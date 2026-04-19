В ЕС опровергли дефицит авиатоплива и массовые отмены рейсов, - Цицикостас

В Европейском Союзе заявили, что на данный момент нет признаков дефицита авиационного топлива, который мог бы привести к массовой отмене рейсов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил европейский комиссар по вопросам транспорта Апостолос Цицикостас во время пресс-конференции в Никосии, его цитирует Politico.

Позиция Еврокомиссии

По словам Цицикостаса, сообщения о возможном исчерпании авиатоплива в Европе не соответствуют реальной ситуации.

"Нет никаких признаков" того, что регион сталкивается с дефицитом", - подчеркнул он.

Комиссар рассказал, что отдельные авиакомпании отменили часть рейсов по экономическим причинам.

"Некоторые маршруты были убыточными, поэтому их закрыли, и это не связано с нехваткой топлива", - отметил он.

Что происходит на рынке

Несмотря на эти заявления, цены на авиационное топливо в Европе резко выросли - более чем вдвое с начала войны на Ближнем Востоке.

Причиной этого стала блокада Ормузского пролива, через который транспортируется значительная часть мировых объемов нефти.

Оценки международных экспертов

В то же время в Международном энергетическом агентстве предупреждают о возможных рисках.

По словам его главы Фатиха Бироля, в Европе осталось запасов авиатоплива примерно на шесть недель.

Он не исключает, что в случае длительной блокады пролива авиакомпании могут начать отменять рейсы из-за нехватки топлива.

"Вскоре мы можем услышать новости об отмене рейсов из-за нехватки авиационного топлива", - отметил Бироль.

