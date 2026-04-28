Власти Израиля не могут не знать, какие суда и с каким грузом прибывают в порты страны, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готовит пакет санкций как в отношении тех, кто перевозит украденное украинское зерно, так и в отношении тех, кто пытается на этом нажиться.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"Приобретение украденного во всех нормальных странах является деянием, влекущим за собой юридическую ответственность. Это касается, в частности, и украденного Россией зерна. Еще одно судно с таким зерном прибыло в порт Израиля и готовится к разгрузке. Это не является и не может быть чистым бизнесом. Власти Израиля не могут не знать, какие суда и с каким грузом прибывают в порты страны.



Россия систематически забирает зерно на временно оккупированной украинской территории и организует вывоз такого зерна лицами, связанными с оккупантами. Такие махинации нарушают законодательство самого Государства Израиль. Украина предприняла все необходимые шаги по дипломатическим каналам, чтобы исключить подобные инциденты. Впрочем, мы видим, что и очередное такое судно не остановлено. Поручил МИД Украины проинформировать всех партнеров нашего государства о ситуации", - подчеркнул он.

Санкции

По словам Зеленского, Украина на основе информации от наших спецслужб готовит соответствующий санкционный пакет, который будет охватывать и тех, кто непосредственно перевозит это зерно, и тех физических и юридических лиц, кто пытается зарабатывать на такой криминальной схеме.

"Скоординируем и с европейскими партнерами, чтобы соответствующие лица были включены в европейские санкционные режимы.



Украина рассчитывает на партнерские отношения и взаимное уважение с каждым государством. Мы реально работаем над тем, чтобы безопасности, в частности и в регионе Ближнего Востока, было больше. Ожидаем, что власти Израиля будут уважать Украину и не будут предпринимать шагов, которые ослабляют двусторонние отношения", - подытожил он.

Что предшествовало?

Напомним, что в израильский порт Хайфа прибыло судно, которое, по данным украинской стороны, может перевозить зерно с временно оккупированных территорий Украины.

Ранее Израиль уже разрешил разгрузку аналогичного судна 14 апреля.

Министерство иностранных дел Украины вызвало израильского посла, чтобы вручить ноту протеста в связи с судном с украинским зерном, которое Россия похитила на оккупированных территориях.

Глава МИД Израиля Гидеон Саар заявил, что "обвинения не являются доказательствами", комментируя ситуацию с допуском судов с похищенным Россией украинским зерном.

