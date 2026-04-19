США захватили иранское подсанкционное судно TOUSKA в Оманском заливе, - Трамп
Дональд Трамп заявил, что военные США атаковали иранское судно, подпадающее под санкции, в Оманском заливе.
Об этом лидер США сообщил в Truth Social, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Сегодня грузовое судно под иранским флагом под названием TOUSKA, длиной почти 900 футов и весом почти как авианосец, пыталось прорваться через нашу морскую блокаду, и для них это закончилось неудачно.
Ракетный эсминец ВМС США USS SPRUANCE перехватил TOUSKA в Оманском заливе и дал четкое предупреждение остановиться. Иранский экипаж отказался подчиниться, поэтому наш военный корабль остановил их, пробив отверстие в машинном отделении", - говорится в сообщении.
В настоящее время американские морпехи взяли судно под свой контроль.
Трамп отметил, что TOUSKA находится под санкциями Министерства финансов США из-за предыдущей истории незаконной деятельности.
"Мы полностью контролируем судно и проверяем, что находится на борту!" - подытожил он.
Что предшествовало?
- Напомним, ранее сообщалось, что Иран открыл Ормузский пролив на период действия режима прекращения огня в Ливане.
- В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты продолжат морскую блокаду, несмотря на открытие Ормузского пролива для коммерческих рейсов. Она коснется только Ирана. Также Трамп заявил, что Вашингтону не нужна помощь "ни на что не годного" НАТО.
- Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что более десяти стран выразили готовность предоставить ресурсы и присоединиться к оборонной миссии, направленной на восстановление свободы судоходства в Ормузском проливе.
- Миссию возглавят Великобритания и Франция.
Але бачу що тут є таварісчі які відкрито топити за Іран, що допомагає вбивати українців. Цікаво, це тільки з чистої, незайманої ненависті до досить специфічної персоналії Трампа чи може є якісь інші причини?
Це раз.
А два- нафтовий ринок- глобальний. Зараз ціни на WTI( якщо ти знаєш що то таке) вищі за BRENT.
Чекаємо 2043 рік, щоб США почали дирявити машинне відділення танкерів російського флоту.