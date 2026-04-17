Новости Сотрудничество Украины и Германии
Бундесвер планирует привлечь больше украинских инструкторов к подготовке немецких солдат

Бундесвер планирует расширить привлечение украинских инструкторов с боевым опытом к подготовке немецких солдат в учебных центрах.

Об этом заявил генеральный инспектор армии генерал-лейтенант Кристиан Фройдинг в интервью изданию Welt am Sonntag, сообщает Цензор.НЕТ.

Опыт ВСУ 

По его словам, украинские инструкторы будут работать совместно с немецкими коллегами, отрабатывая тактику в условиях, максимально приближенных к боевым.

"Они должны вместе отрабатывать тактику в полевых условиях, обучать и передавать навыки, максимально приближенные к реальному сценарию войны", — сказал Фройдинг.

Генерал отметил, что украинские инструкторы с боевым опытом уже работают в Школе бронетанковых войск, на Учебно-тренировочной базе беспилотных систем и в Инженерной школе. Однако Бундесвер намерен "расширить эту программу еще больше по всей армии".

Использование беспилотных систем 

Особое внимание уделят использованию беспилотных систем. По словам Фройдинга, в будущем бронетанковые корпуса, механизированная пехота будут воевать с беспилотными системами – на земле и в воздухе. 

Он добавил, что Бундесвер намерен использовать беспилотники "больше, чем когда-либо ранее, в разведке, для логистических целей и для эвакуации раненых", такие системы должны усилить артиллерийские возможности армии.

Топ комментарии
+4
повно - в десні наприклад, куп кумів, сватів, на фронті не були але інтсруктори, в бундесвер поїдуть ще блатніші - це ж закордон
17.04.2026 19:52 Ответить
+3
а українських солдатів хто буде готовити?походу в головах дурнів при владі війна вже закінчилась!
17.04.2026 19:44 Ответить
+3
Мені стає все більш очевидно, шо Україна в своєму розвитку через інтриги Хмельницького зійшла з нормального шляху, і замість того, щоб стати монархією (великим князівством, як наприклад, Литва або Люксембург) попала в кабалу до кацапії. Може настав час відновити цей природний процес, і запросити на велике князівство нормальну людину з пристойним родоводом? У монархії є принаймні одна пристойна властивість - монарх не краде, щоб потім втекти (як Янукович, Зєлєнський), а залишає накопичене наступникам (дітям). Подивіться на Сполучене Королівство - незважаючи на фейкові скандали, які роздмухуються за кацапські гроші, на яких паразитують всілякі Гріффіни, конституційна монархія там стійка. Чому б нам не взяти приклад з Бельгії, яка звільнившись від чужих ій Нідерландів в 1830 році погодилась взяти собі в королі Леопольда (до речі, родича Вікторії), який був пристойною освіченою людиною і тому не крав? Ми також маємо нагоду запросити на королівську посаду пристойну і не чужу нам людину - принца Гаррі (Генрі), який є нащадком (через принцесу Діану, тобто через Спенсерів) нашої Анни Ярославни? Тим більше, що Гаррі (не ухилянт!) часто приїздить до нас і спілкується з нашими військовими. Це був би позитивний для нашого суспільства шлях розвитку, який позбавив би нас від чужих нам людей, всіляких Арахамій, Зєлєнських, Бєніславських і Коломойських, справжні прізвища яких (якщо вони у них є) вони приховують, щоб «наворовать столько, чтоб внукам хватило»
17.04.2026 19:50 Ответить
17.04.2026 19:44 Ответить
17.04.2026 19:52 Ответить
Но-но! Не ламайте Зєлєнскому бізнес! Дронарів арабам він вже продав. Тепер продаватиме німцям інструкторів.
17.04.2026 20:23 Ответить
Двадцять другий, двадцять третій - було навпаки...
17.04.2026 19:47 Ответить
17.04.2026 19:50 Ответить
Ви про "Хартію вольностей" шось читали - почитайте і зрозумієте може чому монархія в Англії збереглася а в Франції ніт .
17.04.2026 20:43 Ответить
Ідея гарна,але чому ви поставили поруч Януковича і Зеленського?Останній що,втік?Чи на цьому ресурсі такий тренд,про що б не йшла мова сказати про Зеленського якусь *****?
17.04.2026 20:44 Ответить
Колись німецька армія була першою в світі за якістю і оснащенням, а зараз що?
17.04.2026 19:52 Ответить
І зараз їм нічого не бракує. Просто вони сильні тому, що постійно вчаться. Перед Другою світовою вони обкатцвали своїх військових на совєцьких полігонах, одим з яких був під Липецьком. Совєти тоді вперше танковими масами під Халхін-Голом великі операції провели. Так що не треба сарказму - німці розумні, вони висновки правильні роблять.
17.04.2026 20:28 Ответить
Пані Меркель розформувавши 26 бригад бундесверу, обвалила не тільки німецьку армію, але й увесь захист ЄС. Путін їй точно зірку героя дав.
17.04.2026 20:28 Ответить
Зеленський також правда орден.
17.04.2026 21:21 Ответить
Алоїзович напевно був би вражений...
17.04.2026 20:04 Ответить
Цікаво, а по якому курсу гнида домовилась віддати кращих військових в обмін на ухилянтів з Германії. І хто буде навчати насильницько бусіфікованих громадян України. Шо він робить, цей презедент просрочений.
17.04.2026 20:07 Ответить
Боюсь це вже не допоможе. Німеччину настільки довго денацифікували з усіх боків і змушували каятися за холокост що швидко виховати воїнів з бюргерів у третьому поколінні буде дуже проблематично. Німеччина потребує, так би мовити, повернення мужності і позбавлення навязаного почуття провини. Сьогодні це полохлива законослухняна отара овець об яку семіти всіх мастей і русня витирають ноги.
17.04.2026 20:13 Ответить
Якби Дойчланд обєднала Саксонія до прикладу можливо першої і другої війни мож було уникнути - бо Прусія це про мілітаризм . І німці винуваті за те шо сталося в другу війну і в першу - правда в першу то австрійці якби були не праві але , але австрійці це німці такшо якось так ( сина вбили в імператора - ну а шо він хотів будучи імператором ).
17.04.2026 20:50 Ответить
НБ : "Дойче зольдатен унд ді офіцірен іст хельдентум!"!
17.04.2026 20:52 Ответить
Східнонімецький героїзм (іст хельдентум)?
17.04.2026 20:57 Ответить
Можна готувати німецьких солдатів десь під Констахою...
17.04.2026 20:18 Ответить
Думаю що частина з іноземних добровольців є штатними співробітниками іноземних розвідок, тут навчаються і здобувають досвід на практиці.
17.04.2026 20:30 Ответить
це взагалі найкращий варіант, усі союзники при бажанні могли б надсилати свої інструкторські підрозділи для навчання, таке собі підвищення кваліфікації, і навчатися поряд з українськими військовими у реальному бою
за 4-6 місяців, ротація, таким чином обкатали та отримали б передові знання
17.04.2026 20:47 Ответить
Німці Другої Світової війни - найкращі воїни планети Земля! Горе тільки в тому,що служили нацистському режиму!!! Я,як трохи кровний німець,маю заявити: наша честь в вірності! Добавляю: здоровому глузду та справедливості,людяності
17.04.2026 21:02 Ответить
 
 