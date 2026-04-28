Еврокомиссия обратилась к Израилю по поводу судов с похищенным Россией украинским зерном
Еврокомиссия обратилась к Израилю по поводу ситуации с судном российского "теневого флота", на борту которого находится похищенное украинское зерно.
Об этом сообщил представитель Еврокомиссии по иностранным делам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП,
Подробности
"ЕС принял к сведению сообщение о том, что судно российского "теневого флота" с похищенным украинским зерном было допущено к разгрузке в порту Хайфа в Израиле, несмотря на предварительные контакты Украины с израильскими властями по этому вопросу", - сказал он.
Пресс-секретарь подчеркнул, что в ЕС "осуждают все действия, которые помогают финансировать незаконные военные усилия России и обходить санкции ЕС".
"Мы обратились в Министерство иностранных дел Израиля по этому вопросу", - добавил он.
Также в ЕК заверили, что Евросоюз остается готовым "применить целевые меры к таким действиям путем включения в списки физических и юридических лиц в третьих странах, если это будет необходимо".
"Как было продемонстрировано на прошлой неделе принятием кредита поддержки на 90 миллиардов для Украины и 20-го пакета санкций, ЕС остается непоколебимым в поддержке Украины и давлении на Россию, пока она не прекратит свою захватническую войну", - подытожил пресс-секретарь.
Что предшествовало?
- Напомним, что в израильский порт Хайфа прибыло судно, которое, по данным украинской стороны, может перевозить зерно с временно оккупированных территорий Украины.
- Ранее Израиль уже разрешил разгрузку аналогичного судна 14 апреля.
Министерство иностранных дел Украины вызвало израильского посла, чтобы вручить ноту протеста в связи с судном с украинским зерном, которое Россия похитила на оккупированных территориях.
- Глава МИД Израиля Гидеон Саар заявил, что "обвинения не являются доказательствами", комментируя ситуацию с допуском судов с похищенным Россией украинским зерном.
Він що не бачить що раша допомагає вбивати його громадян?
Здається що він любить тільки гроші!
Де громадянське суспільство Ізраілю, вони ж все розуміють, по ним летять ракети з Ірану, а Нетаньяху підтримує рашу, а раша підтримує Іран!
Капець повний!
А український Уряд затвердив покарання проти українців,яких запідозрять в антисемітизмі..
14 квітня 2026 року Президент України підписав Закон №2037-IX (законопроєкт https://www.google.com/search?q=%E2%84%965108&oq=%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BC&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqCggDEAAYxwMYgAQyDQgAEAAYgwEYsQMYgAQyBggBEEUYOTIKCAIQABixAxiABDIKCAMQABjHAxiABDIKCAQQABjHAxiABDIKCAUQABjHAxiABDIHCAYQABiABDIHCAcQABiABDIHCAgQABiABDIHCAkQABiABNIBCDgwODRqMGo3qAIAsAIA&sourceid=chrome&ie=UTF-8&ved=2ahUKEwjmh6GUw5CUAxUiFhAIHXJOPIoQgK4QegYIAQgAEAM №5108), який вносить зміни до ст. 161 Кримінального кодексу України. Він встановлює кримінальну відповідальність за прояви антисемітизму, що доповнює закон «Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні».
Що вважається проявами антисемітизму (згідно із законом): Риторичні та ідеологічні прояви- висловлювання, стереотипи та теорії змови, спрямовані на дегуманізацію або демонізацію євреїв.
Заклики до вбивств або заподіяння збитків євреям.
Заперечення права на самоідентифікацію осіб єврейського походження.
Виготовлення та поширення матеріалів, що містять будь-які антисемітські висловлювання.
Використання антисемітських зображень або символіки,тощо.