Іран ще не визначився з участю у переговорах зі США, - ЗМІ

Переговори між Іраном і США

Іран наразі не ухвалив рішення щодо участі у переговорах зі Сполученими Штатами, які мають відбутися в Пакистані.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні напівофіційного агентства Tasnim.

За даними джерел, Тегеран відмовляється направляти своїх представників, поки США не скасують морську блокаду іранських портів. Водночас контакти між сторонами не припиняються і продовжуються за посередництва Пакистану.

"Іран не братиме участі в переговорах, доки не буде знято блокаду його портів", – зазначають джерела, близькі до переговорного процесу.

Умови Ірану та роль Пакистану

Після першого раунду перемовин сторони продовжили обмін сигналами через пакистанського посередника. Очікується, що нова зустріч може відбутися найближчим часом, однак її перспектива залежить від позиції США щодо обмежень для Ірану.

Президент США Дональд Трамп заявив, що американська делегація вже прямує до Пакистану для участі в наступному раунді переговорів. Водночас він пригрозив жорсткими заходами у разі відмови Тегерана від мирної угоди.

Загострення навколо Ормузької протоки

Ситуація ускладнилася після того, як 18 квітня Іран знову перекрив Ормузьку протоку, яка є ключовим маршрутом для експорту нафти з регіону Перської затоки. У Тегерані пояснили цей крок відсутністю прогресу щодо зняття обмежень з боку США.

Крім того, американська сторона допускає можливість припинення тимчасового перемир’я, якщо переговори не дадуть результату найближчими днями. Це підвищує ризик подальшої ескалації у регіоні.

  • Раніше президент США Дональд Трамп прокоментував обстріли Іраном суден, які рухалися Ормузькою протокою. За його словами, США знищать кожну електростанцію в Ірані, якщо вони не приймуть угоду.

Топ коментарі
+1
Хто кого сильніше перелякає
19.04.2026 19:50 Відповісти
+1
Дужу великий розум Трампа посилає всю ту же сінагогу, Вітькоффа та Кушнера, останній вообще з Хабаду. Це аятоллам відімо дуже приємно.
19.04.2026 19:52 Відповісти
+1
який рахунок у цьому футбольному матчi. Бо немае часу, саджати треба. Нiяк партiю не дограемо.
19.04.2026 19:59 Відповісти
у Трампа зламалась пісділовка
19.04.2026 19:49 Відповісти
Берег Ормузької протоки. Чути крики розлючених аятол, ревiння ЄС, а також iншi звуки, iздаваємиє різною світовою сволотою. Входить Донні, вдягнутий в гарний діловий пінжак і кепку MAGA. Донні красиво зашморгнутий модним галстухом. Він грізний, рудуватий і пацаватий. В руках у нього дрючок для гольфу.

Донні. Як *********** писділити мені. Чи може *********? Писділити чи *******? ******** ці питання зайобують. То може, не вагаясь, спустити враз штани та «Томагавками» *******, аж поки за буями в очах не потемніє? Ну а згодом? Про наслідки можливі не подумать? Один лиш тільки раз і вже крадеться імпічміньєт з своєю усмішкою хижой. Ціна на нафту, індекс Доу-Джонс, Сенат їбучий й конгресмени всраті, на виборах провал, політмогила... На ній брудна Меланія вонюча та купка нобелевок, а під нею лежить той фраєр, що любив посратись. Такіє варіанти **** я в рот і в носа.
Донні харка у море і його дрючком *********.
© Митець (але це не точно)
19.04.2026 19:57 Відповісти
Хто кого сильніше перелякає
показати весь коментар
19.04.2026 19:50 Відповісти
Дужу великий розум Трампа посилає всю ту же сінагогу, Вітькоффа та Кушнера, останній вообще з Хабаду. Це аятоллам відімо дуже приємно.
показати весь коментар
19.04.2026 19:52 Відповісти
Якщо грошима там не пахне, то Кушнеру нічого там робити.
19.04.2026 20:08 Відповісти
який рахунок у цьому футбольному матчi. Бо немае часу, саджати треба. Нiяк партiю не дограемо.
показати весь коментар
19.04.2026 19:59 Відповісти
DW

Підтримувані Іраном єменські хусити можуть закрити Баб-ель-Мандебську протоку, якщо Трамп не припинить «усі дії, що перешкоджають миру», заявив у неділю, 19 квітня, заступник міністра закордонних справ уряду хуситів Хусейн аль-Еззі в соціальній мережі Х.
У такому випадку «все людство та джини виявляться повністю безсилими відкрити її», зазначив він.

«Тому Трампу - і країнам, що йому потурають - найкраще негайно покласти край усім діям і політиці, що перешкоджають миру, та виявити повагу до прав нашого народу і країни», - цитує аль-Еззі телеканал «Аль-Джазіра».

Баб-ель-Мандебська протока з'єднує Червоне море з Аденською затокою. Через неї проходить близько 12% усієї морської торгівлі нафтою та 8% світового скрапленого природного газу (СПГ). Через заблоковану Іраном Ормузьку протоку проходить приблизно 25% світових поставок нафти та СПГ.
19.04.2026 20:04 Відповісти
Сантабарбара
І гешефт трпампи під час чуми
19.04.2026 21:18 Відповісти
Вже визначились.

@ (в перекладі):
Іран відмовився від участі у другому раунді перемовин зі США, передає державне агентство Ісламської Республіки IRNA.

19.04.2026 21:29 Відповісти
 
 