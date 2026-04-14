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Новини Співпраця України та Німеччини
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Україна та Німеччина розпочинають обмін даними з поля бою: Федоров і Пісторіус підписали меморандум

Федоров і Пісторіус підписали угоду про обмін оборонними даними

Глава Міноборони України Михайло Федоров і міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підписали першу для України угоду про обмін оборонними даними з партнерами.

Про це Федоров повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, меморандум підписано за участі президента Володимира Зеленського та канцлера Німеччини Фрідріха Мерца.

Про що йдеться

У межах цієї угоди планується запуск спільних проєктів:

  • Аналіз застосування озброєння

Ідеться про аналіз використання німецьких систем, зокрема PzH 2000, RCH 155, IRIS-T, на основі бойових даних. Це дасть змогу підвищити ефективність їхнього застосування та вдосконалити тактику.

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  • Обмін бойовими даними та напрацюваннями

Україна ділиться унікальними даними з поля бою, надаючи партнерам доступ до них для навчання й удосконалення AI-моделей та аналітичних рішень. Це перший у світі проєкт розвитку оборонного штучного інтелекту такого масштабу.

За словами Федорова, партнери отримають доступ до унікальних бойових даних з DELTA та інших цифрових систем, які допоможуть розвивати технології та підвищувати власні спроможності. Це win-win модель оборонної співпраці нового типу.

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Інші питання

Також він повідомив, що сьогодні Зеленський запропонував Німеччині важливу двосторонню угоду у сфері дронів - drone deal, додавши, що команди вже працюють над подальшими кроками.

Крім того, за результатами домовленостей між лідерами є конкретні рішення щодо зброї: ракети, зокрема PAC-2, та пускові установки для систем IRIS-T, які Україна отримаємо від партнерів протягом декількох років для підсилення захисту українського неба.

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Що передувало?

  • Раніше Мерц повідомляв, що Німеччина та Україна домовилися про нові пакети військової допомоги.
  • Міністр оборони Михайло Федоров провів переговори з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом, під час яких вони узгодили пакет оборонних домовленостей загальною сумою на €4 млрд.

Автор: 

Німеччина (8147) Федоров Михайло (1285) Пісторіус Борис (383)
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Топ коментарі
+5
з якого поля бою будуть передавати нам дані німці?
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14.04.2026 18:35 Відповісти
+5
Вин-вин улюблене слово прищавого підлітка Федорова.
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14.04.2026 18:53 Відповісти
+2
Делаем Германию снова Великой!!!
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14.04.2026 18:35 Відповісти

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