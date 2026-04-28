Власти Израиля не могут не знать, какие суда и с каким грузом прибывают в порты страны, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готовит пакет санкций как в отношении тех, кто перевозит украденное украинское зерно, так и в отношении тех, кто пытается на этом нажиться.

Подробности

"Приобретение украденного во всех нормальных странах является деянием, влекущим за собой юридическую ответственность. Это касается, в частности, и украденного Россией зерна. Еще одно судно с таким зерном прибыло в порт Израиля и готовится к разгрузке. Это не является и не может быть чистым бизнесом. Власти Израиля не могут не знать, какие суда и с каким грузом прибывают в порты страны.

Россия систематически забирает зерно на временно оккупированной украинской территории и организует вывоз такого зерна лицами, связанными с оккупантами. Такие махинации нарушают законодательство самого Государства Израиль. Украина предприняла все необходимые шаги по дипломатическим каналам, чтобы исключить подобные инциденты. Впрочем, мы видим, что и очередное такое судно не остановлено. Поручил МИД Украины проинформировать всех партнеров нашего государства о ситуации", - подчеркнул он.

Читайте также: В Москве задержали 40 граждан Израиля в аэропорту Домодедово, - росСМИ

Санкции

По словам Зеленского, Украина на основе информации от наших спецслужб готовит соответствующий санкционный пакет, который будет охватывать и тех, кто непосредственно перевозит это зерно, и тех физических и юридических лиц, кто пытается зарабатывать на такой криминальной схеме.

"Скоординируем и с европейскими партнерами, чтобы соответствующие лица были включены в европейские санкционные режимы.

Украина рассчитывает на партнерские отношения и взаимное уважение с каждым государством. Мы реально работаем над тем, чтобы безопасности, в частности и в регионе Ближнего Востока, было больше. Ожидаем, что власти Израиля будут уважать Украину и не будут предпринимать шагов, которые ослабляют двусторонние отношения", - подытожил он.

Читайте также: Украина предупредила Израиль о возможном ухудшении отношений из-за прибытия судна с зерном из ВОТ, - СМИ

Что предшествовало?

  • Напомним, что в израильский порт Хайфа прибыло судно, которое, по данным украинской стороны, может перевозить зерно с временно оккупированных территорий Украины.
  • Ранее Израиль уже разрешил разгрузку аналогичного судна 14 апреля.

  • Министерство иностранных дел Украины вызвало израильского посла, чтобы вручить ноту протеста в связи с судном с украинским зерном, которое Россия похитила на оккупированных территориях.

  • Глава МИД Израиля Гидеон Саар заявил, что "обвинения не являются доказательствами", комментируя ситуацию с допуском судов с похищенным Россией украинским зерном.

Читайте также: ЕС готовит санкции из-за поставок украденного украинского зерна в Израиль

Тут дуже важливо пам'ятати - хто ж здав ті хлібні землі Півдня України рашистам розмінувавши всі виходи з Криму. Зараз воно патріот. А чого ж ти не думав про це у 22 році, тай у 21, 20, 19 роках. Всіх переконував шо бачив мир в очах уйла і всіх знищував хто був з цим не згоден. Який же він шлемазел.
28.04.2026 12:44 Ответить
казати можно все що завгодно, але завантажити судно, це не взяв тележку в магазині й повіз, там треба кучу документів (про похождення, якість й т. д.)
28.04.2026 12:45 Ответить
+6
Розслідування викрило масштабну схему: з листопада 2022-го по червень 2023 року 31 партія зерна (близько 90 000 тонн) була доставлена до Ізраїлю через порти окупованого Криму - Haaretz

Російські судна-фідери вивозили зерно з Керчі та Севастополя, перевантажували його на плавучі сховища у відкритому морі, звідки суховантажі доставляли товар до кінцевого пункту, намагаючись приховати походження продукції.

