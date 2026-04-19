США захопили іранське підсанкційне судно TOUSKA в Оманській затоці, - Трамп

Дональд Трамп заявив, що військові США атакували іранське підсанкційне судно в Оманській затоці.

Про це лідер США повідомив у Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

"Сьогодні вантажне судно під іранським прапором під назвою TOUSKA, довжиною майже 900 футів і вагою майже як авіаносець, намагалося прорватися через нашу морську блокаду, і для них це закінчилося невдало.

Есмінець із керованими ракетами ВМС США USS SPRUANCE перехопив TOUSKA в Оманській затоці та зробив чітке попередження зупинитися. Іранський екіпаж відмовився підкоритися, тому наш військовий корабель зупинив їх, пробивши отвір у машинному відділенні", - йдеться в повідомленні.

Нараз американські морпіхи взяли судно під свій контроль.

Трамп зазначив, що TOUSKA перебуває під санкціями Міністерства фінансів США через попередню історію незаконної діяльності.

"Ми повністю контролюємо судно та перевіряємо, що знаходиться на борту!" - підсумував він.

Що передувало?

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Іран відкрив Ормузьку протоку на період дії режиму припинення вогню в Лівані.

Водночас президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати продовжать морську блокаду попри відкриття Ормузької протоки для комерційних рейсів. Вона стосуватиметься лише Ірану. Також Трамп заявив, що Вашингтон не потребує допомоги "ні на що не придатного" НАТО.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що понад десять країн висловили готовність надати ресурси і долучитися до оборонної місії, спрямованої на відновлення свободи судноплавства в Ормузькій протоці.

Місію очолять Британія та Франція.

