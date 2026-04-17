Бундесвер планирует привлечь больше украинских инструкторов к подготовке немецких солдат

Бундесвер планирует расширить привлечение украинских инструкторов с боевым опытом к подготовке немецких солдат в учебных центрах.

Об этом заявил генеральный инспектор армии генерал-лейтенант Кристиан Фройдинг в интервью изданию Welt am Sonntag, сообщает Цензор.НЕТ.

Опыт ВСУ

По его словам, украинские инструкторы будут работать совместно с немецкими коллегами, отрабатывая тактику в условиях, максимально приближенных к боевым.

"Они должны вместе отрабатывать тактику в полевых условиях, обучать и передавать навыки, максимально приближенные к реальному сценарию войны", — сказал Фройдинг.

Генерал отметил, что украинские инструкторы с боевым опытом уже работают в Школе бронетанковых войск, на Учебно-тренировочной базе беспилотных систем и в Инженерной школе. Однако Бундесвер намерен "расширить эту программу еще больше по всей армии".

Использование беспилотных систем

Особое внимание уделят использованию беспилотных систем. По словам Фройдинга, в будущем бронетанковые корпуса, механизированная пехота будут воевать с беспилотными системами – на земле и в воздухе.

Он добавил, что Бундесвер намерен использовать беспилотники "больше, чем когда-либо ранее, в разведке, для логистических целей и для эвакуации раненых", такие системы должны усилить артиллерийские возможности армии.

