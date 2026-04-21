В Москве задержали 40 граждан Израиля в аэропорту Домодедово, - российские СМИ
В московском аэропорту Домодедово пограничники РФ задержали не менее 40 граждан Израиля после их прибытия рейсом из Тель-Авива.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет российское интернет-издание "Медиазона" со ссылкой на источники, а также подтверждает Министерство иностранных дел Израиля.
Что произошло в аэропорту
После прилета израильтян удерживали в аэропорту около пяти часов.
Российские силовики требовали от пассажиров разблокировать телефоны и показать их содержимое.
По словам источника, людям не давали воду и ограничивали доступ в туалет.
Обвинения со стороны РФ
Нескольких граждан Израиля российские правоохранители обвинили в якобы причастности к войне с Ираном, который в РФ называют своим союзником.
После проверок задержанных отпустили только после подписания документов с предупреждениями о "недопустимости нарушения закона".
Реакция Израиля
В МИД Израиля подтвердили инцидент и заявили, что после вмешательства дипломатов ситуацию удалось урегулировать.
Израильская сторона подчеркнула, что считает подобное поведение российских служб абсолютно неприемлемым.
Контекст
Ранее иностранцы, в частности из стран Центральной Азии, уже жаловались на многочасовые проверки в аэропортах Москвы.
Впрочем, для граждан Израиля такие случаи ранее не были типичными.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- А мы хатим пастроить всем Рай на земле...
- Так у вас постоянно саРай получается... Точнее - барак лагерный...
Раша сама Ізраїлю як вогню боїться.
Сруськаї, його на парад побєдобєсія чекають…