Украина и Германия начинают обмен данными с поля боя: Федоров и Писториус подписали меморандум

Глава Минобороны Украины Михаил Федоров и министр обороны Германии Борис Писториус подписали первое для Украины соглашение об обмене оборонными данными с партнерами.

Об этом Федоров сообщил в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, меморандум подписан при участии президента Владимира Зеленского и канцлера Германии Фридриха Мерца.

О чем идет речь

В рамках этого соглашения планируется запуск совместных проектов:

Анализ применения вооружения

Речь идет об анализе использования немецких систем, в частности PzH 2000, RCH 155, IRIS-T, на основе боевых данных. Это позволит повысить эффективность их применения и усовершенствовать тактику.

Обмен боевыми данными и наработками

Украина делится уникальными данными с поля боя, предоставляя партнерам доступ к ним для обучения и совершенствования AI-моделей и аналитических решений. Это первый в мире проект развития оборонного искусственного интеллекта такого масштаба.

По словам Федорова, партнеры получат доступ к уникальным боевым данным из DELTA и других цифровых систем, которые помогут развивать технологии и повышать собственные возможности. Это модель оборонного сотрудничества нового типа, выгодная для всех сторон.

Другие вопросы

Также он сообщил, что сегодня Зеленский предложил Германии важное двустороннее соглашение в сфере дронов — drone deal, добавив, что команды уже работают над дальнейшими шагами.



Кроме того, по результатам договоренностей между лидерами приняты конкретные решения относительно вооружений: ракеты, в частности PAC-2, и пусковые установки для систем IRIS-T, которые Украина получит от партнеров в течение нескольких лет для усиления защиты украинского неба.

