Я не "прямо горю бажанням" зустрітися з Трампом. Це треба для "великої угоди" між США та Білоруссю, - Лукашенко

Олександр Лукашенко, який захопив владу у Білорусі, заявив про готовність зустрітися з президентом США Дональдом Трампом і укласти "велику угоду" після врегулювання необхідних питань між сторонами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю БЕЛТА.

За його словами, щойно сторони все підготують "на нижчому рівні", він готовий провести зустріч із Трампом.

Я готовий до цієї зустрічі. Ми готові до угоди, але її потрібно підготувати, щоб вона враховувала інтереси і США, і Білорусі", - запевнив він.

Водночас Лукашенко наголосив, що така зустріч не є для нього самоціллю.

Коментуючи інформацію про можливий візит до США, він заявив, що не прагне поїздки заради самої зустрічі.

"Неправда, що я прямо горю бажанням побувати у Сполучених Штатах Америки і просто потиснути руку Дональду Трампу. Скажу відверто, було б приємно побачити цю людину віч-на-віч та потиснути їй руку. Але це не самоціль, це не головне", - додав він.

"Велика угода"

Також Лукашенко згадав про "велику угоду", яка, за його словами, обговорюється від початку контактів між Мінськом і Вашингтоном, однак сторони ще мають врегулювати низку питань.

Він додав, що санкції, на його думку, не дали очікуваного ефекту.

"Американці повинні зрозуміти, що санкції не відіграли своєї ролі. Ми пристосувалися, тому політв'язні, санкції... Слухайте, це дрібниця", - сказав Лукашенко.