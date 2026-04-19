Я не "прямо горю бажанням" зустрітися з Трампом. Це треба для "великої угоди" між США та Білоруссю, - Лукашенко

Олександр Лукашенко, який захопив владу у Білорусі, заявив про готовність зустрітися з президентом США Дональдом Трампом і укласти "велику угоду" після врегулювання необхідних питань між сторонами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю БЕЛТА.

За його словами, щойно сторони все підготують "на нижчому рівні", він готовий провести зустріч із Трампом.

Я готовий до цієї зустрічі. Ми готові до угоди, але її потрібно підготувати, щоб вона враховувала інтереси і США, і Білорусі", - запевнив він.

Водночас Лукашенко наголосив, що така зустріч не є для нього самоціллю.

Коментуючи інформацію про можливий візит до США, він заявив, що не прагне поїздки заради самої зустрічі.

"Неправда, що я прямо горю бажанням побувати у Сполучених Штатах Америки і просто потиснути руку Дональду Трампу. Скажу відверто, було б приємно побачити цю людину віч-на-віч та потиснути їй руку. Але це не самоціль, це не головне", - додав він.

"Велика угода"

Також Лукашенко згадав про "велику угоду", яка, за його словами, обговорюється від початку контактів між Мінськом і Вашингтоном, однак сторони ще мають врегулювати низку питань.

Він додав, що санкції, на його думку, не дали очікуваного ефекту.

"Американці повинні зрозуміти, що санкції не відіграли своєї ролі. Ми пристосувалися, тому політв'язні, санкції... Слухайте, це дрібниця", - сказав Лукашенко.

От, Бульбафюрер Трампа ще не тролив.
Хто наступний?
Хто наступний?
Велика геополітична Креветка пінських боліт.

сраку трумпу вилиже до блиску
"Велика Угода"? Оце такої...
Про якусь таку Тромб мріє щодо капітуляції України перед пітьмою. Бо вважає себе неперевершеним майстром укладати "великі угоди". За чужий рахунок
проговорився, що в нього є каттегорія громадян "політв'язні"
Вішайся і все пройде
велика угода між США та Білоруссю, про копалини, 50% бульбы забирает псина?)))
У них для себе овочів і фруктів, не вистачає... Перед війною вони у нас усе закуповували, а потім перепродували кацапам...
Помню белорус хотел первенца отдать за тапочки(мейд ин юкрейн). Трамп выведает как коников(шарик) делать не ток из говна но и теста?
Нічого не зрозумів... Але цікаво...
Неужели прошуто и моцареллу?
Опять в очередь- за Вами комментаторы
Х,й слово вставить Привет из Донецка!
А з Кобзоном Бульбофюрер не хоче зустрітися?
а що на раду миру цей виродок не попав?
"тромбойоп"---" Я закінчив 8 війн і уклав одну "велику угоду" з білоруським бульбенфюрером
Учитесь студенты. Бацька раз раз и в дамки. Почему жалкие европейские лилипуты лижут анусы десяткам диктаторов, а Лукашенко им всегда поперек горла? Это вообще несправедливо.
А чому ви промовчали, що лукашєнка передав трампу два мішки бульби? Не було б бульби - не було б і "базару".
Навчайтеся, як потрібно вести міжнародні перемовини.
Лука такий смішний і кумедний. Цей чорт завжди переходить на словниковий запас якогось диктатора якому вилизує дупу. То у нього лексикон *****, то Сі, то Трампа. Що в Білорусі взагалі свого лишилось? Все вже пороздавав "союзникам"! "Сдєлка з Трампом"? Вже пропонувати нічого. Хіба що запросить в баню с дєвкамі.
Чекай кондом, трамп піде і тебе знову покладуть біля смітника, під назвою расія...
Слукашенского на людську: я вже застарий, щоб одразу смоктати у обидвох, але якщо за гарні грошенята, то трясону старіною..
Розповіси трампу звідкіля Україна хоче напасти на Білорусь.....в потім на США!!!
Во возомнил председатель радгоспу! Давно ведь крепко больной. Валил бы на Рублёвку.
Бульбофюрер далеко не дурень і має розуміти що, незалежно від угод з Трампом, в нього і у всіх білорусів є боржок перед Україною який доведеться оплатити. Можливо, активами Білоруськалія, та Мозирським НПЗ, якщо нирок жалко.
А угода з Трампом перетвориться на гарбуз вже цього листопада.
Ещё один усатый писдиловец
Я весь горю,я весь палаю
І хочу шоб Трампон мені присунув.....Я благаю..
Надоїв вже мені педефіл вофка
Я просто стара,вусата прошмо...довка
Знову цей самодур бульби об'ївся.
А те що срака танцює й калюжа сечі розповзається, то це незвертайте увагу...)))
Трампів пісділ з Лукашенком припускає постійну передачу 50 відсотків урожаю бульби в Білорусії до закромів США протягом ста років. Бєзвазмєздна. То єсть дадом.
