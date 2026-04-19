США захопили іранське підсанкційне судно TOUSKA в Оманській затоці, - Трамп

США атакували іранське судно в Оманській затоці

Дональд Трамп заявив, що військові США атакували іранське підсанкційне судно в Оманській затоці.

Про це лідер США повідомив у Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Сьогодні вантажне судно під іранським прапором під назвою TOUSKA, довжиною майже 900 футів і вагою майже як авіаносець, намагалося прорватися через нашу морську блокаду, і для них це закінчилося невдало.

Есмінець із керованими ракетами ВМС США USS SPRUANCE перехопив TOUSKA в Оманській затоці та зробив чітке попередження зупинитися. Іранський екіпаж відмовився підкоритися, тому наш військовий корабель зупинив їх, пробивши отвір у машинному відділенні", - йдеться в повідомленні.

Нараз американські морпіхи взяли судно під свій контроль.

Трамп зазначив, що TOUSKA перебуває під санкціями Міністерства фінансів США через попередню історію незаконної діяльності.

"Ми повністю контролюємо судно та перевіряємо, що знаходиться на борту!" - підсумував він.

Що передувало?

  • Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Іран відкрив Ормузьку протоку на період дії режиму припинення вогню в Лівані.
  • Водночас президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати продовжать морську блокаду попри відкриття Ормузької протоки для комерційних рейсів. Вона стосуватиметься лише Ірану. Також Трамп заявив, що Вашингтон не потребує допомоги "ні на що не придатного" НАТО.
  • Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що понад десять країн висловили готовність надати ресурси і долучитися до оборонної місії, спрямованої на відновлення свободи судноплавства в Ормузькій протоці.
  • Місію очолять Британія та Франція.

Американцям насрать кого будуть топити іранські мули - ми з ормузської протоки не отримаємо нічого. Це китайський клопіт.
Але бачу що тут є таварісчі які відкрито топити за Іран, що допомагає вбивати українців. Цікаво, це тільки з чистої, незайманої ненависті до досить специфічної персоналії Трампа чи може є якісь інші причини?
19.04.2026 22:59 Відповісти
коли іранці розпочнуть топити трампівські судна - мало не покажеться. Не стільки трампу, як його виборцям
19.04.2026 22:52 Відповісти
19.04.2026 23:05 Відповісти
19.04.2026 22:52 Відповісти
нашо? Їм не треба нічого топити. Просто потримати протоку закритою ще трошки - у ЕС уже нема авіаційного топлива.
19.04.2026 22:58 Відповісти
"у ЕС уже нема авіаційного топлива"

