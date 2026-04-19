У ЄС заперечили дефіцит авіапалива і масові скасування рейсів, – Ціцікостас
У Європейському Союзі заявили, що наразі немає ознак дефіциту авіаційного палива, який міг би спричинити масове скасування рейсів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив європейський комісар з питань транспорту Апостолос Ціцікостас під час пресконференції в Нікосії, його цитує Politico.
Позиція Єврокомісії
За словами Ціцікостаса, повідомлення про можливе вичерпання авіапалива в Європі не відповідають реальній ситуації.
"Немає жодних ознак" того, що регіон стикається з дефіцитом, наголосив він.
Комісар пояснив, що окремі авіакомпанії скасували частину рейсів з економічних причин.
"Деякі маршрути були неприбутковими, тому їх закрили, і це не пов’язано з нестачею палива", – зазначив він.
Що відбувається на ринку
Попри ці заяви, ціни на авіаційне паливо в Європі різко зросли – більш ніж удвічі від початку війни на Близькому Сході.
Причиною цього стала блокада Ормузької протоки, через яку транспортується значна частина світових обсягів нафти.
Оцінки міжнародних експертів
Водночас у Міжнародному енергетичному агентстві попереджають про можливі ризики.
За словами його очільника Фатіха Біроля, у Європі залишилося запасів авіапалива приблизно на шість тижнів.
Він не виключає, що у разі тривалої блокади протоки авіакомпанії можуть почати скасовувати рейси через нестачу палива.
"Незабаром ми можемо почути новини про скасування рейсів через брак авіаційного палива", – зазначив Біроль.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль