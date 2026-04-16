Еврокомиссия об угрозах РФ европроизводителям БПЛА: Мы поддерживаем Украину и наращиваем нашу собственную оборону

В Европейской комиссии заявили, что не будут комментировать угрозы России в адрес европейских предприятий, которые якобы производят БПЛА совместно с Украиной.

Об этом заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Анитта Гиппер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Так, в ответ на угрозы со стороны России европейским производителям БПЛА, сотрудничающим с Украиной, Евросоюз продолжает усиливать свои оборонные возможности и поддержку Украины.

"С нашей стороны мы не будем комментировать это подробно, но укажем на то, что мы делаем: мы поддерживаем Украину и укрепляем нашу собственную оборону", – заявила пресс-секретарь.

Гиппер добавила, что "Россия является государством-агрессором с преступным поведением, и это проявляется не только в России, где Путин фактически уничтожил всю оппозицию, не только в Украине, но и во всем мире".

"Итак, что в их арсенале? Это репрессии, убийства, угрозы, разрушения. Это то, что они пытаются сделать сейчас", – отметила пресс-секретарь.

Также Гиппер отметила, что война в Украине истощает государственные финансы России, ее оценочные общие потери превышают 1,2 миллиона человек, поэтому "для России настало время прекратить свою войну террора и агрессии".

"Со своей стороны мы продолжим нашу работу ради мира с Украиной и для Украины", – подчеркнула пресс-секретарь.

Что предшествовало

Напомним, ранее Минобороны России пригрозило "непредсказуемыми последствиями" странам Европы, производящим беспилотники для Украины.

Кроме того, министерство обнародовало адреса в 11 странах Европы, по которым якобы расположены компании, производящие беспилотники совместно с Украиной или для Украины, либо украинские предприятия в Европе.