЗ в поїхавших фанатиків, а всі оті нато, країни єс, які в нато, виявилися повним лайном. Продовжують торгівлю з рашкою, жують як худоба, коли треба робити конкретні вчинки, перетворюють європу на Африку/близький схід, але вирок Трампу...

А ви точно робите правильні висновки з того, що відбувається?
19.04.2026 00:07 Ответить
"США єдині, хто взялися вирішити проблему ЯЗ в поїхавших фанатиків.... " Ну і як - вирішили ?(( Запитуєш які ми висновки робимо ? Та прості : 1. У США президент - неадекват . 2. Розв'язана ним війна у Ірані, то не про боротьбу із виробництвом ЯЗ , а про допомогу кацапам у отриманні коштів на подальшу війну та збагачення родини американського неадеквата.
19.04.2026 00:35 Ответить
Зрозуміле твоє бажання бачити реальну силу та рішучість, бо всіх уже відверто дістали ці нескінченні «глибокі занепокоєння» від Європи. Але давай відкладемо емоції та подивимось на факти, бо в геополітиці оцінюють не гучні заяви, а реальний результат. Вирок Трампу тут не в тому, що він хотів зупинити ядерних фанатиків - це якраз правильна мета. Вирок у тому, як бездарно і непродумано це все було зроблено. Розумієш, коли ти сто разів кричиш на весь світ, що флот ворога потоплений, а армія знищена, а наступного дня цей самий «знищений» ворог спокійно перекриває Ормузьку протоку і ставить на коліна світову торгівлю - це не рішучість, це катастрофічний блеф, який просто розкусили. У цей момент США втрачають статус світового лідера, бо їхнє слово перестає бути законом. Вороги бачать, що за погрозами немає реального контролю, від слова зовсім а союзники розуміють, що на таку «підтримку» не можна покладатися.Ти кажеш, що НАТО та ЄС - це лайно, але бути «одинаком» у такому конфлікті - це стратегічне самогубство. Жодна країна, навіть США, не витягне таку гру наодинці без логістики, розвідки та економічного тиску партнерів. Сваритися з усіма навколо, а потім дивуватися, чому нафта злітає в ціні, а твої санкції не працюють , союзники відвертаються - це і є наслідок політики без плану «Б». Справжня сила - це коли ворог боїться навіть поворухнутися, бо знає, що відповідь буде системною від усього цивілізованого світу. А те, що ми бачимо зараз - це повний хаос: Трамп підпалив хату, щоб вигнати мишей, але забув, що сам у цій хаті живе. Іран зараз почувається господарем ситуації саме тому, що побачив: за гучними словами Вашингтона немає ні підготовки, ні підтримки, ні запасних планів , ні розуміння наслідків. Нічого ! Оце і є справжній вирок Трампу- коли ілюзія перемоги в соцмережах розбивається об жорстку реальність у морі.
19.04.2026 00:50 Ответить
Не поняю....Вчора відкрита..а сьогодні пшик???
19.04.2026 00:06 Ответить
Трампу потрібно швидко закінчити війну з Іраном і понизити ціну на нафту. Інакше Трамп пролетить на виборах і може отримати імпічмент.

Наступні проміжні вибори в США відбудуться 3 листопада 2026 року.
Під час них американці обиратимуть усю Палату представників, приблизно третину Сенату, а також губернаторів у низці штатів, і ці вибори традиційно вважаються ключовими, оскільки проходять посеред президентського терміну та фактично визначають баланс сил у Конгресі й політичні можливості чинної адміністрації на другу половину каденції.
19.04.2026 00:09 Ответить
та не отримає. ніхто там не бажає його замінити діваном. ну хібашо друзі дівана почнуть файли трампепштейна розкручувати (а вони почнуть).
19.04.2026 00:46 Ответить
Що буде "розкручувати" американців - так це ціни.
І в першу чергу - ціни на бензин.
19.04.2026 00:51 Ответить
Трамп думав, що сам зможе заблокувати протоку, але Китай його послав нахер наказавши не лізти до його кораблів, лох тут же розблокував протоку, а Іран заблокував для усіх окрім кораблів з Китаю, які возять 80% його вантажів. Тепер Трамп тихо смокче і не знає, що робити. Ось така фуйня малята.
19.04.2026 00:14 Ответить
То закриємо ми, іранці. То відкриють американці. То навпаки. Їй богу у жінок з місячним циклом простіше....
19.04.2026 00:16 Ответить
Донні вже прокинувся й комусь сьогодні буде капєць.
19.04.2026 00:49 Ответить
Трамп усіх перевграл
19.04.2026 01:38 Ответить
От закрытия пролива страдает только краснопузый Китай,ну и сами ксировцы,остальным пох.
19.04.2026 07:00 Ответить
Слава трампу!! Перемога! Нарешті! Увесь Світ в захваті! Танго Вашингтон - Тегеран!!
19.04.2026 07:47 Ответить
там у них шо ні хто на Трампа у Твітері не підписаний, не знають шо він їх вже переміг?
19.04.2026 08:59 Ответить
 
 