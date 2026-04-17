Чехія викликала посла РФ через погрози щодо виробництва дронів для України
Через заяви Москви щодо дронів для України Чехія викликала російського посла для пояснень.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресслужбі МЗС Чехії.
У заяві зазначають, що міністр закордонних справ Чехії Петр Мацінка 16 квітня вирішив викликати для пояснень посла Росії.
"У зв’язку із заявою Міноборони РФ та подальшими коментарями заступника голови Радбезу РФ та експрезидента Дмитрія Медведєва міністр закордонних справ Петр Мацінка вирішив викликати посла Росії у Празі для пояснення цих заяв чеській стороні. Заяви стосувалися кількох чеських компаній, яких визначили як потенційні цілі для російських атак", – повідомили в МЗС Чехії.
Що передувало?
Напередодні міноборони Росії пригрозило "непередбачуваними наслідками" країнам Європи, що виготовляють безпілотники для України. У російському військовому відомстві опублікували перелік нібито адрес у Європі, де розташовані підприємства спільного з Україною виробництва БпЛА, натякаючи на "заходи у відповідь".
У переліку адреси у: Великій Британії, Німеччині, Нідерландах, Данії, Латвії, Литві, Польщі, Чехії, Іспанії, Італії, Туреччині та Ізраїлі, а також назви компаній та комплектуючі, які нібито там виробляються
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