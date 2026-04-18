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Новини Закриття Іраном Ормузької протоки
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В Ірані заявили, що будь-яке судно, яке наблизиться до Ормузької протоки, буде атаковано

Іран пригрозив атаками суднам біля Ормузької протоки

У Корпусі вартових ісламської революції (КВІР) Ірану попередили судна не наближатися до Ормузької протоки після того, як Тегеран відновив контроль над водним шляхом, посилаючись на блокаду США як порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє NBC News, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

"Наближення до Ормузької протоки розглядатиметься як співпраця з ворогом, і будь-яке судно, яке перетне протоку, буде піддано обстрілу", - йдеться в заяві.

Також військові попередили, що суднам не слід залишати свої місця стоянки в Перській затоці та Оманському морі.

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Неодноразові порушення довіри

Як пише CNN, після оголошення в п'ятницю про відкриття водного шляху Іран у суботу знову запровадив обмеження на прохід суден, посилаючись на "неодноразові порушення довіри" з боку США щодо припинення вогню між двома сторонами.

"Порушуючи угоду про припинення вогню, американський ворог не зняв військово-морську блокаду з іранських суден та портів. Тому, починаючи з цього вечора, Ормузька протока буде закрита, доки ця блокада не буде знята", – заявили в КВІР.

КВІР також закликав судна та їхніх власників стежити лише за оновленнями з Ірану, оскільки заяви президента США "не заслуговують на довіру".

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Що передувало?

  • Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Іран відкрив Ормузьку протоку на період дії режиму припинення вогню в Лівані.
  • Водночас президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати продовжать морську блокаду попри відкриття Ормузької протоки для комерційних рейсів. Вона стосуватиметься лише Ірану. Також Трамп заявив, що Вашингтон не потребує допомоги "ні на що не придатного" НАТО.
  • Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що понад десять країн висловили готовність надати ресурси і долучитися до оборонної місії, спрямованої на відновлення свободи судноплавства в Ормузькій протоці.
  • Місію очолять Британія та Франція.

Автор: 

Іран (3628) Ормузька протока (257)
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Топ коментарі
+15
Складається відчуття що вони з Донні домовились заробляти на стрибках цін на нафту
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18.04.2026 23:54 Відповісти
+10
"США єдині, хто взялися вирішити проблему ЯЗ в поїхавших фанатиків.... " Ну і як - вирішили ?(( Запитуєш які ми висновки робимо ? Та прості : 1. У США президент - неадекват . 2. Розв'язана ним війна у Ірані, то не про боротьбу із виробництвом ЯЗ , а про допомогу кацапам у отриманні коштів на подальшу війну та збагачення родини американського неадеквата.
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19.04.2026 00:35 Відповісти
+7
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19.04.2026 00:06 Відповісти

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