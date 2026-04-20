РФ оказывает давление на оборонные компании ФРГ, - глава спецслужбы Крамер

Германия одобрила экспорт оружия в Израиль

Публикация адресов оборонных компаний ФРГ, участвующих в поставках оружия в Украину, - попытка запугать их руководство.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом заявил глава ведомства по защите конституции в Тюрингии Штефан Крамер.

Крамер отметил, что обнародование Россией адресов германских оборонных компаний является частью "психологической войны", цель которой - снизить уровень поддержки Украины в ФРГ. 

По мнению Крамера, наибольшему риску "гибридных угроз" со стороны России подвергаются германские предприятия, участвующие в поставках оружия в Украину. Также под угрозой находятся технологические и логистические подрядчики.

Немецким оборонным предприятиям могут угрожать хакерские атаки, шпионаж и диверсии

Германским компаниям, участвующим в поставках вооружения в Украину, могут угрожать хакерские атаки, шпионаж и прямые диверсии, считает Крамер. Он также отдельно упомянул о вопросах личной безопасности руководителей таких предприятий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Чехия вызвала посла РФ из-за угроз в связи с производством дронов для Украины

"Случай с Rheinmetall показывает, что это не теоретическая угроза", - сказал он, имея в виду сорванное покушение на главу концерна Армина Паппергера (Armin Papperger) в 2024 году.

При этом глава тюрингской спецслужбы подчеркнул, что "прямая военная атака" на германские компании "маловероятна" - "это был бы совсем другой уровень эскалации".

Что предшествовало?

Минобороны России пригрозило "непредсказуемыми последствиями" странам Европы, производящим беспилотники для Украины. В российском военном ведомстве опубликовали список якобы адресов в Европе, где расположены предприятия совместного с Украиной производства БПЛА, намекая на "ответные меры".

В списке адреса в: Великобритании, Германии, Нидерландах, Дании, Латвии, Литве, Польше, Чехии, Испании, Италии, Турции и Израиле, а также названия компаний и комплектующие, которые якобы там производятся.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Бундесвер планирует привлечь больше украинских инструкторов к подготовке немецких солдат

Вони з розслаблених. Як і вся Європа. І напрягатися ще й досі не дуже бажають.
20.04.2026 08:30 Ответить
20.04.2026 08:24 Ответить
Їх так "денацифицировали", що, мабуть, перестарались..
20.04.2026 08:51 Ответить
Німці ж не з лякливих?
20.04.2026 08:21 Ответить
Вони з розслаблених. Як і вся Європа. І напрягатися ще й досі не дуже бажають.
20.04.2026 08:30 Ответить
20.04.2026 08:24 Ответить
У квітні 2026 року ультраправа партія «Альтернатива для Німеччини» (AfD) демонструє найвищі рейтинги в історії, набираючи близько 26-27% підтримки та випереджаючи блок ХДС/ХСС. Зростання популярності пов'язане з високим невдоволенням діючим урядом (79% виборців). За даними опитувань INSA, АдН впевнено утримує перше місце, часто випереджаючи консерваторів.
20.04.2026 08:33 Ответить
Фельдмаршал Очевидність на зв'язку.
20.04.2026 08:25 Ответить
Німці повинні усвідомити, що володя їм не друг.
20.04.2026 08:28 Ответить
Німці повинні усвідомити, що є росія - є тиск, нема росіі - нема тиску.
20.04.2026 08:38 Ответить
Колись перші забіяки Європи - присадили їх Штати своїми базами
20.04.2026 08:33 Ответить
Їх так "денацифицировали", що, мабуть, перестарались..
20.04.2026 08:51 Ответить
накладуть санкції ?
20.04.2026 08:34 Ответить
 
 