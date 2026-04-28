Власти Израиля не могут не знать, какие суда и с каким грузом прибывают в порты страны, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готовит пакет санкций как в отношении тех, кто перевозит украденное украинское зерно, так и в отношении тех, кто пытается на этом нажиться.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Приобретение украденного во всех нормальных странах является деянием, влекущим за собой юридическую ответственность. Это касается, в частности, и украденного Россией зерна. Еще одно судно с таким зерном прибыло в порт Израиля и готовится к разгрузке. Это не является и не может быть чистым бизнесом. Власти Израиля не могут не знать, какие суда и с каким грузом прибывают в порты страны.
Россия систематически забирает зерно на временно оккупированной украинской территории и организует вывоз такого зерна лицами, связанными с оккупантами. Такие махинации нарушают законодательство самого Государства Израиль. Украина предприняла все необходимые шаги по дипломатическим каналам, чтобы исключить подобные инциденты. Впрочем, мы видим, что и очередное такое судно не остановлено. Поручил МИД Украины проинформировать всех партнеров нашего государства о ситуации", - подчеркнул он.
Санкции
По словам Зеленского, Украина на основе информации от наших спецслужб готовит соответствующий санкционный пакет, который будет охватывать и тех, кто непосредственно перевозит это зерно, и тех физических и юридических лиц, кто пытается зарабатывать на такой криминальной схеме.
"Скоординируем и с европейскими партнерами, чтобы соответствующие лица были включены в европейские санкционные режимы.
Украина рассчитывает на партнерские отношения и взаимное уважение с каждым государством. Мы реально работаем над тем, чтобы безопасности, в частности и в регионе Ближнего Востока, было больше. Ожидаем, что власти Израиля будут уважать Украину и не будут предпринимать шагов, которые ослабляют двусторонние отношения", - подытожил он.
Что предшествовало?
- Напомним, что в израильский порт Хайфа прибыло судно, которое, по данным украинской стороны, может перевозить зерно с временно оккупированных территорий Украины.
- Ранее Израиль уже разрешил разгрузку аналогичного судна 14 апреля.
Министерство иностранных дел Украины вызвало израильского посла, чтобы вручить ноту протеста в связи с судном с украинским зерном, которое Россия похитила на оккупированных территориях.
- Глава МИД Израиля Гидеон Саар заявил, что "обвинения не являются доказательствами", комментируя ситуацию с допуском судов с похищенным Россией украинским зерном.
А от саме зерно мусить мати якісь біохімічні показними, по яким незалежна експертиза зможе визначити, де воно було вирощене.
Фітосанітарний сертифікат (з додатковою декларацією для Ізраїлю),Сертифікат якості (GAFTA),Сертифікат походження (або декларація в інвойсі),Фумігаційний сертифікат, Сертифікат ваги,Протокол аналізів на пестициди та мікотоксини
Морський коносамент (Bill of Lading), Комерційний інвойс, Пакувальний лист, Експортна митна декларація, Зовнішньоекономічний контракт, Експортна ліцензія (якщо передбачена квотами), Страховий поліс
Чи можно це все підробити = так, але судно це не голка так просто не сховаєш сліди й воно відслідковується
Російські судна-фідери вивозили зерно з Керчі та Севастополя, перевантажували його на плавучі сховища у відкритому морі, звідки суховантажі доставляли товар до кінцевого пункту, намагаючись приховати походження продукції.
Практика триває і зараз: за даними джерел, лише з початку 2026 року в портах Ізраїлю розвантажили ще чотири партії краденого зерна. Дані супутникових знімків та відстеження суден підтверджують інформацію з російських адміндокументів, що ставить ізраїльських імпортерів під пряму загрозу європейських обмежень.
У неділю в Ялтинській затоці стояли два суховантажі
Відповідно рішення має бути таким:
1. Відзив посла України в Ізраілі, для консультацій. А ці консультаціїї мають бути до моменту коли Нетаньяху піде зі свого поста, це мінімум!
2. Запровадження санкцій через Рішення РНБОУ проти персонально Беньяміна Нетаньяху, Міністра економіки та промисловості Ізраїлю Нір Баркат.
3. Звернення до Ради Безпеки ООН про порушення Ізраілем міжнародних норм відносно викраденого майна та цінностей України.
І це мінімум , нащо треба зараз звернути увагу та прийняти рішення!
В Україні ЗМІ, всякі "диванні аналітики", полезньіе Кремлю идиотьі, агенти впливу, злидні розумові, завидущі, шкідники патологічні, просто ідіоти... оголошують підозри разом з обвинуваченням і вироками - у пакеті.
Така вже традиція в Україні: взять на понт/на пушку*. З Ізраїлем, як і з другими країнами це...
Уявім собі ЩО скаже адвокат відповідача...
А між тим доказати походження зерна не так важко.. І те що Сертифікат походження сфальсифіковано.
*На понт взять/на пушку - уголовный жаргон, означающий попытку обмануть, запугать или заставить человека сделать что-либо, действуя с напускной уверенностью, гонором и блефом. Это манипуляция, цель которой - взять «на слабо» или испугать ложной информацией