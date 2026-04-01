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Новини РФ втратила літак
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Військовий літак Ан-26 розбився в окупованому Криму, 29 загарбників знищено

Розбився російський Ан-26

Внаслідок катастрофи російського військово-транспортного літака Ан-26 над тимчасово окупованим Кримом загинуло 29 осіб.

Про це повідомило міноборони РФ, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Росіяни заявили, що йдеться про шістьох членів екіпажу та 23 пасажирів.

Як повідомили пропагандистські ЗМІ, попередньою причиною катастрофи назвали технічну несправність.

Ще одне російське джерело з місця катастрофи повідомило, що літак Ан-26, зв'язок з яким раніше було втрачено, врізався у скелю.

  • У вівторок, 31 березня, повідомлялося про втрату зв’язку з військово-транспортним літаком Ан-26 під час запланованого перельоту над територією тимчасово окупованого Криму. За даними росЗМІ, на борту Ан-26 перебувало до 30 людей особового складу.

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Крим (14234) літак (3124) Міноборони рф (748)
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Топ коментарі
+54
авіарейс до кобзона.
Вєчнава канцерта, братья.
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01.04.2026 01:52 Відповісти
+37
небо їм стекловолокном а земля такою ж ватою.
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01.04.2026 03:15 Відповісти
+35
Та то камні з неба - дочекались....
Маленьке свято прийшло в Кирим.
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01.04.2026 02:00 Відповісти

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