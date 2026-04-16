Міноборони РФ оприлюднило адреси компаній у Європі, нібито пов’язаних із дронами для України

Міноборони Росії пригрозило "непередбачуваними наслідками" країнам Європи, що виготовляють безпілотники для України.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідний допис оприлюднено у Telegram-каналі міністерства окупантів.

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Що відомо?

Так, у Міноборони РФ стверджують, що 26 березня 2026 року керівництвом низки європейських країн було нібито "ухвалено рішення про нарощування виробництва та постачання Україні БПЛА для ударів по території Росії".

"Суттєве збільшення випуску БПЛА для київського режиму сплановане за рахунок розширення фінансування "українських" та "спільних" підприємств, що розташовані на території європейських країн, з випуску ударних безпілотників та їх компонентів.

Розцінюємо це рішення як навмисний крок, що веде до різкої ескалації військово-політичної обстановки на всьому європейському континенті та повзучому перетворенню цих країн на стратегічний тил України", - зазначили там.

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Публікація адрес

Міністерство оприлюднило адреси в 11 країнах Європи, за якими нібито розташовано компанії, що виробляють безпілотники спільно з Україною або для України, чи українські підприємства у Європі.

У переліку адреси у: Великій Британії, Німеччині, Нідерландах, Данії, Латвії, Литві, Польщі, Чехії, Іспанії, Італії, Туреччині та Ізраїлі, а також назви компаній та комплектуючі, які нібито там виробляються

У Міноборони країни-окупанта вважають, що дії керівників цих країн "дедалі швидше втягують ці країни у війну з Росією".

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