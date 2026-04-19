Больше никакого "доброго дяди". США уничтожат каждую электростанцию в Иране, если они не примут соглашение, - Трамп

Президент США Дональд Трамп прокомментировал обстрелы Ираном судов, следовавших по Ормузскому проливу.

Об этом он сообщил в соцсети TruthSocial, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Иран решил вчера открыть огонь в Ормузском проливе - это полное нарушение нашего соглашения о прекращении огня! Многие выстрелы были направлены на французское судно, а также на грузовое судно из Соединенного Королевства. Это было не очень хорошо, не так ли?" - отметил лидер США.

По словам Трампа, его представители отправляются в Исламабад для переговоров.

"Недавно Иран объявил о закрытии пролива, что странно, ведь наша БЛОКАДА уже его закрыла. Они помогают нам, сами того не зная, и именно они теряют от закрытого прохода - 500 миллионов долларов в день! Соединенные Штаты ничего не теряют. На самом деле многие суда сейчас направляются в США - в Техас, Луизиану и Аляску - чтобы загрузиться, благодаря КВИР, который всегда хочет быть "крутым парнем"!" - подчеркнул президент США.

Трамп отметил, что США предлагают очень справедливое и разумное соглашение.

"И я надеюсь, что они его примут, потому что если нет, Соединенные Штаты уничтожат каждую электростанцию и каждый мост в Иране. БОЛЬШЕ НИКАКОГО "доброго дяди"! Они падут быстро, падут легко, и, если не примут СОГЛАШЕНИЕ, для меня будет честью сделать то, что необходимо было сделать с Ираном другим президентам в течение последних 47 лет. ПРИШЛО ВРЕМЯ ПОЛОЖИТЬ КОНЕЦ ИРАНСКОЙ МАШИНЕ УБИЙСТВ!" - подытожил он.

Что предшествовало?

Напомним, ранее сообщалось, что Иран открыл Ормузский пролив на период действия режима прекращения огня в Ливане.

В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты продолжат морскую блокаду, несмотря на открытие Ормузского пролива для коммерческих рейсов. Она коснется только Ирана. Также Трамп заявил, что Вашингтону не нужна помощь "ни на что не годного" НАТО.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что более десяти стран выразили готовность предоставить ресурсы и присоединиться к оборонной миссии, направленной на восстановление свободы судоходства в Ормузском проливе.

Миссию возглавят Великобритания и Франция.

