Иран еще не определился с участием в переговорах с США, - СМИ
Иран пока не принял решение об участии в переговорах с Соединёнными Штатами, которые должны состояться в Пакистане.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении полуофициального агентства Tasnim.
По данным источников, Тегеран отказывается направлять своих представителей, пока США не отменят морскую блокаду иранских портов. В то же время контакты между сторонами не прекращаются и продолжаются при посредничестве Пакистана.
"Иран не будет участвовать в переговорах, пока не будет снята блокада его портов", - отмечают источники, близкие к переговорному процессу.
Условия Ирана и роль Пакистана
После первого раунда переговоров стороны продолжили обмен сигналами через пакистанского посредника. Ожидается, что новая встреча может состояться в ближайшее время, однако ее перспектива зависит от позиции США относительно ограничений для Ирана.
Президент США Дональд Трамп заявил, что американская делегация уже направляется в Пакистан для участия в следующем раунде переговоров. В то же время он пригрозил жесткими мерами в случае отказа Тегерана от мирного соглашения.
Обострение ситуации вокруг Ормузского пролива
Ситуация осложнилась после того, как 18 апреля Иран вновь перекрыл Ормузский пролив, который является ключевым маршрутом для экспорта нефти из региона Персидского залива. В Тегеране объяснили этот шаг отсутствием прогресса в снятии ограничений со стороны США.
Кроме того, американская сторона допускает возможность прекращения временного перемирия, если переговоры не дадут результата в ближайшие дни. Это повышает риск дальнейшей эскалации в регионе.
- Ранее президент США Дональд Трамп прокомментировал обстрелы Ираном судов, которые двигались по Ормузскому проливу. По его словам, США уничтожат каждую электростанцию в Иране, если они не примут соглашение.
Підтримувані Іраном єменські хусити можуть закрити Баб-ель-Мандебську протоку, якщо Трамп не припинить «усі дії, що перешкоджають миру», заявив у неділю, 19 квітня, заступник міністра закордонних справ уряду хуситів Хусейн аль-Еззі в соціальній мережі Х.
У такому випадку «все людство та джини виявляться повністю безсилими відкрити її», зазначив він.
«Тому Трампу - і країнам, що йому потурають - найкраще негайно покласти край усім діям і політиці, що перешкоджають миру, та виявити повагу до прав нашого народу і країни», - цитує аль-Еззі телеканал «Аль-Джазіра».
Баб-ель-Мандебська протока з'єднує Червоне море з Аденською затокою. Через неї проходить близько 12% усієї морської торгівлі нафтою та 8% світового скрапленого природного газу (СПГ). Через заблоковану Іраном Ормузьку протоку проходить приблизно 25% світових поставок нафти та СПГ.
