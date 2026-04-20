Axios: Тегеран опроверг информацию о подготовке переговоров с США
Тегеран опровергает информацию о подготовке нового раунда переговоров с Соединёнными Штатами.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Axios.
В Иране заявляют, что сообщения о возможном диалоге являются безосновательными, а позиция Вашингтона остается противоречивой из-за постоянных изменений подходов и выдвижения нереалистичных требований.
"Заявления о готовности к новому раунду переговоров не соответствуют действительности, а предложения США рассматриваются как попытка политического давления", - отмечают иранские источники.
Позиция Тегерана по поводу переговоров
По данным СМИ, иранское руководство опасается, что дипломатические инициативы США могут быть лишь прикрытием для возможных силовых действий. В Тегеране считают, что Вашингтон не демонстрирует стабильной позиции из-за морской блокады и смены политической стратегии.
Также иранские чиновники подчеркивают, что не видят условий для продуктивного диалога в нынешних обстоятельствах.
Переговоры и противоречивые заявления сторон
Ранее спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил, что переговорный процесс далек от завершения, а скорого соглашения ожидать не стоит.
В то же время в США заявляли об определенном прогрессе в переговорах и даже о возможных договоренностях по обогащенному урану. Однако иранская сторона опровергает эти заявления, подчеркивая, что не планирует отказываться от своих запасов и считает такие требования неприемлемыми.
- Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США уничтожат каждую электростанцию в Иране, если они не примут соглашение.
Скоріше за все, почнеться нова хвиля війни.
вранці і як ввечері його рішення кардинально змінюються!!
Або клята деменція прогресує , або валяє дурака !
Якщо війська та флот прибувають, то до дупи всі ці "переговори" та заяви. Точніше до цін на біржі.