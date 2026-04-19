Не в моих интересах, - Папа Лев XIV заявил, что не заинтересован в дискуссии с Трампом
Папа Римский Лев XIV заявил, что совершенно не заинтересован в дискуссии с президентом США Дональдом Трампом по поводу войны с Ираном, отметив, что будет продолжать проповедовать евангельское послание мира.
Его заявление цитирует Politico, сообщает Цензор.НЕТ.
Объяснения Папы
Папа затронул тему взаимной критики между ним и Трампом относительно его послания мира. Понтифик подчеркнул, что его проповеди не направлены против Трампа, а являются лишь евангельским посланием мира.
По словам главы Католической церкви, его высказывания, в которых он резко критиковал "горстку тиранов", опустошающих Землю войнами и эксплуатацией, были написаны две недели назад, задолго до того, как началась критика со стороны Трампа.
"И все же, как это часто бывает, это восприняли так, будто я пытался снова вступить в спор с президентом, что совсем не в моих интересах", — сказал Лев XIV.
Что предшествовало?
- Ранее Папа Римский призвал мировых лидеров прекратить вооруженные конфликты и сосредоточиться на мире.
- Во время традиционного обращения к дипломатическому корпусу Ватикана Папа подчеркнул, что в современном мире война все больше вытесняет дипломатию, и осудил государства, которые делают ставку на силовые сценарии.
- Эти заявления вызвали недовольство в США. По информации источников, Пентагон вызвал апостольского нунция в США, кардинала Кристофа Пьера, для объяснений.
- Президент Дональд Трамп раскритиковал Папу Римского Льва XIV, осудив его позицию по поводу войны в Иране и назвав его "ужасным во внешней политике".
- Папа Римский Лев XIV заявил о намерении и в дальнейшем осуждать войну на Ближнем Востоке, несмотря на резкую критику со стороны президента США Дональда Трампа.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
те кто играют на столетия: япония, китай, ватикан, британия
просто сидят и ждут когда ржавого упакуют в деревянный макентош
Які ж заповіді порушив Люцифер? І для кого ці заповіді були назначені?
Здається мені що Моїсея та його народ мало хто називав узагальнено Люцифером.
Це іронія така?
Уроки історії не минули даремно.
Одного разу монарх розлютився, що немає Папи, який схвалить його безумні бажання - тоді він закрив священників у тісній кельні і сказав - поки з димоходу не піде білий дим - ви не вийдете на Світ... а білий дим буде означати вибір Папи вигідного мені.
Тому там ще було одне обмеження - їм просто "урізали пайку"... Чим довше вони засідали, тим більше зменшувалася кількість харчів, та їх різноманітність. Під кінець дійшло до хліба і води...
Папі Леву помолитися би за всіх нас і не поминати більше дурака...
Про те, з чим повернувся генерал Омельченко з Угорщини - з політичного захоронення Орбана.
(Хіба це не відповідає, в точності, діяльності Трампа?).
він Христос і врачік в одному флаконі!
з ідіотом діскутувати? - себе принижувати до його рівня...
просто не відповідати...
Ні, щоб віддати рудому педофілу корисні копалини Ватікану, як це зробила зєрмаківська мафія в Україні.
Ааааа, у Ватікану немає корисних копалень? Ну тоді є відомий банк Ватікану - можна його віддати.
Не віддає Папа?
Просто у Папи є яйця, здоровий глузд та самоповага.