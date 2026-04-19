У ЄС заперечили дефіцит авіапалива і масові скасування рейсів, – Ціцікостас

У Європейському Союзі заявили, що наразі немає ознак дефіциту авіаційного палива, який міг би спричинити масове скасування рейсів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив європейський комісар з питань транспорту Апостолос Ціцікостас під час пресконференції в Нікосії, його цитує Politico.

Позиція Єврокомісії

За словами Ціцікостаса, повідомлення про можливе вичерпання авіапалива в Європі не відповідають реальній ситуації.

"Немає жодних ознак" того, що регіон стикається з дефіцитом, наголосив він.

Комісар пояснив, що окремі авіакомпанії скасували частину рейсів з економічних причин.

"Деякі маршрути були неприбутковими, тому їх закрили, і це не пов’язано з нестачею палива", – зазначив він.

Читайте: Європейські аеропорти можуть зіткнутися із системним дефіцитом авіапалива вже через три тижні

Що відбувається на ринку

Попри ці заяви, ціни на авіаційне паливо в Європі різко зросли – більш ніж удвічі від початку війни на Близькому Сході.

Причиною цього стала блокада Ормузької протоки, через яку транспортується значна частина світових обсягів нафти.

Також читайте: У Європи залишилося авіаційного палива на 6 тижнів, – керівник МЕА

Оцінки міжнародних експертів

Водночас у Міжнародному енергетичному агентстві попереджають про можливі ризики.

За словами його очільника Фатіха Біроля, у Європі залишилося запасів авіапалива приблизно на шість тижнів.

Він не виключає, що у разі тривалої блокади протоки авіакомпанії можуть почати скасовувати рейси через нестачу палива.

"Незабаром ми можемо почути новини про скасування рейсів через брак авіаційного палива", – зазначив Біроль.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наслідки війни на Близькому Сході: Індія запроваджує податки на експорт пального для захисту внутрішнього ринку