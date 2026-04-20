РФ оказывает давление на оборонные компании ФРГ, - глава спецслужбы Крамер
Публикация адресов оборонных компаний ФРГ, участвующих в поставках оружия в Украину, - попытка запугать их руководство.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом заявил глава ведомства по защите конституции в Тюрингии Штефан Крамер.
Крамер отметил, что обнародование Россией адресов германских оборонных компаний является частью "психологической войны", цель которой - снизить уровень поддержки Украины в ФРГ.
По мнению Крамера, наибольшему риску "гибридных угроз" со стороны России подвергаются германские предприятия, участвующие в поставках оружия в Украину. Также под угрозой находятся технологические и логистические подрядчики.
Немецким оборонным предприятиям могут угрожать хакерские атаки, шпионаж и диверсии
Германским компаниям, участвующим в поставках вооружения в Украину, могут угрожать хакерские атаки, шпионаж и прямые диверсии, считает Крамер. Он также отдельно упомянул о вопросах личной безопасности руководителей таких предприятий.
"Случай с Rheinmetall показывает, что это не теоретическая угроза", - сказал он, имея в виду сорванное покушение на главу концерна Армина Паппергера (Armin Papperger) в 2024 году.
При этом глава тюрингской спецслужбы подчеркнул, что "прямая военная атака" на германские компании "маловероятна" - "это был бы совсем другой уровень эскалации".
Что предшествовало?
Минобороны России пригрозило "непредсказуемыми последствиями" странам Европы, производящим беспилотники для Украины. В российском военном ведомстве опубликовали список якобы адресов в Европе, где расположены предприятия совместного с Украиной производства БПЛА, намекая на "ответные меры".
В списке адреса в: Великобритании, Германии, Нидерландах, Дании, Латвии, Литве, Польше, Чехии, Испании, Италии, Турции и Израиле, а также названия компаний и комплектующие, которые якобы там производятся.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
постійно давала запити про оборонні підприємства
Німеччини
Вони цю партєйку ще не готові розігнати?
За державну зраду ?
Німці не з лякливих, німці з інертних
Але ми всі знаємо , чим закінчується дозвіл
на існування російського лайна у своїй країні.