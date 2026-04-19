Не в моїх інтересах, - Папа Лев XIV заявив, що не зацікавлений у дискусії з Трампом

Папа Римський Лев XIV заявив, що зовсім не зацікавлений у дискусії з президентом США Дональдом Трампом щодо війни з Іраном, зазначивши, що продовжуватиме проповідувати євангельське послання миру.

Його заяву цитує Politico, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Пояснення Папи

Папа торкнувся теми взаємної критики між ним і Трампом щодо його послання миру. Понтифік наголосив, що його проповіді не спрямовані проти Трампа, а є лише євангельським посланням миру.

За словами глави Католицької церкви, його висловлювання, в яких він різко критикував "жменьку тиранів", що спустошують Землю війнами та експлуатацією, були написані два тижні тому, задовго до того, як почалася критика з боку Трампа.

"І все ж, як це часто буває, це сприйняли так, ніби я намагався знову вступити в суперечку з президентом, що зовсім не в моїх інтересах",- сказав Лев XIV.

Читайте також: Заяви Трампа на адресу Папи Лева XIV неприйнятні, - Мелоні

Що передувало?

Раніше Папа Римський закликав світових лідерів припинити збройні конфлікти та зосередитися на мирі.

Під час традиційного звернення до дипломатичного корпусу Ватикану Папа наголосив, що у сучасному світі війна дедалі більше витісняє дипломатію, і засудив держави, які роблять ставку на силові сценарії.

Ці заяви викликали невдоволення у США. За інформацією джерел, Пентагон викликав апостольського нунція у США, кардинала Крістофа П’єра, для пояснень.

Президент Дональд Трамп розкритикував Папу Римського Лева XIV, засудивши його позицію щодо війни в Ірані та назвавши його "жахливим у зовнішній політиці".

Папа Римський Лев XIV заявив про намір і надалі засуджувати війну на Близькому Сході, попри різку критику з боку президента США Дональда Трампа.

Читайте також: Трамп "шокований" поведінкою Мелоні: Я думав, вона має мужність, я помилявся