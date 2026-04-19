В ЕС опровергли дефицит авиатоплива и массовые отмены рейсов, - Цицикостас
В Европейском Союзе заявили, что на данный момент нет признаков дефицита авиационного топлива, который мог бы привести к массовой отмене рейсов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил европейский комиссар по вопросам транспорта Апостолос Цицикостас во время пресс-конференции в Никосии, его цитирует Politico.
Позиция Еврокомиссии
По словам Цицикостаса, сообщения о возможном исчерпании авиатоплива в Европе не соответствуют реальной ситуации.
"Нет никаких признаков" того, что регион сталкивается с дефицитом", - подчеркнул он.
Комиссар рассказал, что отдельные авиакомпании отменили часть рейсов по экономическим причинам.
"Некоторые маршруты были убыточными, поэтому их закрыли, и это не связано с нехваткой топлива", - отметил он.
Что происходит на рынке
Несмотря на эти заявления, цены на авиационное топливо в Европе резко выросли - более чем вдвое с начала войны на Ближнем Востоке.
Причиной этого стала блокада Ормузского пролива, через который транспортируется значительная часть мировых объемов нефти.
Оценки международных экспертов
В то же время в Международном энергетическом агентстве предупреждают о возможных рисках.
По словам его главы Фатиха Бироля, в Европе осталось запасов авиатоплива примерно на шесть недель.
Он не исключает, что в случае длительной блокады пролива авиакомпании могут начать отменять рейсы из-за нехватки топлива.
"Вскоре мы можем услышать новости об отмене рейсов из-за нехватки авиационного топлива", - отметил Бироль.
