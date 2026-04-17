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Новини Співпраця України та Німеччини
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Бундесвер планує залучити більше українських інструкторів до підготовки німецьких солдатів

Бундесвер розширює програму залучення українських інструкторів

Бундесвер планує розширити залучення українських інструкторів із бойовим досвідом до підготовки німецьких солдатів у навчальних центрах.

Про це заявив генеральний інспектор армії генерал-лейтенант Крістіан Фройдінг в інтерв’ю виданню Welt am Sonntag, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Досвід ЗСУ 

За його словами, українські інструктори працюватимуть спільно з німецькими колегами, відпрацьовуючи тактику в умовах, максимально наближених до бойових.

"Вони повинні разом відпрацьовувати тактику в польових умовах, навчати та передавати навички, максимально наближені до реального сценарію війни",- сказав Фройдінг.

Генерал зазначив, що українські інструктори з бойовим досвідом уже працюють у Школі бронетанкових військ, на Навчально-тренувальній базі безпілотних систем та в Інженерній школі. Однак Бундесвер має намір "розширити цю програму ще більше по всій армії".

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Використання безпілотних систем 

Окрему увагу приділять використанню безпілотних систем. За словами Фройдінга, в майбутньому бронетанкові корпуси, механізована піхота воюватимуть з безпілотними системами – на землі та в повітрі. 

Він додав, що Бундесвер має намір використовувати безпілотники "більше, ніж будь-коли раніше, у розвідці, для логістичних цілей та для вивезення поранених", такі системи мають посилити артилерійські можливості армії.

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Автор: 

Німеччина (8156) підготовка (225)
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Топ коментарі
+5
повно - в десні наприклад, куп кумів, сватів, на фронті не були але інтсруктори, в бундесвер поїдуть ще блатніші - це ж закордон
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17.04.2026 19:52 Відповісти
+5
Боюсь це вже не допоможе. Німеччину настільки довго денацифікували з усіх боків і змушували каятися за холокост що швидко виховати воїнів з бюргерів у третьому поколінні буде дуже проблематично. Німеччина потребує, так би мовити, повернення мужності і позбавлення навязаного почуття провини. Сьогодні це полохлива законослухняна отара овець об яку семіти всіх мастей і русня витирають ноги.
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17.04.2026 20:13 Відповісти
+4
а українських солдатів хто буде готовити?походу в головах дурнів при владі війна вже закінчилась!
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17.04.2026 19:44 Відповісти

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