Єврокомісія про погрози РФ євровиробникам БпЛА: Ми підтримуємо Україну та масштабуємо нашу власну оборону

Індустрія дронів

У Європейській комісії заявили, що не "удостоять" коментарем погрози Росії європейським підприємствам, які нібито виробляють БпЛА спільно з Україною.

Про це заявила речниця Єврокомісії Анітта Гіппер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

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Підтримка України

Так, у відповідь на погрози з Росії європейським виробникам БпЛА, які співпрацюють з Україною, Євросоюз продовжує посилення своїх оборонних спроможності та підтримку України.

"З нашого боку ми не будемо удостоювати цей коментар жодними деталями з цього приводу, але вкажемо на те, що робимо ми: а ми підтримуємо Україну та масштабуємо нашу власну оборону", – заявила речниця.

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Гіппер додала, що "Росія є державою-агресором зі злочинною поведінкою, і це проявляється не лише в Росії, де Путін фактично знищив усю опозицію, не лише в Україні, але й у всьому світі".

Арсенал РФ

"Отже, що в їхньому арсеналі? Це репресії, вбивства, погрози, створення руйнувань. Це те, що вони намагаються зробити зараз", – зауважила речниця.

Також Гіппер зазначила, що війна в Україні виснажує державні фінанси Росії, її оціночні загальні втрати перевищують 1,2 мільйона осіб, тож "для Росії настав час припинити свою війну терору та агресії".

"Зі свого боку ми продовжимо нашу роботу заради миру з Україною та для України", – наголосила речниця.

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Що передувало

Нагадаємо, раніше Міноборони Росії пригрозило "непередбачуваними наслідками" країнам Європи, що виготовляють безпілотники для України.

Крім того, Міністерство оприлюднило адреси в 11 країнах Європи, за якими нібито розташовано компанії, що виробляють безпілотники спільно з Україною або для України, чи українські підприємства у Європі.