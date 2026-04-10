Ціни на нафту зростають на тлі продовження фактичної блокади Іраном Ормузької протоки

10 квітня ціна нафти піднялася на тлі нових побоювань щодо постачання із Саудівської Аравії та через те, що рух танкерів крізь критично важливу Ормузьку протоку залишався майже паралізованим.

Про це повідомляє Reuters.

Станом на 03:38 за Гринвічем ф’ючерси на Brent додали 58 центів, або 0,60%, піднявшись до $96,50 за барель. Контракти на West Texas Intermediate зросли на 49 центів, або 0,50%, до $98,36 за барель.

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За тиждень обидва показники втратили 11%, що стало найбільшим тижневим спадом з червня 2025 року.

Унаслідок ударів по енергетичнтх об’єктах Саудівської Аравії виробничі можливості королівства скоротилися приблизно на 600 тис. барелів на добу, а пропускна здатність трубопроводу "Схід-Захід" ‒ приблизно на 700 тис. барелів на добу.

"Початкове відчуття полегшення після того, як президент Трамп оголосив про двотижневе припинення вогню, швидко змінилося на глибокі сумніви. Усі уважно спостерігають за рухом танкерів через Ормузьку протоку, шукаючи будь-які ознаки активізації напередодні мирних переговорів, запланованих у Пакистані на п’ятницю", ‒ пояснив ринковий аналітик IG Тоні Сікамор.

У четвер інтенсивність руху суден через протоку становила менш ніж 10% від "звичайного обсягу", попри оголошене перемир’я. Тегеран при цьому заявив про свій контроль над трафіком, порадивши судам залишатися в його територіальних водах.

За оцінкою президента енергетичної консалтингової компанії Stratas Advisors Джона Пейсі, ціни на Brent можуть піднятися до $190 за барель, якщо перевозки через Ормузьку протоку й надалі залишатимуться на нинішньому рівні.

"Якщо Іран дозволить збільшення потоків, вартість нафти буде стриманішою, але все одно значно вищою за довоєнну", ‒ зазначив Пейсі.

Як повідомлялося, Іран наполягатиме, щоб судноплавні компанії сплачували збір у криптовалюті за проходження нафтових танкерів через Ормузьку протоку. Тегеран планує впровадити такі правила, аби зберегти контроль над ключовим морським маршрутом упродовж двотижневого перемир’я.

Речник Профспілки експортерів нафти, газу та нафтохімічної продукції Ірану Хамід Хоссейні повідомив, що держава планує запровадити мито для кожного танкера, який перетинатиме протоку, а також проводити окрему оцінку кожного судна.