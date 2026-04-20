РФ чинить тиск на оборонні компанії ФРН, - глава спецслужби Крамер

Публікація адрес оборонних компаній ФРН, які беруть участь у постачанні зброї в Україну, - спроба залякати їхнє керівництво.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це повідомляє керівник відомства з охорони конституції в Тюрінгії Штефан Крамер.

Крамер зазначив, що оприлюднення Росією адрес німецьких оборонних компаній є частиною "психологічної війни", мета якої — знизити рівень підтримки України у ФРН.

На думку Крамера, найбільшому ризику "гібридних загроз" з боку Росії піддаються німецькі підприємства, які беруть участь у постачанні зброї в Україну. Також під загрозою перебувають технологічні та логістичні підрядники.

Німецьким оборонним підприємствам можуть загрожувати хакерські атаки, шпигунство та диверсії

Німецьким компаніям, які беруть участь у постачанні озброєння до України, можуть загрожувати хакерські атаки, шпигунство та прямі диверсії, вважає Крамер. Він також окремо згадав про питання особистої безпеки керівників таких підприємств.

"Випадок з Rheinmetall показує, що це не теоретична загроза", - сказав він, маючи на увазі зірваний замах на главу концерну Арміна Паппергера (Armin Papperger) у 2024 році.

При цьому глава тюрінгської спецслужби підкреслив, що "пряма військова атака" на німецькі компанії "малоймовірна" - "це було б зовсім іншим рівнем ескалації".

Що передувало?

Міноборони Росії пригрозило "непередбачуваними наслідками" країнам Європи, що виготовляють безпілотники для України. У російському військовому відомстві опублікували перелік нібито адрес у Європі, де розташовані підприємства спільного з Україною виробництва БпЛА, натякаючи на "заходи у відповідь".

У переліку адреси у: Великій Британії, Німеччині, Нідерландах, Данії, Латвії, Литві, Польщі, Чехії, Іспанії, Італії, Туреччині та Ізраїлі, а також назви компаній та комплектуючі, які нібито там виробляються.

