Іран планує брати з танкерів по $1 за барель у біткоїнах за транзит через Ормузьку протоку, ‒ FT

Іран вимагатиме від судноплавних компаній сплати зборів у криптовалюті за проходження нафтових танкерів через Ормузьку протоку. Такі заходи Тегеран планує запровадити, щоб зберегти контроль над ключовим водним шляхом протягом двотижневого припинення вогню.

Про це повідомляє Financial Times.

Хамід Хоссейні, речник Профспілки експортерів нафти, газу та нафтохімічної продукції Ірану, заявив, що країна має намір стягувати мито з кожного танкера, який проходитиме протокою, та проводити індивідуальну оцінку кожного судна.

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"Ірану потрібно контролювати, що ввозиться та вивозиться з протоки, щоб ці два тижні не використовувалися для передачі зброї", ‒ пояснив Хоссейні.

За його словами, будь-який танкер, який проходитиме протокою, повинен надіслати електронного листа владі щодо свого вантажу. Після цього Іран повідомить розмір збору, який необхідно сплатити в цифрових валютах.

Хоссейні зазначив, що тариф становить $1 за барель нафти, додавши, що порожні танкери можуть вільно проходити.

"Після надходження електронного листа та завершення Іраном оцінки суднам дається кілька секунд для оплати в біткоїнах, що гарантує, що їх не можна буде відстежити або конфіскувати через санкції", ‒ додав Хоссейні.

Рішення щодо умов проходження протокою приймає Вища рада національної безпеки Ірану. Зауваження Хоссейні свідчать про те, що Іран вимагатиме від усіх танкерів використовувати північний маршрут поблизу свого узбережжя. Наразі невідомо, чи будуть судна, пов’язані з державами Перської затоки або Заходом ризикувати таким транзитом.

Як повідомлялося, приблизно 15 держав планують підтримати відновлення судноплавства через Ормузьку протоку після укладення перемир’я між США та Іраном. Президент Франції Емманюель Макрон запевнив, що Париж очолить оборонну операцію для відновлення судноплавства через протоку, яку Іран заблокував з початку війни.

Нагадаємо, Іран і США змогли просунутися вперед і подолати найбільш напружений етап перемовин. Наступний етап вимагатиме більш чіткої та предметної риторики замість дипломатичної стриманості. Макрон також закликав уважно стежити за подальшим розвитком подій.