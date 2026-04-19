Не в моих интересах, - Папа Лев XIV заявил, что не заинтересован в дискуссии с Трампом

Папа Римский Лев XIV

Папа Римский Лев XIV заявил, что совершенно не заинтересован в дискуссии с президентом США Дональдом Трампом по поводу войны с Ираном, отметив, что будет продолжать проповедовать евангельское послание мира.

Его заявление цитирует Politico, сообщает Цензор.НЕТ.

Объяснения Папы 

Папа затронул тему взаимной критики между ним и Трампом относительно его послания мира. Понтифик подчеркнул, что его проповеди не направлены против Трампа, а являются лишь евангельским посланием мира.

По словам главы Католической церкви, его высказывания, в которых он резко критиковал "горстку тиранов", опустошающих Землю войнами и эксплуатацией, были написаны две недели назад, задолго до того, как началась критика со стороны Трампа.

"И все же, как это часто бывает, это восприняли так, будто я пытался снова вступить в спор с президентом, что совсем не в моих интересах", — сказал Лев XIV.

Что предшествовало?

  • Ранее Папа Римский призвал мировых лидеров прекратить вооруженные конфликты и сосредоточиться на мире.
  • Во время традиционного обращения к дипломатическому корпусу Ватикана Папа подчеркнул, что в современном мире война все больше вытесняет дипломатию, и осудил государства, которые делают ставку на силовые сценарии.
  • Эти заявления вызвали недовольство в США. По информации источников, Пентагон вызвал апостольского нунция в США, кардинала Кристофа Пьера, для объяснений.
  • Президент Дональд Трамп раскритиковал Папу Римского Льва XIV, осудив его позицию по поводу войны в Иране и назвав его "ужасным во внешней политике".
  • Папа Римский Лев XIV заявил о намерении и в дальнейшем осуждать войну на Ближнем Востоке, несмотря на резкую критику со стороны президента США Дональда Трампа.

Він ще буде відспівувати рудого педофіла
19.04.2026 00:58 Ответить
Господи та на Трампі клейма ніде ставити - по католицьким законам він порушив більше заповідей чим Люцифер
19.04.2026 00:54 Ответить
Папа дуже розумно вчинив. Бо прекрасно розуміє, коли почнеш дискутувати з дурнем- то дурнів стане двоє....
19.04.2026 01:56 Ответить
Він ще буде відспівувати рудого педофіла
показать весь комментарий
19.04.2026 00:58 Ответить
те кто играют на столетия: япония, китай, ватикан, британия

просто сидят и ждут когда ржавого упакуют в деревянный макентош
19.04.2026 01:14 Ответить
Господи та на Трампі клейма ніде ставити - по католицьким законам він порушив більше заповідей чим Люцифер
показать весь комментарий
19.04.2026 00:54 Ответить
Прекрасно все.
Які ж заповіді порушив Люцифер? І для кого ці заповіді були назначені?
Здається мені що Моїсея та його народ мало хто називав узагальнено Люцифером.
Це іронія така?
19.04.2026 01:00 Ответить
Гординя - перший із смертних гріхів - за це він був і скинутий. Він взагалі то архангел і причому перший серед рівних, але Бог сказав щоб вони служили людям і в ньому зіграла гординя - смертний гріх
19.04.2026 01:08 Ответить
Як це мило.
Уроки історії не минули даремно.
Одного разу монарх розлютився, що немає Папи, який схвалить його безумні бажання - тоді він закрив священників у тісній кельні і сказав - поки з димоходу не піде білий дим - ви не вийдете на Світ... а білий дим буде означати вибір Папи вигідного мені.
19.04.2026 00:57 Ответить
трохи історії. Авіньонський полон пап, у підсумку закінчевся нічью св. Варфоломея
19.04.2026 01:10 Ответить
У ніч св. Варфоломея було не протистояння між представниками католицтва, як єдиної релігії, коли просто "ділили тіару". Це було результатом Реформації - коли дворянство та релігійні діячі виступили проти "князів церкви", що перетворили духовну владу, на "мирську", і стали управлять не "душами людей", а їх майном, гаманцями, та життями.
19.04.2026 06:16 Ответить
Не "фантазуй"... Там було зовсім інше - кардинали, просто, ніяк не могли визначиться і поділить тіару. А без єдиного релігійного керівництва місцеві "пастирі божі" повністю "розперезалися, і творили, що хотіли... На ті часи перавителі боялися нового "Авіньйона" - коли з'явилося аж ДВА Папи.
Тому там ще було одне обмеження - їм просто "урізали пайку"... Чим довше вони засідали, тим більше зменшувалася кількість харчів, та їх різноманітність. Під кінець дійшло до хліба і води...
19.04.2026 06:10 Ответить
ця заява вже продовження діскусії з ідіотом.
Папі Леву помолитися би за всіх нас і не поминати більше дурака...
19.04.2026 01:17 Ответить
Про те, з чим повернувся генерал Омельченко з Угорщини - з політичного захоронення Орбана.
19.04.2026 01:17 Ответить
А щодо реакції Трампа на слова Папи , де його , Трампа , ім'я, й не згадувалось... Це так схоже на помпезну круту заяву журналістам на спеціальному їх зібранні його дружини Маланки ,що .... НІ ВОНА СТАЛА ДРУЖИНОЮ РУДОГО НЕ З тенет Епштейна , то усьо брехня...
19.04.2026 01:26 Ответить
Папа дуже розумно вчинив. Бо прекрасно розуміє, коли почнеш дискутувати з дурнем- то дурнів стане двоє....
показать весь комментарий
19.04.2026 01:56 Ответить
Є більш точне формулювання: "Сперечаться з дурнем - все одно, що грать в шахи, з голубом... Він поперевертає фігури, насере на дошку, і полетить, голосно туркочучи, як він тебе "переміг"...
(Хіба це не відповідає, в точності, діяльності Трампа?).
19.04.2026 06:25 Ответить
Папа не став перебивати рандеву Рудого з містером Альцгеймером та міссіс Деменцією. Там у них душевно. Вони переконали Рудого що він 13 апостол.
19.04.2026 01:58 Ответить
такі заяви Папи тільки підігрівають доню - він же не якийсь там Папа, a
він Христос і врачік в одному флаконі!
з ідіотом діскутувати? - себе принижувати до його рівня...
просто не відповідати...
19.04.2026 03:00 Ответить
Тиранов нужно называть по именам,а не просто ляпать языком высокопарным словом.
19.04.2026 06:47 Ответить
Ну тут Папа не правий!
Ні, щоб віддати рудому педофілу корисні копалини Ватікану, як це зробила зєрмаківська мафія в Україні.
Ааааа, у Ватікану немає корисних копалень? Ну тоді є відомий банк Ватікану - можна його віддати.
Не віддає Папа?
Просто у Папи є яйця, здоровий глузд та самоповага.
19.04.2026 08:03 Ответить
Розумний Папа, не хоче щоб із мутним банком Ватикану почалися якісь проблеми, вміє вчасно закрити рота на відміну від Зеленського.
19.04.2026 08:58 Ответить
з дурнем розмовляти-себе не поважати
19.04.2026 09:07 Ответить
Лев не буде сперечатися з ослом...
19.04.2026 09:19 Ответить
 
 