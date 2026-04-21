В Москве задержали 40 граждан Израиля в аэропорту Домодедово, - российские СМИ

Пограничники РФ задержали в аэропорту Домодедово 40 граждан Израиля

В московском аэропорту Домодедово пограничники РФ задержали не менее 40 граждан Израиля после их прибытия рейсом из Тель-Авива.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет российское интернет-издание "Медиазона" со ссылкой на источники, а также подтверждает Министерство иностранных дел Израиля.

Что произошло в аэропорту

После прилета израильтян удерживали в аэропорту около пяти часов.

Российские силовики требовали от пассажиров разблокировать телефоны и показать их содержимое.

По словам источника, людям не давали воду и ограничивали доступ в туалет.

Обвинения со стороны РФ

Нескольких граждан Израиля российские правоохранители обвинили в якобы причастности к войне с Ираном, который в РФ называют своим союзником.

После проверок задержанных отпустили только после подписания документов с предупреждениями о "недопустимости нарушения закона".

Реакция Израиля

В МИД Израиля подтвердили инцидент и заявили, что после вмешательства дипломатов ситуацию удалось урегулировать.

Израильская сторона подчеркнула, что считает подобное поведение российских служб абсолютно неприемлемым.

Контекст

Ранее иностранцы, в частности из стран Центральной Азии, уже жаловались на многочасовые проверки в аэропортах Москвы.

Впрочем, для граждан Израиля такие случаи ранее не были типичными.

Топ комментарии
Русня наглядно показала израильтянам свою гнилую суть
21.04.2026 11:23 Ответить
Євреям нагадали про Нюрнберзькі расові закони, від 15 вересня 1935 року... "Поздравляем в Четвертом Рейхе"!
21.04.2026 11:29 Ответить
Таки да. Строили Третий Рим, а построили Четвертый Рейх.
21.04.2026 11:35 Ответить
- Русские! Что вы всё "колготитесь", колобродите, людям покою не даёте?...
- А мы хатим пастроить всем Рай на земле...
- Так у вас постоянно саРай получается... Точнее - барак лагерный...
21.04.2026 11:44 Ответить
То від людей.
Раша сама Ізраїлю як вогню боїться.
21.04.2026 11:24 Ответить
Потоп: Тривав 40 днів.Піст: Мойсей постився 40 днів.Поминання: Душа перебуває на землі 40 днів після смерті.Вознесіння: Відбувається на 40-й день після Великодня.
21.04.2026 11:26 Ответить
На деть побєдобєсія з'їжджаються? Чи це новина для когось що половина громадян Ізраїлю підтримує попри все Сосію. А Бібі теж приїде з московським Фюрером лизатися?
21.04.2026 11:28 Ответить
Прилетить Натаньху з дідом на палиці походити і все розрулить, і знов буде мир і любов
21.04.2026 11:28 Ответить
Нітаняху, лєпший корєш воєнного злочинця і маніяка ******!!!
Сруськаї, його на парад побєдобєсія чекають…
21.04.2026 11:30 Ответить
Бібі може на мобільний набрати до свого другана, номер точно має.
21.04.2026 11:35 Ответить
Милые бранятся только тешатся нетаньяха и ***** это давние кореша...
21.04.2026 11:37 Ответить
Міндіча. ловили с двушкою
21.04.2026 11:45 Ответить
В нас це ціла стаття, антисемітизм називається.
21.04.2026 11:46 Ответить
 
 