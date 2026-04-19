Я не "прямо горю желанием" встретиться с Трампом. Это нужно для "большой сделки" между США и Беларусью, - Лукашенко

Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, заявил о готовности встретиться с президентом США Дональдом Трампом и заключить "большую сделку" после урегулирования необходимых вопросов между сторонами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью БЕЛТА.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Лукашенко говорит, что готов к встрече с Трампом

По его словам, как только стороны все подготовят "на нижнем уровне", он готов провести встречу с Трампом.

"Я готов к этой встрече. Мы готовы к соглашению, но его нужно подготовить, чтобы оно учитывало интересы и США, и Беларуси", — заверил он.

В то же время Лукашенко подчеркнул, что такая встреча не является для него самоцелью.

Комментируя информацию о возможном визите в США, он заявил, что не стремится к поездке ради самой встречи.

"Неправда, что я прямо горю желанием побывать в Соединенных Штатах Америки и просто пожать руку Дональду Трампу. Скажу откровенно, было бы приятно увидеть этого человека лицом к лицу и пожать ему руку. Но это не самоцель, это не главное", — добавил он.

"Большая сделка"

Также Лукашенко упомянул о "большой сделке", которая, по его словам, обсуждается с самого начала контактов между Минском и Вашингтоном, однако сторонам еще предстоит урегулировать ряд вопросов.

Он добавил, что санкции, по его мнению, не дали ожидаемого эффекта.

"Американцы должны понять, что санкции не сыграли своей роли. Мы приспособились, поэтому политзаключенные, санкции... Послушайте, это мелочь", - сказал Лукашенко.