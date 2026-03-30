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Окупанти хочуть кинути 50 тисяч мешканців тимчасово окупованих територій на війну проти України. ВIДЕО
Окупанти хочуть "кинути" 50 тисяч мешканців тимчасово окупованих територій на війну проти України.
Про це голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров розповів у коментарі журналістці Новини.LIVE, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
За словами Рефата Чубарова, на початку квітня Росія планує примусово мобілізувати до 50 тисяч осіб у Криму, на Запоріжжі та Херсонщині.
Окупанти вже активно використовують механізми прихованої мобілізації, залякування та підкуп, аби змусити українців воювати проти власної держави. Хоча масових "облав" наразі немає, повноцінний призов очікується вже найближчими днями.
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Мобілізації ж на росії немає, правда?
Лише добровольці.
Просто росія дуже добре пояснює навіть чужим, чому за неї треба йти на м'ясо.
В нас що є інший вибір окрім як захищатись?