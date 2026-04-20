Axios: Тегеран опроверг информацию о подготовке переговоров с США

Иран опроверг переговоры с США

Тегеран опровергает информацию о подготовке нового раунда переговоров с Соединёнными Штатами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Axios.

В Иране заявляют, что сообщения о возможном диалоге являются безосновательными, а позиция Вашингтона остается противоречивой из-за постоянных изменений подходов и выдвижения нереалистичных требований.

"Заявления о готовности к новому раунду переговоров не соответствуют действительности, а предложения США рассматриваются как попытка политического давления", - отмечают иранские источники.

Позиция Тегерана по поводу переговоров

По данным СМИ, иранское руководство опасается, что дипломатические инициативы США могут быть лишь прикрытием для возможных силовых действий. В Тегеране считают, что Вашингтон не демонстрирует стабильной позиции из-за морской блокады и смены политической стратегии.

Также иранские чиновники подчеркивают, что не видят условий для продуктивного диалога в нынешних обстоятельствах.

Переговоры и противоречивые заявления сторон

Ранее спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил, что переговорный процесс далек от завершения, а скорого соглашения ожидать не стоит.

В то же время в США заявляли об определенном прогрессе в переговорах и даже о возможных договоренностях по обогащенному урану. Однако иранская сторона опровергает эти заявления, подчеркивая, что не планирует отказываться от своих запасов и считает такие требования неприемлемыми.

  • Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США уничтожат каждую электростанцию в Иране, если они не примут соглашение.

Довбаний цЫрк
20.04.2026 00:54 Ответить
Трамп водить козу, а в Ірані переговори ведуть ті, хто ніхріна не вирішує.

Скоріше за все, почнеться нова хвиля війни.
20.04.2026 01:01 Ответить
Завжди цікаво дивитись як двоє шулерів ведуть переговори.
20.04.2026 01:10 Ответить
20.04.2026 01:16 Ответить
Цікаво, який діагноз.
20.04.2026 01:34 Ответить
Забув ху...ло доповісти, тільки згадав
20.04.2026 07:26 Ответить
Лікар Джон Гартнер про психічний стан трампа:

https://streamable.com/6mpdsf
20.04.2026 08:56 Ответить
Фронтотемпоральная деменция.
20.04.2026 09:00 Ответить
Таке враження , що Трамп взагалі не розуміє про що говорить
вранці і як ввечері його рішення кардинально змінюються!!
Або клята деменція прогресує , або валяє дурака !
20.04.2026 01:44 Ответить
Це таргани у голові між собою домовитися не можуть
20.04.2026 07:24 Ответить
"чоторжу!" )))
20.04.2026 02:10 Ответить
Я б звертав увагу не на заяви сторін, а на дії та концентрацію військ.

Якщо війська та флот прибувають, то до дупи всі ці "переговори" та заяви. Точніше до цін на біржі.
20.04.2026 02:25 Ответить
Хай Тегеран не бреше, переговори трампонутий з ним веде, просто Тегеран на них ніхто не запрошував.
20.04.2026 07:23 Ответить
Полотенцеголові знову трампону сцяними ганчірками по морді надавали
20.04.2026 08:49 Ответить
 
 