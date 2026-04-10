Європейські аеропорти можуть зіткнутися із системним дефіцитом авіапалива вже через три тижні

Аеропорти Європи вже через три тижні можуть зіткнутися із системним дефіцитом авіаційного пального, якщо Ормузька протока не буде відкрита.

Про це попередила галузева організація ACI Europe, передає Liga.net із посиланням на Financial Times.

Зокрема, Європейську Комісію попередили про необхідність проактивних дій із боку Європейського Союзу.

"Якщо судноплавство через Ормузьку протоку не відновиться в будь-який суттєвий і стабільний спосіб протягом наступних трьох тижнів, системний дефіцит авіапального в ЄС стане реальністю", – сказано в листі.

При цьому зазначається, що наближення пікового літнього сезону, "коли авіаперевезення забезпечують функціонування всієї туристичної екосистеми, від якої залежать економіки багатьох країн ЄС", лише посилює ці побоювання.

"Дефіцит постачання може серйозно порушити роботу аеропортів і авіасполучення, що створює ризик значних економічних наслідків для постраждалих громад і для Європи загалом у разі системного браку авіапального", – заявили в листі.

Запаси палива

За даними агентства Argus Media, 9 квітня базові ціни на авіапальне в Північно-Західній Європі становили $1573 за тонну – проти приблизно $750 до початку війни з Іраном.

Утім, європейські авіакомпанії заявляли, що мають достатні запаси пального на кілька тижнів, але постачальники не можуть гарантувати поставки в травні.

Раніше в квітні повідомлялося, що вартість авіаційного пального наприкінці березня сягнула $195 за барель, що майже на $100 більше, ніж наприкінці лютого, коли почалися бойові дії в Ірані.

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Скорочення рейсів

Раніше Ryanair, найбільша авіакомпанія Європи, заявила, що розглядає можливість скорочення маршрутів.

Lufthansa може зупинити польоти до 40 літаків у межах кризових планів.

Речник Scandinavian Airlines повідомив, що авіакомпанія скоротить близько 1000 рейсів через зростання цін на паливо.

Генеральний директор United Airlines Скотт Кірбі зазначив у службовій записці, що компанія зменшить кількість рейсів протягом наступних двох кварталів.

Air New Zealand анонсувала скорочення близько 5% рейсів, або приблизно 1100, на початку травня.

Кілька авіакомпаній у В'єтнамі також оголосили про зменшення рейсів через дефіцит палива та зростання витрат. Vietnam Airlines призупинила сім внутрішніх рейсів з 1 квітня, а інші місцеві перевізники, включно з Vietjet Air та Bamboo Airways, також скоротять кількість рейсів.

Як повідомлялося, найбільші авіаперевізники світу почали підвищувати ціни на квитки та скорочувати обсяги перевезень, намагаючись компенсувати різке подорожчання нафти.

Ціни на нафту

10 квітня ціна нафти піднялася на тлі нових побоювань щодо постачання із Саудівської Аравії та через те, що рух танкерів крізь критично важливу Ормузьку протоку залишався майже паралізованим.