"У ЄС заперечили дефіцит авіапалива" https://censor.net/ua/n3611288
19.04.2026 23:14 Відповісти
19.04.2026 22:59 Відповісти
Які " ми", не сміши. Коли це костромщина переїхала до США?
Це раз.
А два- нафтовий ринок- глобальний. Зараз ціни на WTI( якщо ти знаєш що то таке) вищі за BRENT.
19.04.2026 23:04 Відповісти
взагалi, якщо так 52. Решта допи. Логiстика..
19.04.2026 23:26 Відповісти
спекулянти всюди.
19.04.2026 23:27 Відповісти
Нагадайте, будь ласка, яким міжнародно-правовим актом регулюється авіаційна атака США на Іран 28 лютого цього року?
19.04.2026 23:24 Відповісти
США та Ізраїль посилаються на право на Індивідуальну або колективну самооборону. Аргументація базується на запобіганні неминучій загрозі ядерній програмі Ірану або атакам на американські бази в регіоні). На національному рівні адміністрація президента США використовує Дозвіл на використання військової сили (AUMF) від 2001 або 2002 року для виправдання ударів по силах, які Вашингтон вважає терористичними загрозами......Але ,оскільки операція не була санкціонована Радою Безпеки ООН, багато країн (зокрема московія та представники ЄС) офіційно назвали ці дії порушенням суверенітету та Статуту ООН.....
20.04.2026 00:03 Відповісти
Ніяким. Міжнародне право існує лише в хворобливій уяві толерастів. На тринадцятий рік війни пора це вже вбити в кожну макітру.
20.04.2026 05:05 Відповісти
А що ви очікували отримати з Ормузької протоки - посилочку чи бандерольку вам під двері? Таке враження, що ви з дому нікуди не виходите і не бачите, як ціни на бензин на заправках змінилися з початком війн в Ірані з 2,...$ до 4,...$ за галон (....- в кожному штаті по-різному) і ростуть майже кожного дня? Чи в магазин не ходите і не бачите, як там ціни ростуть? Чи й телевізор не дивитесь і не чули що міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що ціни на бензин можуть не опуститися нижче $3 і до кінця 2027 року, навіть і якщо конфлікт буде остаточно врегульовано зараз..? Не чули, що економісти попереджають, що розриви в ланцюжках поставок будуть впливати на цінники в магазинах протягом наступних не тільки місяців, а й навіть років.....Це глобальна економічна проблема , і відсидітись , сподіваючись, що вона тебе не зачепить тільки тому, що ти десь далеко за океаном, не вийде…
19.04.2026 23:53 Відповісти
теж саме можна скзаати про війну росії проти України. Ефект метелика
20.04.2026 01:24 Відповісти
"ТАВАРІСЧ" відкрито топиш за американського співучасника рашистської окупації України і геноциду українського народу???((( Цікаво, це тільки з чистої, незайманої ненависті до досить специфічної персоналії Трампа чи може є якісь інші причини?)))
19.04.2026 23:53 Відповісти
В якому вимірі ти живеш, патріот Ірану?
20.04.2026 00:18 Відповісти
Твій вимір-(https://censor.net/ua/news/3611328/u-ssha-prokomentuvaly-poslablennya-sanktsiyi-proty-rf) проходь , "виміряний" патріот американо- рашистських ворогів України
20.04.2026 00:43 Відповісти
Не пройшло і 20 років після впровадження санкцій проти Ірана, як США почали діяти.
Чекаємо 2043 рік, щоб США почали дирявити машинне відділення танкерів російського флоту.
19.04.2026 22:58 Відповісти
Иранцы будут топить американские корабли? Да вы шутник))
19.04.2026 22:59 Відповісти
Та с них станется. Они собственных граждан тысячами на улицах расстреливают.
19.04.2026 23:35 Відповісти
19.04.2026 23:05 Відповісти
Це вже патужна перемога, чи ще ні?
19.04.2026 23:16 Відповісти
Отличная работа,сделайте дырки во всем иранском.
19.04.2026 23:16 Відповісти
трамп путин и иран это один крепкий союз. Никто никого не будет топить и убивать.
19.04.2026 23:19 Відповісти
Знову ціни на заправці виростуть.Руда обізяна до обіду каже що він виграв війну,після обіду що пісділ,а увечері обіцяє знищить Іран.
19.04.2026 23:40 Відповісти
Це вже перемога?
19.04.2026 23:47 Відповісти
20.04.2026 00:11 Відповісти
Якби та що, яким би дебілом не був Трамп але Іран у його ********* вигляді потрібно знищити. Навіть не тому що він може впливати на нафтову галузь, а тому що він є зараз символом для кацапів і їх товаришів. Виграє Іран і в Кацапстані, Китаї,Північній Кореї буде сплеск войовничого адреналіну. Якщо задавити аятол, то названі країни потихеньку полізуть під лавку.
20.04.2026 00:34 Відповісти
Миша-наконец-то начинают пробиваться адекватные мысли. Мои вам поздравления.
20.04.2026 02:00 Відповісти
На рахунок Ірану в мене інших ніколи й не було. Про що я тут неодноразово писав. Можете заради цікавості перечитати мої пости під новинами про Іран за любий період.
20.04.2026 12:49 Відповісти
Трамп напевне промахнувся з війною в Ірані, утім США втрат особливо і не несуть від цього, а от сауди і євреї просять США не уходити, бо вони почабили можливості Ірану і не в захваті від того що Іран десятиліття готувався покласти їх усіх на лопатки, і то ще без ядерки
20.04.2026 00:46 Відповісти
США там надривають пупок і тільки вибили 30% іранських запасів ракет, а що можуть протиставити цьому усі країни в регіоні? Абсолютно нічого, ще й радикали поскадають усіх тих принців з золотих унітазів при першій нагоді, бо крім золотих унітазів ті нічого більше і не мають
20.04.2026 00:50 Відповісти
цензор - забаньте трампа.
