Еврокомиссия об угрозах РФ европроизводителям БПЛА: Мы поддерживаем Украину и наращиваем нашу собственную оборону
Индустрия дронов
В Европейской комиссии заявили, что не будут комментировать угрозы России в адрес европейских предприятий, которые якобы производят БПЛА совместно с Украиной.
Об этом заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Анитта Гиппер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Поддержка Украины
Так, в ответ на угрозы со стороны России европейским производителям БПЛА, сотрудничающим с Украиной, Евросоюз продолжает усиливать свои оборонные возможности и поддержку Украины.
"С нашей стороны мы не будем комментировать это подробно, но укажем на то, что мы делаем: мы поддерживаем Украину и укрепляем нашу собственную оборону", – заявила пресс-секретарь.
Гиппер добавила, что "Россия является государством-агрессором с преступным поведением, и это проявляется не только в России, где Путин фактически уничтожил всю оппозицию, не только в Украине, но и во всем мире".
Арсенал РФ
"Итак, что в их арсенале? Это репрессии, убийства, угрозы, разрушения. Это то, что они пытаются сделать сейчас", – отметила пресс-секретарь.
Также Гиппер отметила, что война в Украине истощает государственные финансы России, ее оценочные общие потери превышают 1,2 миллиона человек, поэтому "для России настало время прекратить свою войну террора и агрессии".
"Со своей стороны мы продолжим нашу работу ради мира с Украиной и для Украины", – подчеркнула пресс-секретарь.
Что предшествовало
Напомним, ранее Минобороны России пригрозило "непредсказуемыми последствиями" странам Европы, производящим беспилотники для Украины.
Кроме того, министерство обнародовало адреса в 11 странах Европы, по которым якобы расположены компании, производящие беспилотники совместно с Украиной или для Украины, либо украинские предприятия в Европе.
