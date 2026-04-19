США захватили иранское подсанкционное судно TOUSKA в Оманском заливе, - Трамп

США атаковали иранское судно в Оманском заливе

Дональд Трамп заявил, что военные США атаковали иранское судно, подпадающее под санкции, в Оманском заливе.

Об этом лидер США сообщил в Truth Social, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно?

"Сегодня грузовое судно под иранским флагом под названием TOUSKA, длиной почти 900 футов и весом почти как авианосец, пыталось прорваться через нашу морскую блокаду, и для них это закончилось неудачно.

Ракетный эсминец ВМС США USS SPRUANCE перехватил TOUSKA в Оманском заливе и дал четкое предупреждение остановиться. Иранский экипаж отказался подчиниться, поэтому наш военный корабль остановил их, пробив отверстие в машинном отделении", - говорится в сообщении.

В настоящее время американские морпехи взяли судно под свой контроль.

Трамп отметил, что TOUSKA находится под санкциями Министерства финансов США из-за предыдущей истории незаконной деятельности.

"Мы полностью контролируем судно и проверяем, что находится на борту!" - подытожил он.

Что предшествовало?

  • Напомним, ранее сообщалось, что Иран открыл Ормузский пролив на период действия режима прекращения огня в Ливане.
  • В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты продолжат морскую блокаду, несмотря на открытие Ормузского пролива для коммерческих рейсов. Она коснется только Ирана. Также Трамп заявил, что Вашингтону не нужна помощь "ни на что не годного" НАТО.
  • Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что более десяти стран выразили готовность предоставить ресурсы и присоединиться к оборонной миссии, направленной на восстановление свободы судоходства в Ормузском проливе.
  • Миссию возглавят Великобритания и Франция.

коли іранці розпочнуть топити трампівські судна - мало не покажеться. Не стільки трампу, як його виборцям
19.04.2026 22:52 Ответить
Американцям насрать кого будуть топити іранські мули - ми з ормузської протоки не отримаємо нічого. Це китайський клопіт.
Але бачу що тут є таварісчі які відкрито топити за Іран, що допомагає вбивати українців. Цікаво, це тільки з чистої, незайманої ненависті до досить специфічної персоналії Трампа чи може є якісь інші причини?
19.04.2026 22:59 Ответить
19.04.2026 23:05 Ответить
коли іранці розпочнуть топити трампівські судна - мало не покажеться. Не стільки трампу, як його виборцям
19.04.2026 22:52 Ответить
нашо? Їм не треба нічого топити. Просто потримати протоку закритою ще трошки - у ЕС уже нема авіаційного топлива.
19.04.2026 22:58 Ответить
"у ЕС уже нема авіаційного топлива"

"У ЄС заперечили дефіцит авіапалива" https://censor.net/ua/n3611288
19.04.2026 23:14 Ответить
Американцям насрать кого будуть топити іранські мули - ми з ормузської протоки не отримаємо нічого. Це китайський клопіт.
Але бачу що тут є таварісчі які відкрито топити за Іран, що допомагає вбивати українців. Цікаво, це тільки з чистої, незайманої ненависті до досить специфічної персоналії Трампа чи може є якісь інші причини?
19.04.2026 22:59 Ответить
Які " ми", не сміши. Коли це костромщина переїхала до США?
Це раз.
А два- нафтовий ринок- глобальний. Зараз ціни на WTI( якщо ти знаєш що то таке) вищі за BRENT.
19.04.2026 23:04 Ответить
взагалi, якщо так 52. Решта допи. Логiстика..
19.04.2026 23:26 Ответить
спекулянти всюди.
19.04.2026 23:27 Ответить
Нагадайте, будь ласка, яким міжнародно-правовим актом регулюється авіаційна атака США на Іран 28 лютого цього року?
19.04.2026 23:24 Ответить
США та Ізраїль посилаються на право на Індивідуальну або колективну самооборону. Аргументація базується на запобіганні неминучій загрозі ядерній програмі Ірану або атакам на американські бази в регіоні). На національному рівні адміністрація президента США використовує Дозвіл на використання військової сили (AUMF) від 2001 або 2002 року для виправдання ударів по силах, які Вашингтон вважає терористичними загрозами......Але ,оскільки операція не була санкціонована Радою Безпеки ООН, багато країн (зокрема московія та представники ЄС) офіційно назвали ці дії порушенням суверенітету та Статуту ООН.....
20.04.2026 00:03 Ответить
А що ви очікували отримати з Ормузької протоки - посилочку чи бандерольку вам під двері? Таке враження, що ви з дому нікуди не виходите і не бачите, як ціни на бензин на заправках змінилися з початком війн в Ірані з 2,...$ до 4,...$ за галон (....- в кожному штаті по-різному) і ростуть майже кожного дня? Чи в магазин не ходите і не бачите, як там ціни ростуть? Чи й телевізор не дивитесь і не чули що міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що ціни на бензин можуть не опуститися нижче $3 і до кінця 2027 року, навіть і якщо конфлікт буде остаточно врегульовано зараз..? Не чули, що економісти попереджають, що розриви в ланцюжках поставок будуть впливати на цінники в магазинах протягом наступних не тільки місяців, а й навіть років.....Це глобальна економічна проблема , і відсидітись , сподіваючись, що вона тебе не зачепить тільки тому, що ти десь далеко за океаном, не вийде…
19.04.2026 23:53 Ответить
"ТАВАРІСЧ" відкрито топиш за американського співучасника рашистської окупації України і геноциду українського народу???((( Цікаво, це тільки з чистої, незайманої ненависті до досить специфічної персоналії Трампа чи може є якісь інші причини?)))
19.04.2026 23:53 Ответить
В якому вимірі ти живеш, патріот Ірану?
20.04.2026 00:18 Ответить
Не пройшло і 20 років після впровадження санкцій проти Ірана, як США почали діяти.
Чекаємо 2043 рік, щоб США почали дирявити машинне відділення танкерів російського флоту.
19.04.2026 22:58 Ответить
Иранцы будут топить американские корабли? Да вы шутник))
19.04.2026 22:59 Ответить
Та с них станется. Они собственных граждан тысячами на улицах расстреливают.
19.04.2026 23:35 Ответить
19.04.2026 23:05 Ответить
Це вже патужна перемога, чи ще ні?
19.04.2026 23:16 Ответить
Отличная работа,сделайте дырки во всем иранском.
19.04.2026 23:16 Ответить
трамп путин и иран это один крепкий союз. Никто никого не будет топить и убивать.
19.04.2026 23:19 Ответить
Знову ціни на заправці виростуть.Руда обізяна до обіду каже що він виграв війну,після обіду що пісділ,а увечері обіцяє знищить Іран.
19.04.2026 23:40 Ответить
Це вже перемога?
19.04.2026 23:47 Ответить
20.04.2026 00:11 Ответить
 
 