Еврокомиссия обратилась к Израилю по поводу судов с похищенным Россией украинским зерном

Еврокомиссия обратилась к Израилю по поводу ситуации с судном российского "теневого флота", на борту которого находится похищенное украинское зерно.

Об этом сообщил представитель Еврокомиссии по иностранным делам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП,

"ЕС принял к сведению сообщение о том, что судно российского "теневого флота" с похищенным украинским зерном было допущено к разгрузке в порту Хайфа в Израиле, несмотря на предварительные контакты Украины с израильскими властями по этому вопросу", - сказал он.

Пресс-секретарь подчеркнул, что в ЕС "осуждают все действия, которые помогают финансировать незаконные военные усилия России и обходить санкции ЕС".

"Мы обратились в Министерство иностранных дел Израиля по этому вопросу", - добавил он.

Также в ЕК заверили, что Евросоюз остается готовым "применить целевые меры к таким действиям путем включения в списки физических и юридических лиц в третьих странах, если это будет необходимо".

"Как было продемонстрировано на прошлой неделе принятием кредита поддержки на 90 миллиардов для Украины и 20-го пакета санкций, ЕС остается непоколебимым в поддержке Украины и давлении на Россию, пока она не прекратит свою захватническую войну", - подытожил пресс-секретарь.

Что предшествовало?

Напомним, что в израильский порт Хайфа прибыло судно, которое, по данным украинской стороны, может перевозить зерно с временно оккупированных территорий Украины.

Ранее Израиль уже разрешил разгрузку аналогичного судна 14 апреля.

Министерство иностранных дел Украины вызвало израильского посла, чтобы вручить ноту протеста в связи с судном с украинским зерном, которое Россия похитила на оккупированных территориях.

Глава МИД Израиля Гидеон Саар заявил, что "обвинения не являются доказательствами", комментируя ситуацию с допуском судов с похищенным Россией украинским зерном.

