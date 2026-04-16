Минобороны РФ обнародовало адреса компаний в Европе, якобы связанных с дронами для Украины

Минобороны России пригрозило "непредсказуемыми последствиями" странам Европы, производящим беспилотники для Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале министерства оккупантов.

Что известно?

Так, в Минобороны РФ утверждают, что 26 марта 2026 года руководством ряда европейских стран якобы "было принято решение о наращивании производства и поставках Украине БПЛА для нанесения ударов по территории России".

"Существенное увеличение выпуска БПЛА для киевского режима запланировано за счет расширения финансирования "украинских" и "совместных" предприятий, расположенных на территории европейских стран, по выпуску ударных беспилотников и их компонентов.

Рассматриваем это решение как преднамеренный шаг, ведущий к резкой эскалации военно-политической обстановки на всем европейском континенте и ползучему превращению этих стран в стратегический тыл Украины", — отметили там.

Публикация адресов

Министерство обнародовало адреса в 11 странах Европы, по которым якобы расположены компании, производящие беспилотники совместно с Украиной или для Украины, либо украинские предприятия в Европе.

В списке адреса в: Великобритании, Германии, Нидерландах, Дании, Латвии, Литве, Польше, Чехии, Испании, Италии, Турции и Израиле, а также названия компаний и комплектующие, которые якобы там производятся

В Минобороны страны-оккупанта считают, что действия руководителей этих стран "все быстрее втягивают эти страны в войну с Россией".

