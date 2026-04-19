Іран ще не визначився з участю у переговорах зі США, - ЗМІ
Іран наразі не ухвалив рішення щодо участі у переговорах зі Сполученими Штатами, які мають відбутися в Пакистані.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні напівофіційного агентства Tasnim.
За даними джерел, Тегеран відмовляється направляти своїх представників, поки США не скасують морську блокаду іранських портів. Водночас контакти між сторонами не припиняються і продовжуються за посередництва Пакистану.
"Іран не братиме участі в переговорах, доки не буде знято блокаду його портів", – зазначають джерела, близькі до переговорного процесу.
Умови Ірану та роль Пакистану
Після першого раунду перемовин сторони продовжили обмін сигналами через пакистанського посередника. Очікується, що нова зустріч може відбутися найближчим часом, однак її перспектива залежить від позиції США щодо обмежень для Ірану.
Президент США Дональд Трамп заявив, що американська делегація вже прямує до Пакистану для участі в наступному раунді переговорів. Водночас він пригрозив жорсткими заходами у разі відмови Тегерана від мирної угоди.
Загострення навколо Ормузької протоки
Ситуація ускладнилася після того, як 18 квітня Іран знову перекрив Ормузьку протоку, яка є ключовим маршрутом для експорту нафти з регіону Перської затоки. У Тегерані пояснили цей крок відсутністю прогресу щодо зняття обмежень з боку США.
Крім того, американська сторона допускає можливість припинення тимчасового перемир’я, якщо переговори не дадуть результату найближчими днями. Це підвищує ризик подальшої ескалації у регіоні.
- Раніше президент США Дональд Трамп прокоментував обстріли Іраном суден, які рухалися Ормузькою протокою. За його словами, США знищать кожну електростанцію в Ірані, якщо вони не приймуть угоду.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Підтримувані Іраном єменські хусити можуть закрити Баб-ель-Мандебську протоку, якщо Трамп не припинить «усі дії, що перешкоджають миру», заявив у неділю, 19 квітня, заступник міністра закордонних справ уряду хуситів Хусейн аль-Еззі в соціальній мережі Х.
У такому випадку «все людство та джини виявляться повністю безсилими відкрити її», зазначив він.
«Тому Трампу - і країнам, що йому потурають - найкраще негайно покласти край усім діям і політиці, що перешкоджають миру, та виявити повагу до прав нашого народу і країни», - цитує аль-Еззі телеканал «Аль-Джазіра».
Баб-ель-Мандебська протока з'єднує Червоне море з Аденською затокою. Через неї проходить близько 12% усієї морської торгівлі нафтою та 8% світового скрапленого природного газу (СПГ). Через заблоковану Іраном Ормузьку протоку проходить приблизно 25% світових поставок нафти та СПГ.
Іран відмовився від участі у другому раунді перемовин зі США, передає державне агентство Ісламської Республіки IRNA.