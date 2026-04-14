РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10370 посетителей онлайн
Новости Сотрудничество Украины и Германии
590 5

Украина и Германия начинают обмен данными с поля боя: Федоров и Писториус подписали меморандум

Глава Минобороны Украины Михаил Федоров и министр обороны Германии Борис Писториус подписали первое для Украины соглашение об обмене оборонными данными с партнерами.

Об этом Федоров сообщил в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Как отмечается, меморандум подписан при участии президента Владимира Зеленского и канцлера Германии Фридриха Мерца.

О чем идет речь

В рамках этого соглашения планируется запуск совместных проектов:

  • Анализ применения вооружения

Речь идет об анализе использования немецких систем, в частности PzH 2000, RCH 155, IRIS-T, на основе боевых данных. Это позволит повысить эффективность их применения и усовершенствовать тактику.

  • Обмен боевыми данными и наработками

Украина делится уникальными данными с поля боя, предоставляя партнерам доступ к ним для обучения и совершенствования AI-моделей и аналитических решений. Это первый в мире проект развития оборонного искусственного интеллекта такого масштаба.

По словам Федорова, партнеры получат доступ к уникальным боевым данным из DELTA и других цифровых систем, которые помогут развивать технологии и повышать собственные возможности. Это модель оборонного сотрудничества нового типа, выгодная для всех сторон.

Другие вопросы

Также он сообщил, что сегодня Зеленский предложил Германии важное двустороннее соглашение в сфере дронов — drone deal, добавив, что команды уже работают над дальнейшими шагами.

Кроме того, по результатам договоренностей между лидерами приняты конкретные решения относительно вооружений: ракеты, в частности PAC-2, и пусковые установки для систем IRIS-T, которые Украина получит от партнеров в течение нескольких лет для усиления защиты украинского неба.

Что предшествовало?

Автор: 

Германия (7445) Федоров Михаил (649) Писториус Борис (303)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
з якого поля бою будуть передавати нам дані німці?
показать весь комментарий
14.04.2026 18:35 Ответить
Статтю прочитай, лапоть...
показать весь комментарий
14.04.2026 18:38 Ответить
Делаем Германию снова Великой!!!
показать весь комментарий
14.04.2026 18:35 Ответить
Вин-вин улюблене слово прищавого підлітка Федорова.
показать весь комментарий
14.04.2026 18:53 Ответить
А "альтернатива" не заливатиме шефам-годувальникам?
показать весь комментарий
14.04.2026 19:13 Ответить
 
 