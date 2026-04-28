Еврокомиссия обратилась к Израилю по поводу судов с похищенным Россией украинским зерном

Украденное украинское зерно в Израиле: реакция Еврокомиссии

Еврокомиссия обратилась к Израилю по поводу ситуации с судном российского "теневого флота", на борту которого находится похищенное украинское зерно.

Об этом сообщил представитель Еврокомиссии по иностранным делам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП,

Подробности

"ЕС принял к сведению сообщение о том, что судно российского "теневого флота" с похищенным украинским зерном было допущено к разгрузке в порту Хайфа в Израиле, несмотря на предварительные контакты Украины с израильскими властями по этому вопросу", - сказал он.

Пресс-секретарь подчеркнул, что в ЕС "осуждают все действия, которые помогают финансировать незаконные военные усилия России и обходить санкции ЕС".

"Мы обратились в Министерство иностранных дел Израиля по этому вопросу", - добавил он.

Также в ЕК заверили, что Евросоюз остается готовым "применить целевые меры к таким действиям путем включения в списки физических и юридических лиц в третьих странах, если это будет необходимо".

"Как было продемонстрировано на прошлой неделе принятием кредита поддержки на 90 миллиардов для Украины и 20-го пакета санкций, ЕС остается непоколебимым в поддержке Украины и давлении на Россию, пока она не прекратит свою захватническую войну", - подытожил пресс-секретарь.

Что предшествовало?

  • Напомним, что в израильский порт Хайфа прибыло судно, которое, по данным украинской стороны, может перевозить зерно с временно оккупированных территорий Украины.
  • Ранее Израиль уже разрешил разгрузку аналогичного судна 14 апреля.

  • Министерство иностранных дел Украины вызвало израильского посла, чтобы вручить ноту протеста в связи с судном с украинским зерном, которое Россия похитила на оккупированных территориях.

  • Глава МИД Израиля Гидеон Саар заявил, что "обвинения не являются доказательствами", комментируя ситуацию с допуском судов с похищенным Россией украинским зерном.

Топ комментарии
+7
у єврея в крові скупка краденого
показать весь комментарий
28.04.2026 14:02 Ответить
+7
До тих пір поки Нетаньяху не почне відповідати за звої злодіяння, нічого не зміниться!
Він що не бачить що раша допомагає вбивати його громадян?
Здається що він любить тільки гроші!
Де громадянське суспільство Ізраілю, вони ж все розуміють, по ним летять ракети з Ірану, а Нетаньяху підтримує рашу, а раша підтримує Іран!
Капець повний!
показать весь комментарий
28.04.2026 14:16 Ответить
+5
Країна - злодійський притон.
показать весь комментарий
28.04.2026 14:28 Ответить
Ждем - с
показать весь комментарий
28.04.2026 14:00 Ответить
у єврея в крові скупка краденого
показать весь комментарий
28.04.2026 14:02 Ответить
Країна - злодійський притон.
показать весь комментарий
28.04.2026 14:28 Ответить
А хто такі європейці і українці для Ізраїлю? Вони для них гої. У ********* івриті та їдиші це слово використовується для позначення неєвреїв, людей, які не належать до юдейської віри або єврейської національності і їх можна дурити і використовувати для свого збагачення.
показать весь комментарий
28.04.2026 15:40 Ответить
До тих пір поки Нетаньяху не почне відповідати за звої злодіяння, нічого не зміниться!
Він що не бачить що раша допомагає вбивати його громадян?
Здається що він любить тільки гроші!
Де громадянське суспільство Ізраілю, вони ж все розуміють, по ним летять ракети з Ірану, а Нетаньяху підтримує рашу, а раша підтримує Іран!
Капець повний!
показать весь комментарий
28.04.2026 14:16 Ответить
Все вони розуміють. Але щоб Ви знали, що на росії більше євреїв чим в Україні. І то українські євреї чомусь виявилися на боці росії: Беня, Зе, міндич, цукерман, шифіри та інші. Згадайте, що вони говорили колись і що говорили шефіри про росію і що про Україну.
показать весь комментарий
28.04.2026 15:43 Ответить
Мабуть ти той якого називати не можливо, з потужних
показать весь комментарий
28.04.2026 14:19 Ответить
Ні. Я кацап по крові.
показать весь комментарий
28.04.2026 14:23 Ответить
Їм трампонутий дозволяє, головне те що награбованим діляться
показать весь комментарий
28.04.2026 14:18 Ответить
Діляться? Не сміши. Ізраїль доїть США з моменту заснування - десь біля 330-ти мільярдів за фук, а ще плюс з ООН смоктанули, такого туніядця на планеті годі шукати.
показать весь комментарий
28.04.2026 14:27 Ответить
Ізраїль та США це одне, а їхні керівники це інше.
показать весь комментарий
28.04.2026 14:47 Ответить
Кому від цього легше? Кажуть в рашці теж не всі срускіє і вірю що є нормальні росіянці, але...
показать весь комментарий
28.04.2026 15:14 Ответить
Ой-вей! Як невдобно подучилося! А як же оці понти: Ізраїль відповів на заяву України щодо суден із викраденим Росією зерном: Звинувачення не є доказами. Джерело: https://censor.net/ua/n4000271? 🤔
показать весь комментарий
28.04.2026 14:41 Ответить
У ЄС обговорюють можливість запровадження санкцій проти окремих ізраїльських громадян та компаній, яких підозрюють у сприянні РФ в обході обмежень - зокрема через імпорт пшениці з тимчасово окупованих територій України.
А український Уряд затвердив покарання проти українців,яких запідозрять в антисемітизмі..
14 квітня 2026 року Президент України підписав Закон №2037-IX (законопроєкт https://www.google.com/search?q=%E2%84%965108&oq=%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BC&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqCggDEAAYxwMYgAQyDQgAEAAYgwEYsQMYgAQyBggBEEUYOTIKCAIQABixAxiABDIKCAMQABjHAxiABDIKCAQQABjHAxiABDIKCAUQABjHAxiABDIHCAYQABiABDIHCAcQABiABDIHCAgQABiABDIHCAkQABiABNIBCDgwODRqMGo3qAIAsAIA&sourceid=chrome&ie=UTF-8&ved=2ahUKEwjmh6GUw5CUAxUiFhAIHXJOPIoQgK4QegYIAQgAEAM №5108), який вносить зміни до ст. 161 Кримінального кодексу України. Він встановлює кримінальну відповідальність за прояви антисемітизму, що доповнює закон «Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні».
Що вважається проявами антисемітизму (згідно із законом): Риторичні та ідеологічні прояви- висловлювання, стереотипи та теорії змови, спрямовані на дегуманізацію або демонізацію євреїв.
Заклики до вбивств або заподіяння збитків євреям.
Заперечення права на самоідентифікацію осіб єврейського походження.
Виготовлення та поширення матеріалів, що містять будь-які антисемітські висловлювання.
Використання антисемітських зображень або символіки,тощо.
показать весь комментарий
28.04.2026 15:27 Ответить
... скуповувати крадене це ж поза межами моралі
показать весь комментарий
28.04.2026 18:02 Ответить
 
 