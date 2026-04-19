Не в моих интересах, - Папа Лев XIV заявил, что не заинтересован в дискуссии с Трампом

Папа Римский Лев XIV заявил, что совершенно не заинтересован в дискуссии с президентом США Дональдом Трампом по поводу войны с Ираном, отметив, что будет продолжать проповедовать евангельское послание мира.

Его заявление цитирует Politico, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Объяснения Папы

Папа затронул тему взаимной критики между ним и Трампом относительно его послания мира. Понтифик подчеркнул, что его проповеди не направлены против Трампа, а являются лишь евангельским посланием мира.

По словам главы Католической церкви, его высказывания, в которых он резко критиковал "горстку тиранов", опустошающих Землю войнами и эксплуатацией, были написаны две недели назад, задолго до того, как началась критика со стороны Трампа.

"И все же, как это часто бывает, это восприняли так, будто я пытался снова вступить в спор с президентом, что совсем не в моих интересах", — сказал Лев XIV.

Читайте также: Заявления Трампа в адрес Папы Льва XIV неприемлемы, — Мелони

Что предшествовало?

Ранее Папа Римский призвал мировых лидеров прекратить вооруженные конфликты и сосредоточиться на мире.

Во время традиционного обращения к дипломатическому корпусу Ватикана Папа подчеркнул, что в современном мире война все больше вытесняет дипломатию, и осудил государства, которые делают ставку на силовые сценарии.

Эти заявления вызвали недовольство в США. По информации источников, Пентагон вызвал апостольского нунция в США, кардинала Кристофа Пьера, для объяснений.

Президент Дональд Трамп раскритиковал Папу Римского Льва XIV, осудив его позицию по поводу войны в Иране и назвав его "ужасным во внешней политике".

Папа Римский Лев XIV заявил о намерении и в дальнейшем осуждать войну на Ближнем Востоке, несмотря на резкую критику со стороны президента США Дональда Трампа.

Читайте также: Трамп "шокирован" поведением Мелони: Я думал, у нее есть мужество, я ошибался