Axios: Тегеран опроверг информацию о подготовке переговоров с США

Тегеран опровергает информацию о подготовке нового раунда переговоров с Соединёнными Штатами.

В Иране заявляют, что сообщения о возможном диалоге являются безосновательными, а позиция Вашингтона остается противоречивой из-за постоянных изменений подходов и выдвижения нереалистичных требований.

"Заявления о готовности к новому раунду переговоров не соответствуют действительности, а предложения США рассматриваются как попытка политического давления", - отмечают иранские источники.

Позиция Тегерана по поводу переговоров

По данным СМИ, иранское руководство опасается, что дипломатические инициативы США могут быть лишь прикрытием для возможных силовых действий. В Тегеране считают, что Вашингтон не демонстрирует стабильной позиции из-за морской блокады и смены политической стратегии.

Также иранские чиновники подчеркивают, что не видят условий для продуктивного диалога в нынешних обстоятельствах.

Переговоры и противоречивые заявления сторон

Ранее спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил, что переговорный процесс далек от завершения, а скорого соглашения ожидать не стоит.

В то же время в США заявляли об определенном прогрессе в переговорах и даже о возможных договоренностях по обогащенному урану. Однако иранская сторона опровергает эти заявления, подчеркивая, что не планирует отказываться от своих запасов и считает такие требования неприемлемыми.