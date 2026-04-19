Не в моїх інтересах, - Папа Лев XIV заявив, що не зацікавлений у дискусії з Трампом
Папа Римський Лев XIV заявив, що зовсім не зацікавлений у дискусії з президентом США Дональдом Трампом щодо війни з Іраном, зазначивши, що продовжуватиме проповідувати євангельське послання миру.
Його заяву цитує Politico, повідомляє Цензор.НЕТ.
Пояснення Папи
Папа торкнувся теми взаємної критики між ним і Трампом щодо його послання миру. Понтифік наголосив, що його проповіді не спрямовані проти Трампа, а є лише євангельським посланням миру.
За словами глави Католицької церкви, його висловлювання, в яких він різко критикував "жменьку тиранів", що спустошують Землю війнами та експлуатацією, були написані два тижні тому, задовго до того, як почалася критика з боку Трампа.
"І все ж, як це часто буває, це сприйняли так, ніби я намагався знову вступити в суперечку з президентом, що зовсім не в моїх інтересах",- сказав Лев XIV.
Що передувало?
- Раніше Папа Римський закликав світових лідерів припинити збройні конфлікти та зосередитися на мирі.
- Під час традиційного звернення до дипломатичного корпусу Ватикану Папа наголосив, що у сучасному світі війна дедалі більше витісняє дипломатію, і засудив держави, які роблять ставку на силові сценарії.
- Ці заяви викликали невдоволення у США. За інформацією джерел, Пентагон викликав апостольського нунція у США, кардинала Крістофа П’єра, для пояснень.
- Президент Дональд Трамп розкритикував Папу Римського Лева XIV, засудивши його позицію щодо війни в Ірані та назвавши його "жахливим у зовнішній політиці".
- Папа Римський Лев XIV заявив про намір і надалі засуджувати війну на Близькому Сході, попри різку критику з боку президента США Дональда Трампа.
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