Україна й Німеччина підписали 10 документів на різних рівнях
Під час візиту президента України Володимира Зеленського до Берліна відбулося підписання 10 документів на різних рівнях, що закріплюють домовленості в багатьох сферах.
Про це повідомляє Офіс Президента, передає Цензор.НЕТ.
Які документи підписано
- Декларація про стратегічне партнерство між Україною та Німеччиною закріплює перезапуск формату українсько-німецьких міжурядових консультацій на рівні Президента України та Федерального канцлера Німеччини після 22-річної паузи. Також закріплений формат регулярних консультацій між міністрами оборони та закордонних справ (формат 2+2).
- Угода щодо співпраці у сфері даних передбачає посилення взаємодії між міністерствами оборони у сфері технологій, використання даних, отриманих безпосередньо в умовах бойових дій, для адаптації озброєння і військової техніки. Зафіксовано намір створити основу для обміну та використання цифрових даних із поля бою.
- Спільна декларація про наміри щодо підтримки промислового відновлення та стійкості передбачає намір Німеччини надати початковий внесок у розмірі 30 млн євро на спеціальну програму допомоги українській промисловості, зокрема на зміцнення ролі німецьких виробників промислового обладнання в модернізації та відновленні промислового потенціалу України.
- Імплементаційна домовленість № 2 між Федеральним міністерством оборони Федеративної Республіки Німеччина та Міністерством оборони України на виконання Домовленості щодо оборонно-промислового співробітництва між Федеральним міністерством оборони Федеративної Республіки Німеччина та Міністерством оборони України від 15 жовтня 2025 року щодо спільного виробництва безпілотних систем Anubis та Seth-X-G. Вартість контракту – 281 млн євро.
- Також Міністерство оборони України підписало два контракти: з американською компанією Raytheon про постачання ракет PAC-2 та з німецьким виробником зброї Diehl Defence про установки IRIS-T.
- Меморандум про співробітництво між Міністерством розвитку громад та територій України й Міністерством житлово-комунального господарства, міського розвитку та будівництва Німеччини сприятиме співпраці у сфері житлово-комунального господарства. Ідеться і про відновлення регіонів, територій та інфраструктури, що постраждали внаслідок російської агресії.
- Меморандум про взаєморозуміння між Державною службою геології та надр України й Федеральним інститутом геологічних наук та природних ресурсів Німеччини (BGR) щодо спільних зусиль у сферах геологічної розвідки критичних мінералів, геонаукових досліджень та надання експертних висновків уряду та промисловим акторам сприятиме відкриттю і розробці нових родовищ корисних копалин, висвітленню мінерального потенціалу України, залученню потенційних інвесторів, а також цифровій трансформації та впорядковуванню геологічних даних.
- Спільне комюніке Українсько-німецького співробітництва у сфері мінеральних ресурсів закріплює проведення спільних досліджень та використання аналітики даних для підтримки відкриття і розробки нових родовищ критичних корисних копалин, висвітлення мінерального потенціалу України та залучення потенційних інвесторів.
- Спільна декларація про наміри щодо розширення інституційного партнерства у сфері соціальної політики з огляду на поточну збройну агресію Російської Федерації проти України, потреби України, пов'язані з війною, та довгострокові вимоги ЄС між Федеральним міністерством праці та соціальних справ Німеччини та Міністерством соціальної політики, сім'ї та єдності України передбачає продовження співпраці в усіх зазначених сферах.
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