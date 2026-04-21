В Москве задержали 40 граждан Израиля в аэропорту Домодедово, - российские СМИ

В московском аэропорту Домодедово пограничники РФ задержали не менее 40 граждан Израиля после их прибытия рейсом из Тель-Авива.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет российское интернет-издание "Медиазона" со ссылкой на источники, а также подтверждает Министерство иностранных дел Израиля.

Что произошло в аэропорту

После прилета израильтян удерживали в аэропорту около пяти часов.

Российские силовики требовали от пассажиров разблокировать телефоны и показать их содержимое.

По словам источника, людям не давали воду и ограничивали доступ в туалет.

Обвинения со стороны РФ

Нескольких граждан Израиля российские правоохранители обвинили в якобы причастности к войне с Ираном, который в РФ называют своим союзником.

После проверок задержанных отпустили только после подписания документов с предупреждениями о "недопустимости нарушения закона".

Реакция Израиля

В МИД Израиля подтвердили инцидент и заявили, что после вмешательства дипломатов ситуацию удалось урегулировать.

Израильская сторона подчеркнула, что считает подобное поведение российских служб абсолютно неприемлемым.

Контекст

Ранее иностранцы, в частности из стран Центральной Азии, уже жаловались на многочасовые проверки в аэропортах Москвы.

Впрочем, для граждан Израиля такие случаи ранее не были типичными.