Практика триває і зараз: за даними джерел, лише з початку 2026 року в портах Ізраїлю розвантажили ще чотири партії краденого зерна. Дані супутникових знімків та відстеження суден підтверджують інформацію з російських адміндокументів, що ставить ізраїльських імпортерів під пряму загрозу європейських обмежень.
28.04.2026 12:53 Ответить
Ізраїль каже шо на зерні немає маркіровки звідки воно - і відфутболює всілякі претензії
28.04.2026 12:39 Ответить
казати можно все що завгодно, але завантажити судно, це не взяв тележку в магазині й повіз, там треба кучу документів (про похождення, якість й т. д.)
28.04.2026 12:45 Ответить
Документи можна виписати будь-які, хто заборонить це кацапам? Самі себе перевірятимуть?
А от саме зерно мусить мати якісь біохімічні показними, по яким незалежна експертиза зможе визначити, де воно було вирощене.
28.04.2026 12:51 Ответить
є елементарний аналіз по ізотопам стронцію - кожна місцевість має свій унікальний спектр цих ізотопів.

28.04.2026 13:40 Ответить
Кучу документів на контрабанду?
28.04.2026 13:17 Ответить
Судно має пройти Босфор, тому всі документи мають бути впорядку й мають бути оформленні по міжнародним правилам. Ось короткий перелік того що має бути:
Фітосанітарний сертифікат (з додатковою декларацією для Ізраїлю),Сертифікат якості (GAFTA),Сертифікат походження (або декларація в інвойсі),Фумігаційний сертифікат, Сертифікат ваги,Протокол аналізів на пестициди та мікотоксини

Морський коносамент (Bill of Lading), Комерційний інвойс, Пакувальний лист, Експортна митна декларація, Зовнішньоекономічний контракт, Експортна ліцензія (якщо передбачена квотами), Страховий поліс
Чи можно це все підробити = так, але судно це не голка так просто не сховаєш сліди й воно відслідковується
28.04.2026 13:34 Ответить
Так - судно відслідковується - Ізраїль знає шо це конфіскат - а толку - це ж вони не перший рік прокручують
28.04.2026 13:42 Ответить
А як міндіч з Іраном торгував нашим зерном, то це інша справа.
28.04.2026 14:22 Ответить
з такою торгівлею дешевим генделем між Ізраілем та рашкою - союзником Ірану, починаю вірити в зондеркоманди з євреїв в Варшавському гетто та концтаборах.

28.04.2026 13:48 Ответить
Йой, проти своїх пре!
Невже знову відмовили в "тихій гавані" для втечі?
28.04.2026 12:40 Ответить
Так можна критикувати братів - ''богомбибраний під народ''. Дурити і робити злочини можна тільки проти гоїв. А ця заява - понти для лохів. Побачимо на реальні дії. Тут мають бути санкції.
28.04.2026 13:30 Ответить
Це мабуть автор коментаря, на який я зараз відповідаю.
Можете не відповідати, я знаю що вгадав 😂
28.04.2026 13:47 Ответить
Ризикує Зеля, головєврей звинуватить у антисемізмі, а рудий бордельний півень приєднається та введе свої санкції.
28.04.2026 12:40 Ответить
Така реальність життя, кожна країна відстоює власні інтереси, а Україна, на чолі Żydzi відстоює чужі інтереси.
28.04.2026 12:46 Ответить
Заявление Янелоха тянет почти на антисемитизм.
28.04.2026 12:47 Ответить
Не боїться гніву Яхве? Чого він раптом почав ********** на Ізраїль.
28.04.2026 12:50 Ответить
Доказів хотіло те опудало з їхнього МЗС? На тобі докази, підар!
28.04.2026 12:55 Ответить
Апдейт: біля Ялти зараз один балкер стоїть навпроти мису Мартьян. Судно чекає на дозвіл на заходження в порт Севастополя, звідки забере вкрадене українське зерно.

