РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11173 посетителя онлайн
Новости Сотрудничество в оборонной промышленности Украины и ЕС
1 725 26

Минобороны РФ обнародовало адреса компаний в Европе, якобы связанных с дронами для Украины

Минобороны РФ пригрозило странам, производящим БПЛА совместно с Украиной

Минобороны России пригрозило "непредсказуемыми последствиями" странам Европы, производящим беспилотники для Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале министерства оккупантов.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

Так, в Минобороны РФ утверждают, что 26 марта 2026 года руководством ряда европейских стран якобы "было принято решение о наращивании производства и поставках Украине БПЛА для нанесения ударов по территории России".

"Существенное увеличение выпуска БПЛА для киевского режима запланировано за счет расширения финансирования "украинских" и "совместных" предприятий, расположенных на территории европейских стран, по выпуску ударных беспилотников и их компонентов.

Рассматриваем это решение как преднамеренный шаг, ведущий к резкой эскалации военно-политической обстановки на всем европейском континенте и ползучему превращению этих стран в стратегический тыл Украины", — отметили там.

Публикация адресов

Министерство обнародовало адреса в 11 странах Европы, по которым якобы расположены компании, производящие беспилотники совместно с Украиной или для Украины, либо украинские предприятия в Европе.

В списке адреса в: Великобритании, Германии, Нидерландах, Дании, Латвии, Литве, Польше, Чехии, Испании, Италии, Турции и Израиле, а также названия компаний и комплектующие, которые якобы там производятся

В Минобороны страны-оккупанта считают, что действия руководителей этих стран "все быстрее втягивают эти страны в войну с Россией".

Минобороны РФ пригрозило странам, производящим БПЛА совместно с Украиной

Автор: 

Европа россия угрозы Минобороны рф
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Я про "ескалацію". У них це триває з 2022 року. м-777 дали - ескалація, хімарси дали - ескалація, петріоти - ескалація, ф-16 - ескалація. Тепер дрони у ЄС збирають - теж ескалація.
показать весь комментарий
16.04.2026 14:36 Ответить
+6
Хай Європа опублікує список/адреси майна і родичів кацапської верхівки та список їх банківських вкладів !
показать весь комментарий
16.04.2026 14:39 Ответить
+5
ну так китайці з іранцями і північно корейськими рашистськими партнерами вже давно надають рашисту подібну продукцію війскового призначення...
показать весь комментарий
16.04.2026 14:34 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І що країни порушують виготовляючи та продаючи нам зброю чи комплектуючі?
показать весь комментарий
16.04.2026 14:29 Ответить
Нічого.
Будуть підпалювати або підривати
показать весь комментарий
16.04.2026 14:37 Ответить
Мастєра художествєнного піздєжа
показать весь комментарий
16.04.2026 14:31 Ответить
Чому піздєжа? Подібну інформацію навіть Zєльонський озвучував.
показать весь комментарий
16.04.2026 14:32 Ответить
показать весь комментарий
Ну якось же треба лохторату "пояснювати" свою безпорадність.
показать весь комментарий
16.04.2026 14:55 Ответить
Ну якщо Zєльонський язиком теліпає про кількість підприємств які працюють для україни, то що заважає таке робити кацапам? Просто трішки доповнили Zєльонського.
показать весь комментарий
16.04.2026 14:31 Ответить
згадується "слон і моська".
показать весь комментарий
16.04.2026 14:32 Ответить
Ну й бахніть по ним, чи ссикотно?
показать весь комментарий
16.04.2026 14:32 Ответить
показать весь комментарий
І шо? Вони повинні боятись що ***** нападе?
показать весь комментарий
16.04.2026 14:37 Ответить
Можуть спалити. Вже були випадки.
показать весь комментарий
16.04.2026 14:38 Ответить
Ну якщо ЄС це прохідний двір,то спалять.
показать весь комментарий
16.04.2026 14:48 Ответить
А членограй їздить по країнах Європи, сьогодні в Італії завтра же в Іспанії, і мабуть негласно по цих підприємствах їздить і ставить gps маркери, кращого агента рашки годі й шукати! А може на ньому маячок стоїть а він і не знає
показать весь комментарий
16.04.2026 14:37 Ответить
показать весь комментарий
Не знаю, як в інших країнах, але
з Німеччини всю інфу зливає АфД
Цю партію потрібно негайно заборонити,
а вони дозволяють їй існувати, ще й обганяти
по рейтингах
показать весь комментарий
16.04.2026 14:44 Ответить
Тільки ху....лостан може подавати зброю кому завгодно, і конкуренції він не бажає терпіти. Зовсім з глузду з'їхали, так ще це попереджає не МЗС, а вояки ху....ла.
показать весь комментарий
16.04.2026 14:45 Ответить
Черговий кацапський істеричний блеф в надії на патологічну сцикливість європейців.
показать весь комментарий
16.04.2026 14:45 Ответить
А нехай Зе менше тіліпає язиком. Вчора сказав, що мало в нас петріотів і зразу нічна ракетна від росії.
показать весь комментарий
16.04.2026 14:45 Ответить
Ой, я вас благаю! Кацапи, краще за нього, знають, що у нас є і скільки...
показать весь комментарий
16.04.2026 14:49 Ответить
завчасний натяк на майбутні цілі, чи пропозиція до співпраці, тобто "Сдєлка"?
показать весь комментарий
16.04.2026 14:46 Ответить
Правда з таким президентом чекай диверсій і біди від ворога ,розголошувати і піаритись на тому що є підприємства які виготовляють зброю може дурень чи ворог ,всі памятають його піар 3 тисячі фламінго ,аж пока по заводу не був нанесений ракетний удар ,те саме було кп "луч" і багато інших прикладів Є таке військова таємниця і її треба дотримуватись всім.
показать весь комментарий
16.04.2026 14:49 Ответить
Та він уже сам своїм ротом сто разів зізнався, що є ворогом України.
Згадайте, як він розповідав, що зателефонував бульбофюреру і здав "вагнергейт"
Про розмінування Чонгара теж сам вихвалявся, що побудує там райський куток, щоб заздрили ті, хто з Криму буде вʼїжджати.
можна далі перераховувати.
показать весь комментарий
16.04.2026 15:25 Ответить
А китайські, північно-корейські, іранські адреси не хочете викласти,підари?Не?
показать весь комментарий
16.04.2026 14:49 Ответить
все нормально.
Але хто би нагадав касапам (та й би своїм громадянам країн Євросоюзу+НАТО не завадидо би згадати), що десь в грудні 2021 року ***** висунув ультиматум не лише Україні, а й всьому НАТО самоліквідуватись перед загрозою їхнього нападу. Потім повторив той ультиматум в березні 2022, в червні 2024-го....

Так що сьогодні названі *****м країни справді, є військовим тилом, але не лише України, а й НАТО. Між іншим про себе скажемо: хреновим тилом; але вже який є...
показать весь комментарий
16.04.2026 14:58 Ответить
У фашистів підгорає, ніяк не можуть Україну підкорити. Китай, іран, кндр пруть все, що мають фашистам, найманців стягують з усіх закутків світу, мають пʼяту колону у владі України. А вона напіврозкурочена стоїть! Наперекір старанням зебанди стоїть!
Слава ЗСУ!!!
Смерть окупантам!
показать весь комментарий
16.04.2026 15:18 Ответить
 
 