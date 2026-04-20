РФ чинить тиск на оборонні компанії ФРН, - глава спецслужби Крамер

Німеччина схвалила експорт зброї до Ізраїлю

Публікація адрес оборонних компаній ФРН, які беруть участь у постачанні зброї в Україну, - спроба залякати їхнє керівництво.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це повідомляє керівник відомства з охорони конституції в Тюрінгії Штефан Крамер.

Крамер зазначив, що оприлюднення Росією адрес німецьких оборонних компаній є частиною "психологічної війни", мета якої — знизити рівень підтримки України у ФРН. 

На думку Крамера, найбільшому ризику "гібридних загроз" з боку Росії піддаються німецькі підприємства, які беруть участь у постачанні зброї в Україну. Також під загрозою перебувають технологічні та логістичні підрядники.

Німецьким оборонним підприємствам можуть загрожувати хакерські атаки, шпигунство та диверсії

Німецьким компаніям, які беруть участь у постачанні озброєння до України, можуть загрожувати хакерські атаки, шпигунство та прямі диверсії, вважає Крамер. Він також окремо згадав про питання особистої безпеки керівників таких підприємств.

"Випадок з Rheinmetall показує, що це не теоретична загроза", - сказав він, маючи на увазі зірваний замах на главу концерну Арміна Паппергера (Armin Papperger) у 2024 році.

При цьому глава тюрінгської спецслужби підкреслив, що "пряма військова атака" на німецькі компанії "малоймовірна" - "це було б зовсім іншим рівнем ескалації".

Що передувало?

Міноборони Росії пригрозило "непередбачуваними наслідками" країнам Європи, що виготовляють безпілотники для України. У російському військовому відомстві опублікували перелік нібито адрес у Європі, де розташовані підприємства спільного з Україною виробництва БпЛА, натякаючи на "заходи у відповідь".

У переліку адреси у: Великій Британії, Німеччині, Нідерландах, Данії, Латвії, Литві, Польщі, Чехії, Іспанії, Італії, Туреччині та Ізраїлі, а також назви компаній та комплектуючі, які нібито там виробляються.

Топ коментарі
+9
Вони з розслаблених. Як і вся Європа. І напрягатися ще й досі не дуже бажають.
20.04.2026 08:30 Відповісти
+8
AfD з початку свого існування в Бундестазі
постійно давала запити про оборонні підприємства
Німеччини
Вони цю партєйку ще не готові розігнати?
За державну зраду ?
Німці не з лякливих, німці з інертних
Але ми всі знаємо , чим закінчується дозвіл
на існування російського лайна у своїй країні.
20.04.2026 08:24 Відповісти
+4
Німці повинні усвідомити, що є росія - є тиск, нема росіі - нема тиску.
20.04.2026 08:38 Відповісти
Німці ж не з лякливих?
20.04.2026 08:21 Відповісти
У квітні 2026 року ультраправа партія «Альтернатива для Німеччини» (AfD) демонструє найвищі рейтинги в історії, набираючи близько 26-27% підтримки та випереджаючи блок ХДС/ХСС. Зростання популярності пов'язане з високим невдоволенням діючим урядом (79% виборців). За даними опитувань INSA, АдН впевнено утримує перше місце, часто випереджаючи консерваторів.
20.04.2026 08:33 Відповісти
Фельдмаршал Очевидність на зв'язку.
20.04.2026 08:25 Відповісти
Німці повинні усвідомити, що володя їм не друг.
20.04.2026 08:28 Відповісти
Колись перші забіяки Європи - присадили їх Штати своїми базами
20.04.2026 08:33 Відповісти
Їх так "денацифицировали", що, мабуть, перестарались..
20.04.2026 08:51 Відповісти
накладуть санкції ?
20.04.2026 08:34 Відповісти
в опублікованому рашкой переліку чогось завбачливо немає Американських адрес, чому?
20.04.2026 10:06 Відповісти
Ну то нехай опублікують адреси відповіднів параші?
20.04.2026 11:25 Відповісти
 
 