Украина и Германия начинают обмен данными с поля боя: Федоров и Писториус подписали меморандум
Глава Минобороны Украины Михаил Федоров и министр обороны Германии Борис Писториус подписали первое для Украины соглашение об обмене оборонными данными с партнерами.
Об этом Федоров сообщил в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, меморандум подписан при участии президента Владимира Зеленского и канцлера Германии Фридриха Мерца.
О чем идет речь
В рамках этого соглашения планируется запуск совместных проектов:
- Анализ применения вооружения
Речь идет об анализе использования немецких систем, в частности PzH 2000, RCH 155, IRIS-T, на основе боевых данных. Это позволит повысить эффективность их применения и усовершенствовать тактику.
- Обмен боевыми данными и наработками
Украина делится уникальными данными с поля боя, предоставляя партнерам доступ к ним для обучения и совершенствования AI-моделей и аналитических решений. Это первый в мире проект развития оборонного искусственного интеллекта такого масштаба.
По словам Федорова, партнеры получат доступ к уникальным боевым данным из DELTA и других цифровых систем, которые помогут развивать технологии и повышать собственные возможности. Это модель оборонного сотрудничества нового типа, выгодная для всех сторон.
Другие вопросы
Также он сообщил, что сегодня Зеленский предложил Германии важное двустороннее соглашение в сфере дронов — drone deal, добавив, что команды уже работают над дальнейшими шагами.
Кроме того, по результатам договоренностей между лидерами приняты конкретные решения относительно вооружений: ракеты, в частности PAC-2, и пусковые установки для систем IRIS-T, которые Украина получит от партнеров в течение нескольких лет для усиления защиты украинского неба.
Что предшествовало?
- Ранее Мерц сообщал, что Германия и Украина договорились о новых пакетах военной помощи.
- Министр обороны Михаил Федоров провел переговоры с министром обороны Германии Борисом Писториусом, в ходе которых они согласовали пакет оборонных договоренностей на общую сумму в 4 млрд евро.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль