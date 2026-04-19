РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9101 посетитель онлайн
Новости Закрытие Ираном Ормузского пролива
1 295 22

Больше никакого "доброго дяди". США уничтожат каждую электростанцию в Иране, если они не примут соглашение, - Трамп

Трамп пригрозил уничтожить каждую электростанцию и мост в Иране

Президент США Дональд Трамп прокомментировал обстрелы Ираном судов, следовавших по Ормузскому проливу.

Об этом он сообщил в соцсети TruthSocial, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Иран решил вчера открыть огонь в Ормузском проливе - это полное нарушение нашего соглашения о прекращении огня! Многие выстрелы были направлены на французское судно, а также на грузовое судно из Соединенного Королевства. Это было не очень хорошо, не так ли?" - отметил лидер США.

По словам Трампа, его представители отправляются в Исламабад для переговоров.

"Недавно Иран объявил о закрытии пролива, что странно, ведь наша БЛОКАДА уже его закрыла. Они помогают нам, сами того не зная, и именно они теряют от закрытого прохода - 500 миллионов долларов в день! Соединенные Штаты ничего не теряют. На самом деле многие суда сейчас направляются в США - в Техас, Луизиану и Аляску - чтобы загрузиться, благодаря КВИР, который всегда хочет быть "крутым парнем"!" - подчеркнул президент США.

Трамп отметил, что США предлагают очень справедливое и разумное соглашение.

"И я надеюсь, что они его примут, потому что если нет, Соединенные Штаты уничтожат каждую электростанцию и каждый мост в Иране. БОЛЬШЕ НИКАКОГО "доброго дяди"! Они падут быстро, падут легко, и, если не примут СОГЛАШЕНИЕ, для меня будет честью сделать то, что необходимо было сделать с Ираном другим президентам в течение последних 47 лет. ПРИШЛО ВРЕМЯ ПОЛОЖИТЬ КОНЕЦ ИРАНСКОЙ МАШИНЕ УБИЙСТВ!" - подытожил он.

Трамп пригрозил уничтожить каждую электростанцию и мост в Иране

Что предшествовало?

  • Напомним, ранее сообщалось, что Иран открыл Ормузский пролив на период действия режима прекращения огня в Ливане.
  • В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты продолжат морскую блокаду, несмотря на открытие Ормузского пролива для коммерческих рейсов. Она коснется только Ирана. Также Трамп заявил, что Вашингтону не нужна помощь "ни на что не годного" НАТО.
  • Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что более десяти стран выразили готовность предоставить ресурсы и присоединиться к оборонной миссии, направленной на восстановление свободы судоходства в Ормузском проливе.
  • Миссию возглавят Великобритания и Франция.

Автор: 

Иран (2798) США (29212) Трамп Дональд (7987) Ормузский пролив (105)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Будь ласка, тільки спеціалісти в психіатрії і тільки з конкретними рекомендаціями.
показать весь комментарий
19.04.2026 16:12 Ответить
+4
останне китайське попередження
показать весь комментарий
19.04.2026 16:15 Ответить
+1
Їбанько 😡😡😡
показать весь комментарий
19.04.2026 16:16 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а може не треба
показать весь комментарий
19.04.2026 16:10 Ответить
Надо Федя, надо. Чем больше рыжий расхерачит Иран-тем лучше. ******* заслужили
показать весь комментарий
19.04.2026 16:40 Ответить
біда, біда !
змерзнуть перси !
візьму собі одного, хлопчика



а якщо серьозно, то трамп - уйло !
ла-ла-ла-ла-ла !

.
показать весь комментарий
19.04.2026 16:43 Ответить
Будь ласка, тільки спеціалісти в психіатрії і тільки з конкретними рекомендаціями.
показать весь комментарий
19.04.2026 16:12 Ответить
разошёлся так и сыпет треугольник будет выпит
показать весь комментарий
19.04.2026 16:27 Ответить
В тих аятол руки по лікоть в крові іранців, єменців, сирійців, євреїв навіть українців . З іншого боку Натаньяху вбивство 21 289 дітей в Газі - хіба світ у 21 ст. має право не помічати таке?
показать весь комментарий
19.04.2026 16:14 Ответить
А то нічого що Хамас не давав тим дітям евакуюватися з Гази в Египет?
показать весь комментарий
19.04.2026 16:19 Ответить
До чого тут електростанції?
показать весь комментарий
19.04.2026 16:20 Ответить
останне китайське попередження
показать весь комментарий
19.04.2026 16:15 Ответить
Якраз хотів це написать...
показать весь комментарий
19.04.2026 16:18 Ответить
Скоріш за все останні 40 діб.
показать весь комментарий
19.04.2026 16:24 Ответить
741-ше китайське попередження.
показать весь комментарий
19.04.2026 16:26 Ответить
Їбанько 😡😡😡
показать весь комментарий
19.04.2026 16:16 Ответить
Схоже, відійшов старий від попередніх ***********.
показать весь комментарий
19.04.2026 16:18 Ответить
Ні в якому разі не захищаю Іран, але Тампон це реально американське *****.
показать весь комментарий
19.04.2026 16:21 Ответить
Добрий Трамп закінчується - буду аятол мочити по - чорному - Трамп
показать весь комментарий
19.04.2026 16:21 Ответить
Давно пора, но ты никак не можешь собраться духом. Можно начать с Бушера.
показать весь комментарий
19.04.2026 16:24 Ответить
Починав з того обіцяв допомогу народу в протестах проти режиму. Набрехав і надув.
Тепер розбомбив житло народу. Хоче знищити їхні електростанції.
Так це така допомога народу Ірану? Щоб вони сиділи без води їжі світла?
Скрутіть цього дібіла і в Гаагу для початку. А там нехай психіатри розберуться.
показать весь комментарий
19.04.2026 16:25 Ответить
"Тримайте мене семеро.....!!!"
показать весь комментарий
19.04.2026 16:26 Ответить
Тепер зельонкiн не тiльки Довбас вiддасть, а й Kиiв
показать весь комментарий
19.04.2026 16:29 Ответить
То це ж фашизм і геноцид.
показать весь комментарий
19.04.2026 16:36 Ответить
Я попереджав, накопичать ракет "на два тижні" і знову почнуть. І так з паузами це буде тривати нескінченно.
показать весь комментарий
19.04.2026 16:37 Ответить
 
 