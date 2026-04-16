Минобороны РФ обнародовало адреса компаний в Европе, якобы связанных с дронами для Украины
Минобороны России пригрозило "непредсказуемыми последствиями" странам Европы, производящим беспилотники для Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале министерства оккупантов.
Что известно?
Так, в Минобороны РФ утверждают, что 26 марта 2026 года руководством ряда европейских стран якобы "было принято решение о наращивании производства и поставках Украине БПЛА для нанесения ударов по территории России".
"Существенное увеличение выпуска БПЛА для киевского режима запланировано за счет расширения финансирования "украинских" и "совместных" предприятий, расположенных на территории европейских стран, по выпуску ударных беспилотников и их компонентов.
Рассматриваем это решение как преднамеренный шаг, ведущий к резкой эскалации военно-политической обстановки на всем европейском континенте и ползучему превращению этих стран в стратегический тыл Украины", — отметили там.
Публикация адресов
Министерство обнародовало адреса в 11 странах Европы, по которым якобы расположены компании, производящие беспилотники совместно с Украиной или для Украины, либо украинские предприятия в Европе.
В списке адреса в: Великобритании, Германии, Нидерландах, Дании, Латвии, Литве, Польше, Чехии, Испании, Италии, Турции и Израиле, а также названия компаний и комплектующие, которые якобы там производятся
В Минобороны страны-оккупанта считают, что действия руководителей этих стран "все быстрее втягивают эти страны в войну с Россией".
Будуть підпалювати або підривати
з Німеччини всю інфу зливає АфД
Цю партію потрібно негайно заборонити,
а вони дозволяють їй існувати, ще й обганяти
по рейтингах
Згадайте, як він розповідав, що зателефонував бульбофюреру і здав "вагнергейт"
Про розмінування Чонгара теж сам вихвалявся, що побудує там райський куток, щоб заздрили ті, хто з Криму буде вʼїжджати.
можна далі перераховувати.
Але хто би нагадав касапам (та й би своїм громадянам країн Євросоюзу+НАТО не завадидо би згадати), що десь в грудні 2021 року ***** висунув ультиматум не лише Україні, а й всьому НАТО самоліквідуватись перед загрозою їхнього нападу. Потім повторив той ультиматум в березні 2022, в червні 2024-го....
Так що сьогодні названі *****м країни справді, є військовим тилом, але не лише України, а й НАТО. Між іншим про себе скажемо: хреновим тилом; але вже який є...
Слава ЗСУ!!!
Смерть окупантам!