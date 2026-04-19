Іран ще не визначився з участю у переговорах зі США, - ЗМІ

Іран наразі не ухвалив рішення щодо участі у переговорах зі Сполученими Штатами, які мають відбутися в Пакистані.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні напівофіційного агентства Tasnim.

За даними джерел, Тегеран відмовляється направляти своїх представників, поки США не скасують морську блокаду іранських портів. Водночас контакти між сторонами не припиняються і продовжуються за посередництва Пакистану.

"Іран не братиме участі в переговорах, доки не буде знято блокаду його портів", – зазначають джерела, близькі до переговорного процесу.

Читайте: Завтра представники Трампа прибудуть в Ісламабад на перемовини з Іраном

Умови Ірану та роль Пакистану

Після першого раунду перемовин сторони продовжили обмін сигналами через пакистанського посередника. Очікується, що нова зустріч може відбутися найближчим часом, однак її перспектива залежить від позиції США щодо обмежень для Ірану.

Президент США Дональд Трамп заявив, що американська делегація вже прямує до Пакистану для участі в наступному раунді переговорів. Водночас він пригрозив жорсткими заходами у разі відмови Тегерана від мирної угоди.

Також читайте: В Ірані заявили, що будь-яке судно, яке наблизиться до Ормузької протоки, буде атаковано

Загострення навколо Ормузької протоки

Ситуація ускладнилася після того, як 18 квітня Іран знову перекрив Ормузьку протоку, яка є ключовим маршрутом для експорту нафти з регіону Перської затоки. У Тегерані пояснили цей крок відсутністю прогресу щодо зняття обмежень з боку США.

Крім того, американська сторона допускає можливість припинення тимчасового перемир’я, якщо переговори не дадуть результату найближчими днями. Це підвищує ризик подальшої ескалації у регіоні.

Раніше президент США Дональд Трамп прокоментував обстріли Іраном суден, які рухалися Ормузькою протокою. За його словами, США знищать кожну електростанцію в Ірані, якщо вони не приймуть угоду.

Читайте: Трамп провів термінову нараду в Білому домі через загострення в Ормузькій протоці, - Axios