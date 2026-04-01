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Військовий літак Ан-26 розбився в окупованому Криму, 29 загарбників знищено
Внаслідок катастрофи російського військово-транспортного літака Ан-26 над тимчасово окупованим Кримом загинуло 29 осіб.
Про це повідомило міноборони РФ, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо
Росіяни заявили, що йдеться про шістьох членів екіпажу та 23 пасажирів.
Як повідомили пропагандистські ЗМІ, попередньою причиною катастрофи назвали технічну несправність.
Ще одне російське джерело з місця катастрофи повідомило, що літак Ан-26, зв'язок з яким раніше було втрачено, врізався у скелю.
- У вівторок, 31 березня, повідомлялося про втрату зв’язку з військово-транспортним літаком Ан-26 під час запланованого перельоту над територією тимчасово окупованого Криму. За даними росЗМІ, на борту Ан-26 перебувало до 30 людей особового складу.
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