Україна та Німеччина розпочинають обмін даними з поля бою: Федоров і Пісторіус підписали меморандум

Глава Міноборони України Михайло Федоров і міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підписали першу для України угоду про обмін оборонними даними з партнерами.

Про це Федоров повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, меморандум підписано за участі президента Володимира Зеленського та канцлера Німеччини Фрідріха Мерца.

Про що йдеться

У межах цієї угоди планується запуск спільних проєктів:

Аналіз застосування озброєння

Ідеться про аналіз використання німецьких систем, зокрема PzH 2000, RCH 155, IRIS-T, на основі бойових даних. Це дасть змогу підвищити ефективність їхнього застосування та вдосконалити тактику.

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Обмін бойовими даними та напрацюваннями

Україна ділиться унікальними даними з поля бою, надаючи партнерам доступ до них для навчання й удосконалення AI-моделей та аналітичних рішень. Це перший у світі проєкт розвитку оборонного штучного інтелекту такого масштабу.

За словами Федорова, партнери отримають доступ до унікальних бойових даних з DELTA та інших цифрових систем, які допоможуть розвивати технології та підвищувати власні спроможності. Це win-win модель оборонної співпраці нового типу.

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Інші питання

Також він повідомив, що сьогодні Зеленський запропонував Німеччині важливу двосторонню угоду у сфері дронів - drone deal, додавши, що команди вже працюють над подальшими кроками.



Крім того, за результатами домовленостей між лідерами є конкретні рішення щодо зброї: ракети, зокрема PAC-2, та пускові установки для систем IRIS-T, які Україна отримаємо від партнерів протягом декількох років для підсилення захисту українського неба.

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