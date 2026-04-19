Новости Разговор Трампа и Лукашенко
1 247 17

Я не "прямо горю желанием" встретиться с Трампом. Это нужно для "большой сделки" между США и Беларусью, - Лукашенко

Лукашенко готовит встречу с Трампом

Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, заявил о готовности встретиться с президентом США Дональдом Трампом и заключить "большую сделку" после урегулирования необходимых вопросов между сторонами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью БЕЛТА.

Лукашенко говорит, что готов к встрече с Трампом

По его словам, как только стороны все подготовят "на нижнем уровне", он готов провести встречу с Трампом.

"Я готов к этой встрече. Мы готовы к соглашению, но его нужно подготовить, чтобы оно учитывало интересы и США, и Беларуси", — заверил он.

В то же время Лукашенко подчеркнул, что такая встреча не является для него самоцелью.

Комментируя информацию о возможном визите в США, он заявил, что не стремится к поездке ради самой встречи.

"Неправда, что я прямо горю желанием побывать в Соединенных Штатах Америки и просто пожать руку Дональду Трампу. Скажу откровенно, было бы приятно увидеть этого человека лицом к лицу и пожать ему руку. Но это не самоцель, это не главное", — добавил он.

"Большая сделка"

Также Лукашенко упомянул о "большой сделке", которая, по его словам, обсуждается с самого начала контактов между Минском и Вашингтоном, однако сторонам еще предстоит урегулировать ряд вопросов.

Он добавил, что санкции, по его мнению, не дали ожидаемого эффекта.

"Американцы должны понять, что санкции не сыграли своей роли. Мы приспособились, поэтому политзаключенные, санкции... Послушайте, это мелочь", - сказал Лукашенко.

Беларусь Лукашенко Александр США Трамп Дональд
Топ комментарии
+6
От, Бульбафюрер Трампа ще не тролив.
Хто наступний?
19.04.2026 15:25 Ответить
+3
Велика геополітична Креветка пінських боліт.

сраку трумпу вилиже до блиску
19.04.2026 15:27 Ответить
+2
"Велика Угода"? Оце такої...
Про якусь таку Тромб мріє щодо капітуляції України перед пітьмою. Бо вважає себе неперевершеним майстром укладати "великі угоди". За чужий рахунок
19.04.2026 15:29 Ответить
От, Бульбафюрер Трампа ще не тролив.
Хто наступний?
показать весь комментарий
19.04.2026 15:25 Ответить
Велика геополітична Креветка пінських боліт.

сраку трумпу вилиже до блиску
показать весь комментарий
19.04.2026 15:27 Ответить
"Велика Угода"? Оце такої...
Про якусь таку Тромб мріє щодо капітуляції України перед пітьмою. Бо вважає себе неперевершеним майстром укладати "великі угоди". За чужий рахунок
показать весь комментарий
19.04.2026 15:29 Ответить
проговорився, що в нього є каттегорія громадян "політв'язні"
19.04.2026 15:32 Ответить
Вішайся і все пройде
19.04.2026 15:32 Ответить
велика угода між США та Білоруссю, про копалини, 50% бульбы забирает псина?)))
19.04.2026 15:37 Ответить
У них для себе овочів і фруктів, не вистачає... Перед війною вони у нас усе закуповували, а потім перепродували кацапам...
19.04.2026 15:39 Ответить
Опять в очередь- за Вами комментаторы
Х,й слово вставить Привет из Донецка!
19.04.2026 15:46 Ответить
А з Кобзоном Бульбофюрер не хоче зустрітися?
19.04.2026 15:48 Ответить
а що на раду миру цей виродок не попав?
19.04.2026 15:51 Ответить
"тромбойоп"---" Я закінчив 8 війн і уклав одну "велику угоду" з білоруським бульбенфюрером
19.04.2026 15:54 Ответить
Учитесь студенты. Бацька раз раз и в дамки. Почему жалкие европейские лилипуты лижут анусы десяткам диктаторов, а Лукашенко им всегда поперек горла? Это вообще несправедливо.
19.04.2026 15:55 Ответить
А чому ви промовчали, що лукашєнка передав трампу два мішки бульби? Не було б бульби - не було б і "базару".
Навчайтеся, як потрібно вести міжнародні перемовини.
19.04.2026 16:04 Ответить
Лука такий смішний і кумедний. Цей чорт завжди переходить на словниковий запас якогось диктатора якому вилизує дупу. То у нього лексикон *****, то Сі, то Трампа. Що в Білорусі взагалі свого лишилось? Все вже пороздавав "союзникам"! "Сдєлка з Трампом"? Вже пропонувати нічого. Хіба що запросить в баню с дєвкамі.
19.04.2026 15:58 Ответить
Чекай кондом, трамп піде і тебе знову покладуть біля смітника, під назвою расія...
19.04.2026 16:03 Ответить
Слукашенского на людську: я вже застарий, щоб одразу смоктати у обидвох, але якщо за гарні грошенята, то трясону старіною..
19.04.2026 16:21 Ответить
Розповіси трампу звідкіля Україна хоче напасти на Білорусь.....в потім на США!!!
19.04.2026 16:29 Ответить
 
 