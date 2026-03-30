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Окупанти хочуть кинути 50 тисяч мешканців тимчасово окупованих територій на війну проти України. ВIДЕО

Окупанти хочуть "кинути" 50 тисяч мешканців тимчасово окупованих територій на війну проти України.

Про це голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров розповів у коментарі журналістці Новини.LIVE, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

За словами Рефата Чубарова, на початку квітня Росія планує примусово мобілізувати до 50 тисяч осіб у Криму, на Запоріжжі та Херсонщині.

Окупанти вже активно використовують механізми прихованої мобілізації, залякування та підкуп, аби змусити українців воювати проти власної держави. Хоча масових "облав" наразі немає, повноцінний призов очікується вже найближчими днями.

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Автор: 

армія рф (21493) Крим (14234) окупація (6987) росія (70778) Запорізька область (5092) мобілізація (3476) Херсонська область (6818)
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Топ коментарі
+13
Шо значить закручувати? Це звичайна мобілізація під час дії воєнного стану. А хто повинен захищати дітей, дружин та літніх людей? Діди з палицями такі як я?
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30.03.2026 13:56 Відповісти
+10
Цього ж не може бути, правда?
Мобілізації ж на росії немає, правда?
Лише добровольці.
Просто росія дуже добре пояснює навіть чужим, чому за неї треба йти на м'ясо.
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30.03.2026 13:32 Відповісти
+10
Ти довбойоб або так?
В нас що є інший вибір окрім як захищатись?
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30.03.2026 13:40 Відповісти

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