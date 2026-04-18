В Ірані заявили, що будь-яке судно, яке наблизиться до Ормузької протоки, буде атаковано

У Корпусі вартових ісламської революції (КВІР) Ірану попередили судна не наближатися до Ормузької протоки після того, як Тегеран відновив контроль над водним шляхом, посилаючись на блокаду США як порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє NBC News, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

"Наближення до Ормузької протоки розглядатиметься як співпраця з ворогом, і будь-яке судно, яке перетне протоку, буде піддано обстрілу", - йдеться в заяві.

Також військові попередили, що суднам не слід залишати свої місця стоянки в Перській затоці та Оманському морі.

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Неодноразові порушення довіри

Як пише CNN, після оголошення в п'ятницю про відкриття водного шляху Іран у суботу знову запровадив обмеження на прохід суден, посилаючись на "неодноразові порушення довіри" з боку США щодо припинення вогню між двома сторонами.

"Порушуючи угоду про припинення вогню, американський ворог не зняв військово-морську блокаду з іранських суден та портів. Тому, починаючи з цього вечора, Ормузька протока буде закрита, доки ця блокада не буде знята", – заявили в КВІР.

КВІР також закликав судна та їхніх власників стежити лише за оновленнями з Ірану, оскільки заяви президента США "не заслуговують на довіру".

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Що передувало?