У неділю в Ялтинській затоці стояли два суховантажі
28.04.2026 13:38 Ответить
Не перегинай. Ти знаєш як вирішують проблеми євреї. Ракету в башку і немає проблеми.
28.04.2026 12:53 Ответить
8 роками не відбудеться .
28.04.2026 12:55 Ответить
зєля не може не знати, що він, його владні міндичі всих пошибів та влада ізраїлю х ними однієї крові!
28.04.2026 13:12 Ответить
Конечно же они всё прекрасно знают, но как то они решили шо им в этом мире позволено больше чем другим а это заблуждение может привести к крайне хреновым последствиям детей Адамовых...
28.04.2026 13:25 Ответить
Ар'єв викрив схему торгівлі з Іраном та РФ за участі людей Міндіча: продавали кукурудзу та ввозили підсанкційні добрива
Джерело: https://censor.net/ua/n3599749

і нікому навіть в голову не прийде, що і там найзеленіше гундосе рило замазано по яйця!!!
це ж настільки очевидно, що документи можуть бути хоч звідки!!!
з аргентини, з буркіна фасо, з непалу, з мадагаскару.......

вже забули як рольники блокували залізницю?
але ж український контрабас збіжжя, виявилося правдою!!!!!!
28.04.2026 13:32 Ответить
Судно PANORMITIS (IMO 9445021, MMSI 352003195) прибуло до порту HAIFA, ISRAEL (ILHFA) з вантажем зерна з тимчасово окупованих територій України. Це вже четверте судно з початку року. Симптоматичне мовчання "української" влади, яка до сих пір навіть не подала вимогу на екстрадицію кодла злодіїв Міндіч і К . Питання дивної прихильності Зеленського і К до Ізраїлю починає набувати вигляду державної зради. ГЗМ
https://x.com/FranzMaser/status/2048776611697213607

І що зробив Вова Зеленський ? Написав пост в Телеграмм ?
До речі, його вже дві доби не видно, вАвА , ти де ?
28.04.2026 13:43 Ответить
Можна довго щось обговорювати та дискутувати, має бути адеквадне рішення нашої України.
Відповідно рішення має бути таким:
1. Відзив посла України в Ізраілі, для консультацій. А ці консультаціїї мають бути до моменту коли Нетаньяху піде зі свого поста, це мінімум!
2. Запровадження санкцій через Рішення РНБОУ проти персонально Беньяміна Нетаньяху, Міністра економіки та промисловості Ізраїлю Нір Баркат.
3. Звернення до Ради Безпеки ООН про порушення Ізраілем міжнародних норм відносно викраденого майна та цінностей України.
І це мінімум , нащо треба зараз звернути увагу та прийняти рішення!
28.04.2026 14:10 Ответить
І позов до суду
28.04.2026 16:39 Ответить
Влада Ізраїлю не може не знати, які судна та з яким вантажем прибувають у порти країни, - Зеленський. У таких випадках потрібні переконливі докази, а не обвинувачення через ЗМІ, як це прийнято в Україні.

В Україні ЗМІ, всякі "диванні аналітики", полезньіе Кремлю идиотьі, агенти впливу, злидні розумові, завидущі, шкідники патологічні, просто ідіоти... оголошують підозри разом з обвинуваченням і вироками - у пакеті.

Така вже традиція в Україні: взять на понт/на пушку*. З Ізраїлем, як і з другими країнами це...
Уявім собі ЩО скаже адвокат відповідача...

А між тим доказати походження зерна не так важко.. І те що Сертифікат походження сфальсифіковано.
*На понт взять/на пушку - уголовный жаргон, означающий попытку обмануть, запугать или заставить человека сделать что-либо, действуя с напускной уверенностью, гонором и блефом. Это манипуляция, цель которой - взять «на слабо» или испугать ложной информацией
28.04.2026 14:49 Ответить
Це був подарунок рашки Міндічу і Цукерману за "двушки".
28.04.2026 15:31 Ответить
 
 