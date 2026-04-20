РФ чинить тиск на оборонні компанії ФРН, - глава спецслужби Крамер
Публікація адрес оборонних компаній ФРН, які беруть участь у постачанні зброї в Україну, - спроба залякати їхнє керівництво.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це повідомляє керівник відомства з охорони конституції в Тюрінгії Штефан Крамер.
Крамер зазначив, що оприлюднення Росією адрес німецьких оборонних компаній є частиною "психологічної війни", мета якої — знизити рівень підтримки України у ФРН.
На думку Крамера, найбільшому ризику "гібридних загроз" з боку Росії піддаються німецькі підприємства, які беруть участь у постачанні зброї в Україну. Також під загрозою перебувають технологічні та логістичні підрядники.
Німецьким оборонним підприємствам можуть загрожувати хакерські атаки, шпигунство та диверсії
Німецьким компаніям, які беруть участь у постачанні озброєння до України, можуть загрожувати хакерські атаки, шпигунство та прямі диверсії, вважає Крамер. Він також окремо згадав про питання особистої безпеки керівників таких підприємств.
"Випадок з Rheinmetall показує, що це не теоретична загроза", - сказав він, маючи на увазі зірваний замах на главу концерну Арміна Паппергера (Armin Papperger) у 2024 році.
При цьому глава тюрінгської спецслужби підкреслив, що "пряма військова атака" на німецькі компанії "малоймовірна" - "це було б зовсім іншим рівнем ескалації".
Що передувало?
Міноборони Росії пригрозило "непередбачуваними наслідками" країнам Європи, що виготовляють безпілотники для України. У російському військовому відомстві опублікували перелік нібито адрес у Європі, де розташовані підприємства спільного з Україною виробництва БпЛА, натякаючи на "заходи у відповідь".
У переліку адреси у: Великій Британії, Німеччині, Нідерландах, Данії, Латвії, Литві, Польщі, Чехії, Іспанії, Італії, Туреччині та Ізраїлі, а також назви компаній та комплектуючі, які нібито там виробляються.
постійно давала запити про оборонні підприємства
Німеччини
Вони цю партєйку ще не готові розігнати?
За державну зраду ?
Німці не з лякливих, німці з інертних
Але ми всі знаємо , чим закінчується дозвіл
на існування російського лайна у своїй країні.