Украина и Германия подписали 10 документов на различных уровнях

В ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Берлин было подписано 10 документов на различных уровнях, закрепляющих договоренности во многих сферах.

Об этом сообщает Офис Президента, передает Цензор.НЕТ.

Какие документы подписаны

Декларация о стратегическом партнерстве между Украиной и Германией закрепляет возобновление формата украинско-германских межправительственных консультаций на уровне Президента Украины и Федерального канцлера Германии после 22-летнего перерыва. Также закреплен формат регулярных консультаций между министрами обороны и иностранных дел (формат 2+2).

Соглашение о сотрудничестве в сфере данных предусматривает усиление взаимодействия между министерствами обороны в сфере технологий, использование данных, полученных непосредственно в условиях боевых действий, для адаптации вооружения и военной техники. Зафиксировано намерение создать основу для обмена и использования цифровых данных с поля боя.

Совместная декларация о намерениях по поддержке промышленного восстановления и устойчивости предусматривает намерение Германии внести первоначальный взнос в размере 30 млн евро на специальную программу помощи украинской промышленности, в частности на укрепление роли немецких производителей промышленного оборудования в модернизации и восстановлении промышленного потенциала Украины.

Имплементационное соглашение №2 между Федеральным министерством обороны Федеративной Республики Германия и Министерством обороны Украины во исполнение Соглашения об оборонно-промышленного сотрудничества между Федеральным министерством обороны Федеративной Республики Германия и Министерством обороны Украины от 15 октября 2025 года о совместном производстве беспилотных систем Anubis и Seth-X-G. Стоимость контракта – 281 млн евро.

Также Министерство обороны Украины подписало два контракта: с американской компанией Raytheon о поставке ракет PAC-2 и с немецким производителем оружия Diehl Defence об установках IRIS-T.

Меморандум о сотрудничестве между Министерством развития громад и территорий Украины и Министерством жилищно-коммунального хозяйства, городского развития и строительства Германии будет способствовать сотрудничеству в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Речь идет и о восстановлении регионов, территорий и инфраструктуры, пострадавших вследствие российской агрессии.

Меморандум о взаимопонимании между Государственной службой геологии и недр Украины и Федеральным институтом геологических наук и природных ресурсов Германии (BGR) относительно совместных усилий в сферах геологической разведки критически важных минералов, геонаучных исследований и предоставления экспертных заключений правительству и промышленным участникам будет способствовать открытию и разработке новых месторождений полезных ископаемых, освещению минерального потенциала Украины, привлечению потенциальных инвесторов, а также цифровой трансформации и упорядочению геологических данных.

Совместное коммюнике украинско-германского сотрудничества в сфере минеральных ресурсов закрепляет проведение совместных исследований и использование аналитики данных для поддержки открытия и разработки новых месторождений критически важных полезных ископаемых, освещения минерального потенциала Украины и привлечения потенциальных инвесторов.

